LEI AV Å VÆRE TÅLMODIG: Kommunikasjonsansvarlig Ane Løvereide i Endometrioseforeningen.

Statsbudsjettet: Mener kvinner taper på særlig to områder

Flere reagerer på plassen kvinnehelse får i regjeringens forslag til statsbudsjett. – Ikke overraskende at kvinnehelse ikke blir prioritert.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

– Det er mange gode ord, men lite konkrete tiltak. Og vi hadde forventet både en synlig og større satsing på kvinnehelse i dette budsjettet, sier generalsekretær i Norske Kvinners Sanitetsforening, Malin Stensønes.

Hun peker på på to ting som regjeringen ikke leverer på:

1. Forskning på de underprioriterte kvinnesykdommene:

– Vi ønsket et eget program til kvinnehelseforskning.

2. Behandling for disse kvinnesykdommene:

– Vi har bedt om at det opprettes et nasjonalt behandlingssenter for alvorlig endometriose endometriose En tilstand der vev av liknende type som slimhinnen i livmoren (endometrium) vokser utenfor livmorhulen.og adenomyose adenomyoseEn tilstand hvor livmorslimhinnen (endometriet), som normalt kler livmorhulen, vokser inn i livmorens muskelvegg., og at man styrker tilbudet til dem som lever av vulvalidelser.

Info Dette er endometriose Endometriose er livmorslimhinne-lignende vev som befinner seg utenfor livmoren, oftest i nærheten av livmoren, rundt tarm urinblære og eggstokker, og som skaper betennelse og smerter der det sitter.

Noen merker ikke sykdommen i det hele tatt, andre blir nærmest invalidisert av plager.

Rundt 40 prosent av ufrivillig barnløse har endometriose.

Det antas at 250.000 norske kvinner har endometriose. Legger vi til dem som også har den beslektede sykdommen adenomyose, er tallet en halv million.

Den eneste måten å gi en sikker diagnose på endometriose, er ved kikkhullsoperasjon. Da fjernes som regel det betente vevet samtidig. Vis mer

Mener Kjerkol ikke leverer

Helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) har tidligere uttalt at kvinners helse har vært underprioritert i Norge og at de skal prioritere kvinnehelse for å sikre likeverdige helsetjenester.

– Hun leverer ikke på det. Vi hadde helt andre forventninger til dette budsjettet. I forslaget til statsbudsjett ligger det ikke øremerkede satsninger på de underprioriterte kvinnesykdommene, hvor endometriose er en av dem. Hver 10. kvinne har denne diagnosen, sier Stensønes.

Det Norske Kvinners Sanitetsforening derimot har fått, er to millioner til å drifte en ordning med flerkulturell doula – en fødselsstøtte til innvandrerkvinner.

– Vi er glade for at det kommer en bevilgning til flerkulturell doula. Dessverre er to millioner ikke nok til forsvarlig å drifte dette videre. Med en så liten sum, blir vi nødt til å legge ned tilbudet, sier generalsekretæren.

Helseminister Ingvild Kjerkol skriver i en e-post til VG at Norske Kvinners Sanitetsforening må innrette tilbudet ut fra rammene de har til disposisjon slik at tilbudet kan videreføres.

– I tillegg finansierer fødeavdelingene selv egen jordmor-koordinator for ordningen med flerkulturell doula, skriver hun.

Les også Ventetiden doblet for endometriose-pasienter: Demi Marie (23) lider i sykehuskø

SKUFFET: Generalsekretær i Norske Kvinners Sanitetsforening, Malin Stensønes.

– Lei av å være tålmodig

Mandag skrev VG om Kristiane Aateigen som er nyoperert for endometriose, men gikk selv i mange år før hun fikk hjelp og ble diagnostisert.

– Køene vil sikkert bare vokse nå som flere blir oppmerksomme på sykdommen og blir henvist til behandling. Da må myndighetene sørge for at de får hjelp så raskt som mulig, sa hun til VG.

Kommunikasjonsansvarlig Ane Løvereide i Endometrioseforeningen sier at regjeringens forslag til statsbudsjett er skuffende.

