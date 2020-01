Tidligere arbeidsminister: Ikke presset NAV til å anmelde flere

Tidligere arbeidsminister Robert Eriksson sier det har vært et mål å sørge for at trygdeordningene ikke utnyttes, men at de i hans tid ikke presset NAV for å få dem til å anmelde flere.

Hanne Bjurstrøm (Ap) var arbeidsminister fra 2009 til 2012. Anniken Huitfeldt (Ap) var arbeidsminister fra 2012 til 2013. Robert Eriksson (Frp) var arbeidsminister fra 2013 til 2015.

Alle tre forklarer seg i den åpne høringen om NAV-skandalen i stortinget

Huitfeldt og Bjurstrøm startet hver sine innlegg med å beklage NAV-skandalen, men si at den ikke var tema under deres perioder som statsråder. Heller ikke Eriksson kan huske å ha hatt saken på sitt bord i løpet av sine to år som arbeidsminister.

– Men denne saken er bare å beklage på det sterkeste. Det er en svært alvorlig sak, sier Eriksson.

EØS-reglene NAV mener de har misforstått ble innført i 2012, men flere eksperter mener feilen kan gå helt tibake til 1994.

– Ikke press på NAV

Det var i 2012 at de nye EØS-reglene, som NAV har tolket feil, ble innført. Rundt samme tid trappet også NAV opp jakten på de største trygdesvindlerne.

NAV kunne i 2012 fortelle at de hadde doblet anmeldelser mot personer som mottok trygdeytelser i utlandet, sammenlignet med året før.

De neste tre årene mer enn doblet antallet seg igjen, viser tall VG har bedt om fra NAV: Fra 73 anmeldelser i 2012 til 169 anmeldelser i 2015.

År etter år satte NAV krav til seg selv om å øke summen for hvor mye trygdesvindel som skulle anmeldes. Fra 2011 tli 2015 økte kravet fra 174 til 270 millioner kroner.

På spørsmål fra Senterpartiet om kombinasjonen av et uklart regelverk og et politisk ønske om å slå ned på trygdesvindel kunne ha gjort det tyngre for trygderetten og NAV å ta tak i de sakene som var tvilsomme, svarer Eriksson:

– Jeg kan ikke se at i min tid som statsråd at man har lagt et press på NAV for å anmelde flere saker, sier han, og påpeker at det lenge og under mange regjeringer har vært et politisk mål å sørge for at velferdsordninger ikke utnyttes.

– Gjorde vurderinger før innføringen

Bjurstrøm sier det ble gjort vurderinger før innføringen av de nye EØS-trygdereglene i 2012 når de ble behandlet i spesialutvalget for trygd to ganger.

– Det er der man har gjort vurderingen om at dette ikke innebar store endringer for Norge. Alle forarbeidene på dette ble gjort på det legale plan. Jeg kan ikke si noe mer om vurderingene som ble gjort, sier hun.

Hun påpeker at det gikk lang tid fra man begynte å arbeide med forordningen i 2009 til den ble innført i 2012.

– Det var mye tid for NAV til å reise denne problemstillingen hvis de var veldig bevisste på den, sier hun.

Men hun sier altså at NAV ikke kom til henne med noen usikkerhet rundt hvordan man skulle praktisere EØS-regelverket for eksport av trygd, eller hvordan den nye forordningen ville ha innvirkning på det.

– Jeg hadde i hvert fall ikke på det tidspunktet på noen måte gjort oppmerksom på at NAV hadde noen problemer med dette, sier hun.

– Det eneste jeg kan se er et brev som ble sendt fra NAV til departementet ,hvor de reiser et spørsmål om nærmere forståelse av forordningen. Men jeg tror det er litt langt å slutte fra det at det er denne tematikken de var opptatte av.

Nav ba om hjelp til å tolke EØS-forordningen i 2009, før Bjurstrøm tok over som statsråd, mens Dag Terje Andersen (Ap) var arbeidsminister. Da fikk de nei fra departementet.

– God dialog

Statsrådene er enige om at det er en god dialog med trygderetten i deres periode.

– Hvis det kom dommer i Trygderetten som hadde betydning, mener jeg at vi fikk beskjed om det relativt raskt. Spesielt hvis det var dommer som handlet om tolkning av lovverket, sier Huitfeldt.

Endret ikke loven

Da de nye EØS-reglene ble innført i 2012, ble ikke den norske lovteksten endret - i folketrygdloven står det at en hovedregel for at man skal ha rett på ytelser, er at man oppholder seg i Norge.

På spørsmål om hvorfor den norske loven ikke ble endret, svarer Bjurstrøm at hun selv har fått til svar om dette at hovedregelen i Norge fortsatt er at man må oppholdes eg i Norge for å få trygdeytelser, men at det gjøres unntak i EØS.

Hun sier denne måten å gjøre det på, der man tar forordninger fra EU inn i Norsk lov uten å endre de norske lovtekstene, har vært vanlig praksis lenge innenfor EØS-saker. Det mener hun man bør vurdere igjen nå.

– Det har blitt ansett for å være en fornuftig å ikke lage spesielle regler om det. Men det er et spørsmål man må stille til alle som har hatt med reglene å gjøre siden vi ble EØS-medlemmer, sier hun.

