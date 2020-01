SLUKKER: Brannvesenet er på stedet, og har kontroll på det som først ble meldt å være en kraftig brann. Foto: TORE KRISTIANSEN

Kraftig brann i garasjeanlegg på Haugerud

Det brant kraftig i et garasjeanlegg på Haugerud onsdag formiddag, men brannvesenet fikk raskt kontroll på situasjonen.

Politiet i Oslo meldte like etter klokken 12.00 onsdag formiddag om en kraftig brann i et garasjeanlegg med mange biler på Haugerud i Oslo.

Det ble meldt om kraftig røykutvikling på stedet, men klokken 12.30 melder brannvesenet at brannen er slukket.

To av garasjene på stedet er utbrent, og brannvesenet blir på stedet for å drive etterslukking.

Politiet meldte først at det var spredningsfare, men 110-sentralen i Oslo skriver på Twitter at de er i gang med slokking og at det ikke er spredningsfare til omkringliggende bygninger.

Operasjonsleder Sven Kristian Lie i Oslo-politiet sier til VG at de har kontroll på situasjonen, og at det dreier seg om en rekkegarasje med ti til tolv enheter.

KONTROLL: Brannvesenet melder om kraftig røykutvikling på stedet, men sier nå at det ikke er spredningsfare. Foto: Tommy Ellefsen

Brann- og redningsetaten i Oslo meldte tidlig at det var åtte brannbiler på vei til stedet.

110-sentralen i Oslo melder at de to første brannbilene fra Bryn brannstasjon akkurat har kommet frem klokken 12.15 og at det er full fyr.

De anmoder alle om å holde seg unna den giftige røyken fra brannen, og å lukke alle vinduer og dører.

Publisert: 08.01.20 kl. 12:12 Oppdatert: 08.01.20 kl. 12:35

