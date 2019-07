Foto: Fredrik Varfjell / NTB scanpix

Disse studiene er vanskeligst å komme inn på

Tallene fra Samordna opptaks hovedopptak er klare.

– Aldri før har det vært flere studieplasser ved landets høyskoler og universiteter, og aldri før har flere kvalifiserte søkere fått plass. Dette er veldig gode nyheter, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V) om tallene for hovedopptak til høyere utdanning ved universiteter og høgskoler.

Av litt over 137.000 søkere er over 121 000 kvalifiserte for opptak til minst ett studium, viser tallene fra Samordna opptak (SO). Totalt har åtte av ti av disse søkerne fått tilbud om studieplass, og over halvparten har kommet inn på sitt førstevalg.

Profesjonsstudiet i medisin ved Universitetet i Oslo har fortsatt landets høyeste poenggrense for ordinær kvote.

Ordinær kvote omfatter skolepoeng, alderspoeng og tilleggspoeng.

Færre menn på lærerutdanning

Dette er studiene med høyest poenggrense ved ordinær kvote: Medisin, høst, UiO: 68.5 Medisin, vår, UiO: 67.2 Medisin, NTNU: 67.0 Medisin, UiB: 66.8 Medisin, UiT: 66.4 Honours-programmet, studieretning realfag, UiO: 66.4 Psykologi, høst, UiO: 66.2 Odontologi, UiO: 64.5 Psykologi, profesjonsstudium, NTNU: 64.0 Psykologi, profesjonsstudium, UiB: 63.5 Vis mer

Totalt har 11.377 søkere fått tilbud om studieplass på lærerutdanningene, inkludert barnehagelærerutdanningen. Det er en økning fra i fjor. I tillegg har lærerutdanningene samlet fått flere kvalifiserte søkere.

Andelen menn som har fått tilbud om plass på grunnskolelærerutdanningene har gått litt ned fra i fjor mens andelen menn som får tilbud om studieplass på lektorutdanningen har økt noe.

– Jeg håper og tror at innføringen av masterutdanning, og regjeringens systematiske satsing på skole og utdanning vil lokke enda flere dyktige menn til læreryrket i årene som kommer, sier Nybø.

Grunnskolelærerutdanning for 5 – 10. trinn og faglærerutdanning har en liten nedgang i utsendte studietilbud sammenliknet med i fjor.

Flere kvinner til IKT

Informasjonsteknologi (IKT) er det studieområdet som øker mest, og kvinneandelen fortsetter å stige. Det er en økning i antall tilbud innen IKT-fag på 9,3 prosent sammenlignet med i 2018. Kvinneandelen har økt fra 26,8 prosent til 28,8 prosent.

– Vi står foran store utfordringer i fremtiden, både når det gjelder klima, miljø og helse. På alle disse områdene vil smart bruk av teknologi kunne spille en avgjørende rolle. Det er derfor veldig bra at mange søker seg til IKT-utdanninger. Jeg er også veldig glad for at kvinneandelen fortsetter å øke, sier forsknings- og høyere utdanningsministeren.

Innen realfaglige studier er det en nedgang i antall studietilbud på nær 7 prosent.

Samordna opptak og høyere utdanning: Søknadsfristen til universiteter og høyskoler går ut 15. april. Søknaden skjer gjennom Samordna Opptak og alt foregår elektronisk.

Det samordnede opptaket dekker brorparten av opptaket til grunnutdanninger ved universiteter og høyskoler i Norge, det vil si utdanninger som normalt bygger på videregående opplæring.

Man kan søke flere studier i prioritert rekkefølge, men får bare ett tilbud om studieplass.

Siste frist for å endre på prioriteringen er 1. juli.

Hovedopptaket er 20. juli, og da kan du også søke på ledige studieplasser. 24. juli er svarfrist i hovedopptaket.

Når noen takker nei til en studieplass, får andre tilbud om plassen.

De som ikke får plass i hovedopptaket kan stå på venteliste.

Suppleringsopptaket skjer 29. juli. Det er kun søkere som har fått nytt tilbud eller som har blitt studiekvalifiserte etter hovedopptaket som får svar i suppleringsopptaket.

Deretter er det etterfyllingsopptak til ledige studieplasser fram til studiestart.

Kilde: Samordna opptak Vis mer