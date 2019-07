arrow-left







expand-left arrow-right KJØRTE FOR LIVET: Meldingen om traktorvelt var svært dramatisk, og den tragiske brannutrykningen ble gjort med tanke på mulig livredning, bekrefter brannsjefen. Foto: Torrey Enoksen

Brannbilen kjørte for å redde liv – kom trolig utfor asfaltkanten

Brannmannskapene som selv havnet i trafikkulykke i Kvinesdal søndag, rykket ut for et mulig livreddende oppdrag.

Det forteller brannsjef Jon Inge Aasen ved Åmot brannstasjon til VG.

– Dette er en moderne og bare to år gammel brannbil, som er godt utstyrt. Meldingen som kom inn, handlet om trafikkulykke med traktorvelt og fastklemte personer. De kjørte for å redde liv, sier brannsjefen.

Søndag døde en person under utrykning, og to personer er kjørt til sykehus med lettere skader.

TRAFF STEINKNAUSER: Trolig har brannbilen i den slake venstresvingen kommer utenfor asfaltkanten og så truffet noen skarpe steinknauser i veikanten – med fatalt resultat. Foto: VG-tipser

Kan ha kommet utfor kanten

Det er bare fire-fem minutter kjøring i utrykningsfart fra brannstasjonen i Åmot til ulykkesstedet. Ulykken skjedde i en slak venstresving, som normalt ikke skulle by på utfordringer for en erfaren sjåfør.

– Nå skal dette etterforskes, men det kan se ut som om brannbilen har kommet utenfor asfaltkanten med hjulene, og fått sleng. Så kan det se ut som den har havnet nede i grøften, hvor det er skarpe steinknauser som har gjort voldsom skade, sier Aasen.

Han understreker at det ikke er egen ambulansetjeneste i Kvinesdal, og at brannmannskapene ofte er første nødetat på ulykker.

– Ambulanse vil måtte komme fra Flekkefjord, og vil bruke 15–20 minutter hit, påpeker han.

TRAGISK: – Vi er vant til å være ute og redde folk, og så skjer dette, sier en preget brannsjef Jon Inge Aasen ved Åmot brannstasjon Foto: Malene Sørensen Lundberg/Lister24

– Uvirkelig situasjon

Han var søndag på sykehuset og traff pårørende til den avdøde og de to som ble lettere skadet i ulykken.

– Det er klart at det var en sterk opplevelse. Vi er så tette på en liten brannstasjon. Det er en fryktelig tøff dag for oss alle, sier Aasen.

– Det er en helt uvirkelig situasjon. Vi er vant til å være de som er ute og redde folk, og så skjer dette. Alt blir snudd på hodet. Nå handler det om å snakke med og ivareta alle som er berørt av hendelsen, sier han videre.

Av bildene fra ulykkesstedet fremgår det at brannbilen har fått store skader i fronten særlig på høyre side – og dessuten at den solide forhjulsstillingen er utsatt for store krefter. Og det var nettopp på høyre side at den forulykkede satt.

Den omkomne er ifølge brannsjefen en av brannstasjonens mest erfarne.

– Han satt i høyre sete foran. Det sitter to foran og tre bak i en slik utrykning, sier han.

Bekreftet i logg

Brannbilen av merket MAN veier totalt om lag 15 tonn, og har med seg en tank på tre tonn vann.

– Den er også utstyrt med frigjøringsutstyr som skulle kunne brukes blant annet når personer sitter fastklemt, forklarer Aasen.

Politioverbetjent Anita Kleveland ved Agder politidistrikt bekrefter at det klokken 12.09 kom inn melding om trafikkulykke fra AMK – akuttmedisinsk kommunikasjonssentral – om trafikkulykke med personskade og traktorvelt i Vesterdalsveien, riksvei 465.

Både krimteknikere fra politiet, Vegvesenets ulykkesgruppe og Havarikommisjonen for transport var i søndag igang med å granske ulykken. Veien forbi ulykkesstedet var fortsatt stengt søndag kveld.

Uskadet etter traktorvelt

Klokken 18 søndag kveld var ansatte ved Åmot brannstasjon sammen med akuttpersonellet fra ambulanser og politi samlet på brannstasjonen for sammen å gå gjennom hendelsen.

De to som var utsatt for traktorvelt, kom fra ulykken med mindre skader, og skal ifølge operasjonssentralen fremstå som uskadet, men er kjørt til sykehus i Flekkefjord for sjekk.

Publisert: 14.07.19 kl. 19:22 Oppdatert: 14.07.19 kl. 19:37