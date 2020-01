Jonas Gahr Støre om NAV-skandalen: Ikke sikkert at feilen stammer fra 2012

Ap-leder Jonas Gahr Støre var utenriksminister i 2012. Det er da reglene NAV mener de har misforstått ble innført, men Støre mener ikke det er sikkert at det var der feilen oppsto.

Oppdatert nå nettopp

– Skulle granskingen påvise konkrete feil fra da Ap hadde ansvar, vil vi selvsagt ta det ansvaret, sier Jonas Gahr Støre under den åpne høringen om NAV-skandalen.

I 2012 ble det som heter «forordning 883/2004» innført i Norge. En forordning er et sett med regler bestemt av EU.

Det er disse reglene NAV mener de har misforstått, noe som har ført til flere uriktige fengselsdommer.

I de nye EU-reglene gjøres det tydelig at personer som bor i et EU-land har rett til å ta med seg trygd – penger betalt av staten – til et annet EU-land. Men ifølge flere eksperter burde nordmenn hatt rett til å ta med trygd til andre EU-land helt siden EØS-avtalen ble innført i 1994.

– Jeg synes det er for tidlig å si om det er innføringen av denne forordningen som er utgangspunktet for at det har oppstått urett, sier Støre.

Det sier han blir et nøkkelspørsmål for granskingsutvalget regjeringen har satt ned.

– Er det denne forordningen som skaper den utfordringen, eller er det tidligere praksis og forståelse av regelverket helt tilbake til 1994? Det er ikke avklart, sier Støre.

VG-spesial: NAV-skandalen

EØS-FORHANDLINGENE: Bildet viser EØS-forhandlingene i Luxembourg i 1991. Der ser man Jonas Gahr Støre, som var i forhandlingene som spesialrådgiver i SMK. Han sitter sammen med daværende handelsminister Eldrid Nordbø, utenriksminister Thorvald Stoltenberg og forhandlingsleder Eivinn Berg (t.v.). Foto: Terje Bendiksby

Kan ikke huske politisk diskusjon om reglene

På spørsmål om han kan huske om det var noe politisk diskusjon rundt innføringen av de nye reglene i 2012, svarer støre:

– Jeg kan ikke huske at vi hadde diskusjoner rundt det faglige ved innføringen av denne forordningen. Det var ikke reist problemstillinger ved forordningen som UD stilte spørsmål ved.

NAV har tidligere trukket frem at en mulig språkfeil kan være blant årsaken til at de misforsto reglene.

Men Støre sier hans erfaring er at UD gjorde sitt arbeid med å påse at reglene ble innført på riktig vis grundig.

– Oversettelsen ble gjort i tråd med vanlige prosedyrer. Det er UDs EØS-oversettere som gjør oversettelsen. Den norske språkversjonen av trygdeforordning er i tråd med andre europeiske oversettelser, slik jeg ser det, sier han.

– Det har skjedd svikt på flere nivåër i denne saken. Vi har alle ansvar for å belyse denne saken.

Kjernen i EØS-avtalen er EUs prinsipper om de fire friheter. Det vil si fri bevegelse av varer, personer, tjenester og kapital.

Avtalen trådte i kraft i 1994, og er blitt revidert flere ganger siden. Hver gang EU bestemmer noe, drøfter EFTA-landene om de også skal ta med de nye reglene i EØS-avtalen.

Publisert: 09.01.20 kl. 13:51 Oppdatert: 09.01.20 kl. 14:02

Flere artikler