OMKOM: Kristoffer Skretteberg Syvertsen omkom i en badeulykke i Åmot lørdag. Her på ferie i Kroatia to uker tidligere. Foto: Privat

Kristoffer (24) druknet på badetur med kompisene: – Vi er fremdeles i sjokk

Det som startet som en nydelig sommerdag med sol og bading, fikk brått en tragisk avslutning. Nå har vennegjengen fra Åmot blitt én person mindre.

Nå nettopp

Kompisgjengen fra Åmot hadde planlagt en hel dag nede i Døvika i Buskerud, og møttes i 12-tiden for å bade og kose seg på svaberget.

– Vi var totalt rundt ni personer som satt i gapahuken og koste oss. Hele familien til den ene kompisen min var i lokalet på oversiden av gapahuken for å feire en bursdag, så planen var at vi skulle opp dit for å bli med på festen senere, forteller Jan Victor Andresen (22).

Da klokken nærmet seg 22 på kvelden bestemte Andresen og to av de andre kompisene seg for å bade mer. Kristoffer ville også bli med. Andresen forteller at han så Kristoffer kle av seg og gjøre seg klar til å bade, men han så aldri at han hoppet uti.

Plutselig registrerte en av dem at det manglet en person i vannet.

– Jeg gikk opp på land og ble med alle andre for å begynne å lete overalt. En kompis ringte nødetatene, så da kom både politi, brannvesen, ambulanse, dykkere og helikopter. Vi ble sendt opp til lokalet mens de søkte, sier Andresen.

Rundt 40 minutter etter at vennegjengen hadde kontaktet nødetatene, fikk de beskjed om at Kristoffer var funnet på fire meters dyp, og at livredning var igangsatt.

Kort tid senere fikk de en ny beskjed: Kristoffers liv sto ikke til å redde.

GODE VENNER: Kristoffer Skretteberg Syvertsen og Jan Victor Andresen, var på ferie sammen i Kroatia for to uker siden. Foto: Privat

– Var et forbilde for alle

Andresen forteller at Kristoffers dødsfall har etterlatt et tomrom i vennegjengen.

– Vi er fremdeles i sjokk. Det kommer til å gå opp for oss når hverdagen kommer for fullt, for han var jo med på alt vi gjorde. Vi trente sammen hver dag, og hang sammen i helgene. Så vi må bare forberede oss på at det blir en annerledes hverdag fra nå av.

Han beskriver kompisen som en som aldri gjorde noe vondt mot noen, og at sier at han var den morsomme i gjengen som alltid visste hva han skulle si.

– Han hadde som regel en ekstra kommentar på lur. Han var populær, og ikke minst et forbilde for alle, sier Andresen.

Ordfører: – Preger bygda

Ordfører i Modum, Ståle Versland (Ap), forteller at dødsfallet preger bygda.

– At en frisk og ung mann blir revet bort på den måten, er helt grusomt. Det kan ikke bli stort verre, sier Versland.

Han forteller at Kristoffer hadde en stor vennekrets, aktiv i idrettsmiljøet og som jobbet på det lokale e-verket.

– Det er mange som kjente ham eller kjenner familien. Hele bygda er berørt, sier Versland.

I etterkant av ulykken satt kommunen ned et kriseteam som har vært tilgjengelig for pårørende.

Utdannet seg til ingeniør

Kristoffer jobbet som planlegger i Midtkraft AS. Administrerende direktør i Midtkraft AS, John-Arne Haugerud, minnes en dyktig medarbeider.

– Han var en veldig flink gutt, både faglig og sosialt. Vi har mistet en flott medarbeider, sier Haugerud.

Han kom først til bedriften som lærling, der han utdannet seg som energimontør. Senere valgte han å ta en ingeniørutdannelse ved Fagskolen Tinius Olsen.

Da han kom tilbake i jobb hos Midtkraft etter sommeren 2018, ble han ansatt for å prosjektere og planlegge endringer i strømnettet.

– Det er tragisk å miste en så flott gutt, men samtidig vil jeg påpeke at det vi opplever kan ikke sammenlignes det med det familien går igjennom. Vi tenker på dem, sier Haugerud.

Publisert: 29.07.19 kl. 23:19

