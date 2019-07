PÅGREPET: Krekar ble mandag kveld pågrepet, melder PST. Foto: Braastad, Jørgen

PST har pågrepet mulla Krekar

På bakgrunn av en internasjonal etterlysning ble mulla Krekar pågrepet mandag kveld, melder PST.

PST har mandag kveld pågrepet mulla Krekar med bistand fra Oslo-politiet, skriver de på Twitter.

– PST, med bistand fra Oslo PD, pågrep mandag kveld mulla Krekar på bakgrunn av en internasjonal etterlysning og beslutning om pågripelse fra italienske myndigheter, skriver PST.

Krekar ble tidligere mandag dømt til 12 års fengsel i Italia.

Najmuddin Faraj Ahmad, som altså er kjent som mulla Krekar, sto tiltalt sammen med fem andre anklaget for terrorplanlegging. Mandag ble han dømt til 12 års fengsel i domstolen i Bolzano i Italia.

Krekars advokat Brynjar Meling svarer følgende da VG ber han kommentere pågripelsen mandag kveld:

– Jeg forstår at det er stas for politiet, herunder også PST å ytre seg på sosiale medier. Herunder også om arrestasjoner. Det gode med det er at det blir søkelys på deres handlemåte, skriver han i en tekstmelding til VG.

– Han motsetter seg arrestasjonen og er klar på at det ikke er grunnlag for å holde han i varetekt. Vi vil møte i retten på onsdag og argumentere for det synet, fortsetter advokaten.

I en tekstmelding til TV2 sier han at han ser på PSTs fremgangsmåte som svært underlig.

– Krekar har ingen steder å gjøre av seg, og det å hevde at det skulle være en unndragelsesfare for en mann som ikke har gjort annet enn å klore seg fast til sitt opphold i Norge ... han har også samarbeidet med PST, norsk domstol og stilt til alle avtaler og avhør han har blitt bedt om å komme til, sier Meling til avisen.

Meling bekreftet til VG mandag at Krekar befant seg i Norge.

– Jeg kan bekrefte pågripelsen, men utover det har jeg ingen ytterligere kommentar og henviser videre til PST, sier operasjonsleder i Oslo politidistrikt, Christian Krohn Engeseth.

Vaktleder i PST opplyser til VG at de ikke har noen ytterligere kommentarer mandag kveld. Først i morgen vil de ha mer informasjon. Overfor NTB opplyser de at det vil komme flere detaljer kl. 08 onsdag.

Norske myndigheter har tidligere signalisert at Krekar vil bli sendt til Italia dersom han blir dømt, og det kommer en utleveringsbegjæring fra italienske myndigheter.

Krekars advokat uttalte tidligere mandag følgende til VG om dommen:

– Dette er juks og fanteri. Mulla Krekar har ikke hatt mulighet til å legge frem et bevis, fått forklart seg, eller fått snakket med advokaten sin. Italia fremstår som en bananrepublikk, og enhver oppegående person – med mindre man er justisminister for Fremskrittspartiet – som har litt kjennskap til rettsstaten vil avsløre dette som et politisk makkverk, sier han til VG.

Da VG kontaktet PST mandag ettermiddag sa de følgende:

– Vi ønsker ikke å kommentere i det som har kommet frem i italiensk rett i dag. Vi må ta stilling til det når det foreligger noe formelt, Trond Hugubakken, forteller kommunikasjonsdirektør i PST.

Mulla Krekar ble i november 2015 pågrepet i Norge i en koordinert aksjon bestilt av italiensk politi under opprullingen av et angivelig terrornettverk i Italia.

Italienske myndigheter hevder Krekar leder et terrornettverk kalt Rawti Shax med tilknytning til den såkalte islamske staten (IS).

Siden 2003 har mulla Krekar stått oppført på FNs terrorliste. Der er han utpekt som grunnlegger av den islamistiske gruppen Ansar-al-Islam som sto i kontakt med al-Qaida og med Osama bin Laden.

