Totlands tidligere sjef: Slik ble han hele Norges Kjell Arne

Kongereporter Kjell Arne Totland dro på oppdrag for norske Se og Hør til det store Diana-museet på Althorp utenfor London. Og fant fire feil som museet måtte rette.

Dette forteller tidligere Se og Hør-redaktør Odd Johan Nelvik (63), som i sin tid fikk den bergenske universitetslektoren ansatt i kjendisbladet.

Korrigerte Se og Hør

– Det forteller noe om hans detaljkunnskap. Han kunne alt om Kong Olav, han kunne alt om Kong Haakon, om Maud. Han hadde klisterhjerne og var vårt oppslagsverk i en tid før vi hadde digitale oppslagsverk, forteller Nelvik.

– Ansettelsen av Totland er jo en artig historie i seg selv. Vi hadde på den tiden en kongereporter som åpenbart skrev upresist om kongehuset, og etter hvert begynte å motta – ikke telefoner – men brev fra en helt ukjent bergensmann, med påpekning av uriktigheter og detaljer, forteller Nelvik.

FRA LEKTOR TIL KONGEEKSPERT: Her er Kjell Arne Totland på jobb som kongehusreporter for Se og Hør i 1993, i forkant av kongeparets sølvbryllup. Foto: LISE AASERUD/NTB scanpix

Ble reporter

Brevene begynte så å inneholde forslag til artikler og vinklinger om kongehuset.

– Og dermed begynte reporteren å få sving på sin kongehusdekning. Men han måtte til slutt innrømme at han hadde en rådgiver som stadig hjalp til. Så da kongeparet planla sin signingsferd i 1991, tilbød vi Totland å være med på ferden, nærmest som takk for hjelpen han ga oss.

Men da Totland kom til Se og Hørs redaksjon, tok Nelvik avgjørelsen.

– Der satt den hyggelige karen, og vi spurte om han ville flytte til Oslo og bli vår kongehusreporter? Og vi tilbød ham ganske gode betingelser, sier den tidligere Se og Hør-sjefen.

Ble selv kjendis

Og med Se og Hør som base klarte den språkmektige Totland å sette seg i respekt, mener Nelvik.

– Vi har inntrykk av at kongeparet hadde respekt for ham, ja. Husk at dette var i en tid hvor vi gjerne ikke hadde egne folk som spesialiserte seg på kongehuset, det ble gjerne den som hadde ledig kapasitet på desken som måtte ta det.

Nå ble det en annen dans – og Totland selv ble på kort tid selv kjendis, fordi han ved siden av Se og Hør-jobben ofte figurerte på TV som nettopp innsiktsfull kongehusekspert.

GIKK TIL TV2: I 2013 gikk Kjell Arne Totland til TV2 og ble deres kongehusekspert. Her sammen med TV2s Nils Gunnar Lie på slottsplassen under dekningen av Den Kongelige Gardes årlige drillshow i 2016. Foto: Erlend Daae

Morens kongeinteresse

Selv var Totland språklærer, filolog ved Universitetet i Bergen, og det var hans mor som indirekte var årsak til hans kunnskap om kongehusene, forteller Nelvik:

– Hans mor var mye syk, og sønnen hjalp til blant annet ved å lese for henne, og da store tunge kongebiografier og dokumentarbøker, som hun var interessert i. Slik tilegnet han seg denne enorme kunnskapen.

Selv var Kjell Arne Totland alltid nøye med sitt utseende, forteller Nelvik:

– Han hadde mørk dress og hvit skjorte hengende på kontoret i tilfelle det inntraff noe i tilknytning til kongehuset, og gikk ukentlig til frisør – tror det var på Continental – og fikk stusset hår og skjegg. Han skulle fremstå presentabel, alltid. En fin fyr, og kongekjær. Han vek unna saker som kritiserte kongehuset som sådan, men kunne selv være kritisk, for eksempel om noen nye ting, som Märtha Louises bruk av prinsessetittelen. Han var en fin fyr, en sjelden kapasitet, sier Odd Johan Nelvik.

