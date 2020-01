Vind over fjellet: - Ta med varme klær, mat og drikke

Sterk vind, snøfokk og nedbør reduserer fremkommeligheten på fjellovergangene i Sør-Norge på årets første dag.

Situasjonen på veiene har vært utfordrende nyttårsaften og tidlig første nyttårsdag, men er på bedringens vei onsdag formiddag. Hjemreisende som skal over fjellet bør merke seg at enkelte overganger fortsatt er stengt.

– Det er sterk vind, og blåser liten storm over fjellet. Det som skal kjøre, bør også passe på glatt føre, sier trafikkleder Nils Aae ved Vegtrafikksentralen Vest til VG.

Ved 11-tiden onsdag er riksvei 7 over Hardangervidda midlertidig stengt. Det samme gjelder fylkesvei 27 over Venabygd, som vil være stengt helt til i morgen tidlig.

– Det er mange som kjører over Haukeli i dag, og der har det blitt bedre vær utover formiddagen, sier Aae.

Enn så lenge ser det ut som om vinden vil fortsette ut onsdag. Værvarselet for onsdag tilsier også at den kraftige snøfokken vil vedvare ut over dagen.

Alternativet for de som skal reise fra øst til vest er enten riksvei 52 Hemsedal eller E16 Filefjell. Sistnevnte er ifølge Aae det tryggeste alternativet nå.

– Når det er uvisse forhold som nå er det lurt å ta med varme klær, mat og drikke, i tilfelle uforvarende stopp.

Status på veiene onsdag formiddag:

Sør-Norge:

E134 Haukeli: Åpen

Fv50 Aurland - Hol: Stengt pga. tekniske problemer med tunnelene på fjellet.

Rv52 Hemsedal: Åpent. Kolonne på kort varsel.

Rv7 Hardangervidda: Midlertidig stengt på grunn av uvær

Fv53 Tyin - Årdal: Åpen

Rv13 Vikafjellet: Åpent

Nord-Norge:

E6 Saltfjellet: Åpen

E6 Kvænangsfjellet: Åpent, etter stenging på grunn av rasfare i går

E69 Skarsvåg - Nordkapp: Kolonnekjøring

E10 Bjørnfjell: Kolonnekjøring, kan bli stengt på kort varsel

