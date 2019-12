BERAMMET: Det bedrageritiltalte ekteparet må møte i Bergen tingrett i mai neste år. Det er satt av tre dager til hovedforhandlingen. Foto: Fredrik Solstad

Ektepar i 80-årene tiltalt for millionbedrageri

Politiet mener ekteparet i 80-årene fra Vestlandet løy om innbrudd i sitt eget hjem – og deretter krevde over 2,2 millioner kroner for tap av gullsmykker, sølvtøy, pelskåpe, kjoler og diamantringer.

Nå er ekteparet i 80-årene tiltalt for grovt forsikringsbedrageri og for å ha «anmeldt en straffbar handling som ikke var begått».

Det var i begynnelsen av mars 2017 at ekteparet i 80-årene skal ha anmeldt et innbrudd i parets bolig på Vestlandet, ifølge tiltalen. Meldingen gikk ut på at en eller flere ukjente personer hadde slått seg inn i boligen via et kjellervindu.

Parallellt med anmeldelsen oversendte ekteparet skademelding og tapsliste med kvitteringer og verdivurderinger av gullsmykker, sølvtøy, pelskåpe og kjoler til Storebrand Forsikring AS.

Forsikringsselskapet utbetalte vel 760.000 kroner til ekteparet som en følge av det påståtte innbruddet, ifølge tiltalen.

Tiltalen: Skrev falske kvitteringer for diamanter

Ett år senere skal ekteparet ha tatt kontakt med Storebrand på nytt og innleverte nye kvitteringer og diamantsertifikater for diamantringer med et krav på drøyt 1,5 millioner kroner, ifølge tiltalen.

«De fortiet at kvitteringer og diamantsertifikater var falske.», står det i tiltalen.

Bergensavisen har også omtalt saken.

VG har vært i kontakt med en eldre kvinnens forsvarer, advokat Erik Johan Mjelde. Han ønsker ikke å kommentere saken. Ektemannens forsvarer, advokat Marius Wesenberg, har ikke besvart VGs henvendelser.

Ifølge Bergensavisen, nekter paret straffskyld.

Publisert: 16.12.19 kl. 13:52

