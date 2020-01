NY RAPPORT SKAPER USIKKERHET: Eva Kristin Hansen sier Elden-rapporten bidrar til at de vil avvente å konkludere i vurderingen av om de har tillit til arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie eller ikke. Foto: Stian Lysberg Solum

Ap avventer mistillit til Hauglie etter ny informasjon

Aps saksordfører i NAV-saken, Eva Kristin Hansen, sier saken er så omfattende og alvorlig at de venter med å konkludere.

Mens SV i dag konkluderer med mistillit til arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie i NAV-saken, venter Ap.

– Vi har gjort en vurdering i dag hvor vi har kommet til at det ligger an til at vi fullfører komitebehandlingen av NAV-saken, før vi konkluderer om mistillit til arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie.

VG skrev lørdag at flere sentrale kilder sa at Ap trolig går inn for mistillit til Hauglie, og at det kan komme til å skje denne uken.

– Jeg tror nok fortsatt det er riktig at det kan gå i den retning, ihvertfall basert på den informasjonen vi har i dag, etter høringene torsdag og fredag. Men vi har tatt en fot i bakken i dag og kommet til at det vil være riktig å fullføre komitebehandlingen av saken, før vi konkluderer. Det har blant annet dukket opp nye saker som kan gjøre at granskningen trolig er nødt til å bli utvidet, sier hun:

Krav om granskning tilbake til 1994

– Jeg tenker blant annet på redegjørelsen fra advokatfirmaet Elden, som konkluderer med at vi er nødt til å gå helt tilbake til 1994. Hvis det skjer, er det en så dramatisk omdreining at vi må avvente hva som skjer.

VG skrev mandag at Elden har gjort en gjennomgang av saken.

– Vår konklusjon er at rettstilstanden har vært den samme i EØS siden Norge ble med i 1994, sa Elden og krevde full gjennomgang av alle sakene.

– NAV-saker fra 1994–2011 må også granskes og vurderes gjenåpnet, samt at det blir etterbetalt ytelser til alle som uberettiget mistet dem, saEl den.

Hansen sier at det kan få konsekvenser.

– Da kan det være at regjeringen må revurdere mandatet til granskningsutvalget og instruere dem til å gå lenger tilbake i tid. Vi har kommet til at denne saken er så omfattende og alvorlig, at vi tar en fot i bakken før vi konkluderer, sier hun.

Usikkerhet

Et av de sentrale spørsmålene i NAV-saken er hvor langt tilbake man skal granske enkeltsaker for trygdede i Norge.

Foreløpig er bare saker tilbake til 2012 gransket, hvor det foreløpig er funnet 78 som er uskyldig dømt.

VG har vist at det er stor usikkerhet om granskingsutvalget kommer til å se på forhold før 2012. Høyres Svein Harberg har krevd det, men utvalgets leder, Finn Arnesen, sier de av tidshensyn kan få problemer med det.

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) er åpne for det:

– Det ligger i granskingsutvalgets mandat å avklare om praksis før 2012 må gjennomgås. Dersom granskningsutvalget kommer frem til at saker også før 2012 må gjennomgås, skal vi ta de nødvendige grep for å rydde opp og komme til bunns i hvordan dette kunne skje. Gjennomgang av tilbakebetalingssaker og straffesaker før 2012 vil eventuelt måtte gjøres av Riksadvokaten og NAV, skrev hun til VG i forbindelse med omtalen av Elden-rapporten.

