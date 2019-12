HAR TILSTÅTT: Tidligere Oslo-biskop må trolig sone i fengsel etter at han erkjente å ha ansatt en person uten arbeidstillatelse. Foto: Klaudia Lech

Stålsett møter i retten: – Han er rolig

Tidligere biskop Gunnar Stålsett møter torsdag i retten for å ha ansatt en ureturnerbar asylsøker ulovlig i 14 år.

– Jeg snakket med han i går kveld. Han er rolig, men det er klart for oss som står ved hans side er dette en stor og viktig sak, og vi synes dette er et modig trekk fra hans side, sier Tor B. Jørgensen, som er leder i organisasjonen «Mennesker i limbo».

Det var etter et intervju i avisen Vårt land tidligere i år at det ble tatt ut siktelse mot den tidligere biskopen.

I intervjuet erkjente han å ha gitt en asylsøker uten lovlig opphold jobb i mange år.

Politiet har sagt at de ønsker å be om en kortere ubetinget fengselsstraff, noe som innebærer at han risikerer å måtte sone bak murene.

Saken er en tilståelsessak, og derfor foreligger det ingen tiltale. Men den tidligere Oslo-biskopen er siktet for brudd på utlendingslovens paragraf 108, tredje ledd bokstav a.

Ifølge siktelsen hadde Stålsett 55 år gamle Lula Tecle «jevnlig i arbeid» i sitt hjem fra 2008 til 2019 uten at hun hadde arbeidstillatelse. Tecle hadde fast jobb og egen leilighet da hun i 2011 ble fratatt skattekortet.

Stålsett har tidligere sagt til VG at han ikke angrer på valget om å ansette kvinnen:

– Nei. Det var mitt valg den gang. Jeg kunne enten overlate min ansatte til et liv i nød på gaten eller fortsette arbeidsforholdet. Jeg valgte å fortsette fordi da kunne hun opprettholde sin verdighet, har han tidligere uttalt til VG.

Rettssaken mot Stålsett går i sal 227 i Oslo tingrett klokken 11.00 torsdag, og er berammet å vare én time.

Dommen vil bli opplest i samme sal klokken 14.00, og etter dette vil Stålsett være tilgjengelig for å uttale seg til pressen, opplyser Jørgensen til VG.

– Han ønsker ikke fokus på egen person, men på de dette gjelder. Dette er viktig for at disse personene skal få mulighet til å få midlertidig arbeidstillatelse, sier Jørgensen.

Mangeårig SV-politiker Ivar Johansen har opprettet et Facebook-event i anledning saken mot Stålsett. Flere vil møte opp torsdag for å støtte den tidligere biskopen:

– Dette er ureturnerbare mennesker i en håpløs situasjon, som ikke kommer seg ut og ikke får inntekt her. Alle har et ønske om å være selvhjulpne, bidra til fellesskapet og klare seg selv. Når det er mennesker som blir her i mange år, og er en del av oss, da er det rimelig at man får livnært seg. Det er underlig at folk skal bli straffet for å gi folk arbeid, sier Johansen til VG.

Fakta om tilståelsesdom * Dersom en siktet i en straffesak gir en uforbeholden tilståelse som stemmer overens med politiets etterforskning, kan tingretten la være å gjennomføre en full hovedforhandling og i stedet avsi en såkalt tilståelsesdom. * Dette gjelder bare straffesaker som har en strafferamme på under ti års fengsel. * Påtalemyndigheten må begjære slik saksbehandling fra domstolen, og den siktede må gi sitt samtykke til slik forenklet behandling. * Ved en slik forenklet prosess blir det ikke skrevet en tiltale. Den siktede vil bare ha rett til forsvarer i saker hvor påtalemyndigheten krever mer enn seks måneders fengsel. * Under rettsmøtet er det normalt bare dommeren og den siktede til stede, i tillegg til et rettsvitne. * Det er vanlig å få strafferabatt ved tilståelsesdom. * En tilståelsesdom kan ankes til lagmannsretten dersom den siktede er misfornøyd med straffeutmålingen eller mener det er begått saksbehandlingsfeil. (Kilder: Norges Lover, Store Norske Leksikon, via NTB)

VG var torsdag morgen i kontakt med Stålsett.

– Jeg har avstått fra å si noe i forkant av saken, men vil stå til disposisjon etter domsavsigelsen klokken 14, sier Stålsett.

NTB skrev onsdag at Stålsett har fått mange positive reaksjoner etter at det ble kjent at påtalemyndigheten er innstilt på at han må sone for å ha ansatt kvinnen:

– Jeg opplever i responsen at det rører ved hjertestrengene til folk. Det viser at rettferdighet ikke bare er et spørsmål om jus, men også et spørsmål om moral og empati. Man møter fremmede i døren med parolen «streng og rettferdig» i asylpolitikken. Det vi står overfor, er en ekstremt streng og urettferdig politikk, sa Stålsett til NTB.

Fakta om Gunnar Stålsett * Født i Nordkapp 10. februar 1935 (84 år) * Utdannet Cand Theol. * Formann i Senterpartiet 1977–79 * generalsekretær i Det lutherske verdensforbund 1985–94 * Medlem i Den norske Nobelkomiteen 1985–90 og 1994–2002 * Biskop i Oslo bispedømme 1998–2005 * Risikerer fengsel for å ha ansatt en ureturnerbar asylsøker. * Rettssaken går som tilståelsessak i Oslo tingrett torsdag 19. desember kl. 10–11 i sal 227. Kilde: NTB

Tingrettsdommer Knut Kolloen leder den landsdekkende Dommernes mediegruppe, og har sagt følgende til NTB om paragrafen Stålsett nå er siktet for å ha brutt:

– Det er en lite brukt paragraf som har et vidt spenn av reaksjonsmønster – fra bøter til ubetinget fengsel. Avveiningen i denne saken blir i hvilken grad av forsett eller overlegg Stålsett har handlet. Han har tilstått og kan forvente en strafferabatt på 25–30 prosent, sier Kolloen til NTB.

