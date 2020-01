NEKTER STRAFFSKYLD: Eks-soldaten Zikrija Krkic mener han beviste under rettssaken i Bosnia at han er uskyldig og mener norsk politi har bygget en sak mot ham som ikke eksisterer i virkeligheten. Foto: Mattis Sandblad

Eks-soldat tiltalt for dobbeltdrap i Bosnia

Om høsten 2017 ble eks-soldaten Zikrija Krkic (46) frikjent for dobbeltdrap i Bosnia. Så ble dommen opphevet. Nå er han tiltalt for drapene i Norge.

Påtalemyndigheten mener det er bevist at den 46 år gamle eks-soldaten skjøt og drepte to menn på Sann Café i Trnopolje i Bosnia mandag 28. juli 2014.

Ifølge tiltalen, brukte 46-åringen et automatvåpen, trolig en Kalashnikov AK 47, da han skjøt og drepte mennene med flere skudd.

Den 46 år gamle eks-soldaten har hele tiden nektet straffskyld og viser blant annet til rettsprosessen i Bosnia som bakgrunn.

September 2015: Etter åtte måneder i retten konkluderte dommeren med at den tidligere elitesoldaten ikke sto bak dobbeltdrapet på kaffebaren. Han ble frikjent.

«Påtalemyndigheten har bevisbyrde i forhold til alle poster i tiltalen. Med sin bevisføring om kjensgjerninger i forbindelse med forbrytelsen overlagt drap, har anklager uten tvil ikke bevist skyld.», står det i dommen fra lagmannsretten i Banja Luka.

– Det finnes ingen bevis mot meg, og dommeren i Bosnia satte spørsmålstegn ved hvorfor jeg i det hele tatt var arrestert, sa 46-åringen til VG i juli 2018.

Opphevet frifinnelsen

Den tidligere elitesoldaten ble dømt til ti måneders fengsel for ulovlig produksjon og omsetning av våpen eller sprengstoff, men månedene i varetekt gjorde at han allerede var ferdig sonet da dommen ble avsagt.

Eks-soldaten dro rett hjem til familien i Drammen etter frifinnelsen, og har ikke vært i hjemlandet siden. Han har også frasagt seg sitt bosniske statsborgerskap – og er nå kun norsk statsborger, i likhet med resten av familien.

Men.

Kort tid etter at den frifinnede dommen, tok saken en ny vending i Bosnia: Høyesterett opphevet frifinnelsen.

Norsk etterforskning

I årene 2017–2018 tok norsk politi tak i dobbeltdrapssaken mot eks-soldaten. Nå ble både han og sønnen siktet for drapene.

Ifølge VGs opplysninger, sitter politiet blant annet på et vitneavhør hvor det kommer frem at faren og familiemedlemmet kjørte ut i en bil fra bostedet i Bosnia på et tidspunkt som kan passe med drapstidspunktene.

I tillegg har politiet fått tak i en video hvor flere personer i Bosnia skyter med et automatgevær som antas å være en Kalasjnikov – samme våpen som lokalt politi mener ble brukt i forbindelse med dobbetldrapet.

I videoen er også den tidligere eks-soldaten filmet mens han holder et automatvåpen, får VG opplyst.

Eks-soldatens forsvarer, advokat Øyvind Bratlien, har ikke vært tilgjengelig for kommentarer torsdag ettermiddag.

FORNØYD: Advokat Olle Nohlin er tilfreds med at påtalemyndigheten har henlagt drapssaken mot hans klient. Foto: Krister Sørbø

Henla sak mot sønnen

Advokat Olle Nohlin er forsvarer for den drapssiktede sønnen, som nå har fått saken henlagt. Forsvareren er ikke overrasket over henleggelsen.

– Jeg har hele tiden sagt at politiet ikke kommer i mål med saken. Nå har jeg fått rett, og det er tilfredsstillende, sier Nohlin til VG.

Forsvareren forteller videre at de nå skal se på muligheten for erstatning.

– Det har fått konsekvenser for min klients jobb og privatliv, sier Nohlin.

Sønnen har nå fått status som vitne i saken, og vil etter all sannsynlighet bli innkalt som vitne mot sin drapssiktede far, dersom faren tiltales. Sønnen han imidlertid ingen forklaringsplikt, siden det er nær familie som eventuelt tiltales.

