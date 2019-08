Ørskog-saken: Siktede erkjenner å ha utøvd vold

ØRSKOG/ÅLESUND (VG) Tilstanden til kvinnen i 70-årene er fortsatt kritisk etter voldsepisoden i Ørskog i Møre og Romsdal. Den siktede mannen erkjenner å ha utøvd vold.

En mann i 30-årene ble søndag ettermiddag pågrepet etter det politiet omtalte som en alvorlig voldssak. Han er foreløpig siktet for grov kroppsskade.

– Siktede har erkjent å ha utøvd vold mot begge de to fornærmede. Han har i avhør ikke villet ta stilling til skyld, så det må vi komme tilbake til, sier politiadvokat Arnt-Erik Oust i Møre og Romsdal politidistrikt på en pressekonferanse mandag formiddag.

Siktede er tidligere straffedømt, blant annet for forsøk på vold mot en politibetjent og narkotikaforbrytelse.

Ble avhørt søndag

Mannen, som vil bli fremstilt for fengsling enten i dag eller i morgen, ble avhørt søndag.

– Min klient er utslitt og ikke helt i form i dag. Han vil ikke bli avhørt i dag, sier mannens forsvarer Torgeir H. Langva til VG.

Hverken forsvareren eller politiet ønsker å kommentere hva mannen har forklart i avhør. På spørsmål om det er aktuelt å utvide siktelsen, svarer Oust:

– Det vet jeg ikke på nåværende tidspunkt, men ingen siktelse er endelig, så det kan forandre seg.

Bruddskader

De fornærmede er en mann og en kvinne i 70-årene. De tre involverte er i familie, men politiet ønsker på nåværende tidspunkt ikke å utdype hvilken relasjon de har.

Kvinnen ble fraktet til St. Olavs hospital i Trondheim og situasjonen betegnes mandag fortsatt som kritisk. Mannen får behandling for mindre omfattende skader ved Ålesund sykehus.

Mannen har i hovedsak bruddskader i ansiktet og på kroppen, opplyser politiadvokaten.

– Det er vanskelig å si hvor alvorlig skadet han er, men det er en god del bruddskader på vedkommende som ligger på sykehuset her, sier Oust.

Han vil ikke kommentere om det er funnet noe våpen, men sier at det ikke er snakk om noe stikk- eller skytevåpen.

Ikke mistanke om våpen

Oust vil ikke si noe mer om siktedes psykiske tilstand.

– Han fremstår adekvat under avhør nå, og avhøret lot seg gjennomføre på normal måte.

– Hva kan du si om motivet?

– Det kan jeg ikke si noen ting om, for det er en del av det vi skal avdekke under etterforskningen.

– Du sier at mannen på sykehuset har flere bruddskader. Dere har ikke funnet noen stikkvåpen eller skytevåpen. Hva er deres teori rundt disse skadene?

– Det er ikke mistanke om at det har blitt brukt noen stikkvåpen eller skytevåpen. Vi har en teori om at det er påført vold fra siktede sin side mot de to fornærmede.

– Er det samme type skader som kvinnen, som er kritisk skadet, har?

– Det kan jeg ikke kommentere.

– Hva vil dere gjøre videre nå?

– Vi vil fremdeles drive bred etterforskning for å avdekke det som skal ha skjedd, og foreta nytt avhør av siktede og av den fornærmede på sykehuset her i Ålesund.

Siktede varslet politiet

Hendelsen fant sted i en privatbolig på Sjøholt.

Det var siktede selv som ringte inn til operasjonssentralen. Politiet rykket deretter ut til boligen rundt klokken 13.30, hvor de fant de to skadede personene.

Mannen ble pågrepet uten dramatikk rundt to kilometer fra boligen. Han bor ikke i boligen, men holder til på Sunnmøre.

Oust sier at det er for tidlig å si noe om hendelsesforløpet. Den tekniske og taktiske etterforskningen fortsetter utover dagen i dag.

– Velfungerende familie

Ordfører i Ørskog kommune, Knut Helge Harstad, sa til VG søndag kveld at kommunen har etablert kriseteam. Han sier bygda er preget av det som har skjedd.

– Jeg tror ordet lamslått er riktig: Dette er ei bygd hvor alle kjenner alle og som blir kraftig berørt når noe slikt skjer, sa ordføreren.

– Dette som har skjedd i dag er alvorlig, trist og veldig overraskende. Jeg har det beste inntrykk av familien som er rammet. De har vært en integrert del av bygda. Jeg opplevde dem som en velfungerende familie.

– LAMSLÅTT: Dette er ei bygd hvor alle kjenner alle og som blir kraftig berørt når noe slikt skjer, sa ordføreren, sier Ørskog-ordfører Knut Helge Harstad. Foto: Odin Jæger, VG