– Og det er heller ikke overraskende at kvinnehelse ikke blir skikkelig prioritert. Vi har en pasientgruppe som har ventet lenge på behandling, og helsekøene blir stadig lengre. I dag gis det midler til forskning på kvinnehelse, men man har ikke øremerket noe til forskning på eller behandling av endometriose og og adenomyose.

Kvinnehelseutvalg

I statsbudsjettet er det fremhevet at regjeringen har nedsatt et offentlig utvalg som skal vurdere tiltak for bedre ivaretakelse av kvinners helse.

Dette «Kvinnehelseutvalget» skal levere en norsk offentlig utredning (NOU) innen kvinnedagen 8. mars 2023. Basert på denne skal regjeringen følge opp med en kvinnehelsestrategi.

Løvreide mener at det er for lenge å vente på utredningen som først kommer til neste år:

– Det sitter jenter og kvinner over hele landet i enorme smerter, flere går daglig på morfin eller andre sterke smertelindrende medisiner, og de har ikke tid til å vente på nok en utredning som man kanskje skal se på, på sikt.

– Vi får alltid høre «du må bare være litt tålmodig». Vi er lei av det. Det er så ille at kvinner må by på seg selv og utlevere hele sin sykdomshistorikk i media for å tigge om hjelp - en hjelp de fremdeles ikke får. Det er skammelig i et av verdens rikeste land.

Vi forstår at vi står i en krise med tanke på bildet i Europa, sier Løvereide:

– Men disse kvinnene har stått i en krise i flere tiår, og det har ikke blitt gjort noe konkret for dem i den perioden. Det er på tide at man innser alvoret.

Noen gladnyheter

Det er noen få gladnyheter i statsbudsjettet, ifølge generalsekretæren i Norske Kvinners Sanitetsforening:

Nasjonalt screeningprogram for tarmkreft for kvinner og menn over 55 år får økt bevilgning (38,1 millioner mer).

Kreftregisteret får økt bevilgning for å effektivisere leseprosessene i Mammografiscreeningprogrammene (10 millioner mer).

Hjemmetesting i screeningprogrammet for livmorhalskreft får økt bevilgning (8 millioner mer).

I tillegg til en styrking av fastlegeordningen som gir håp om kompetanseheving innen kvinnehelse, påpeker Stensønes.

– Jeg kjenner egentlig ikke detaljene utover at vi får en større økning enn vi har fått noen gang. Det er ikke noe revolusjonært, men bra, sier leder for nasjonalt senter for kvinnehelseforskning Siri Vangen.

Hun understreker likevel at de gjerne skulle sett med forutsigbare og øremerkede midler til forskning på kvinnehelse.

Info I Hurdalsplattformen lovet regjeringen følgende: Regjeringen vil prioritere kvinnehelse for å sikre likeverdige helsetjenester. Vi må skape åpenhet om kvinnehelse og satse på kunnskap om og bedre utredning, behandling og oppfølging av kvinnehelse i helsetjenesten. Regjeringen vil: Legge frem en strategi for kvinners helse for å få mer kunnskap om og bedre utredning, behandling og oppfølging av kvinnehelse i helsetjenesten.

Nedsette et utvalg som skal se på abortlovens bestemmelser, oppfølgingen av kvinner som tar abort, og alternativer til dagens abortnemnder.

Regjeringspartiene står fritt til å søke flertall i Stortinget for sine standpunkter om abortloven.

Legge til rette for et faglig forsvarlig valg mellom medikamentell og kirurgisk abort, og styrke oppfølgingen etter en abort for kvinner som har behov for det.

Styrke Nasjonalt senter for kvinnehelseforskning og sikre at arbeidet også systematiseres regionalt.

Forbedre informasjonsarbeidet og tilbudet innen seksuell og reproduktiv helse” Kilde: Regjeringen Vis mer

Vil følge opp

– Helsedirektoratet har, sammen med brukere og fagpersoner, vurdert tiltak slik at endometriosepasientene kan få raskere og bedre helsehjelp både i kommunehelsetjenesten og i sykehusene, skriver Kjerkol i en e-post til VG.

Hun understreker at hun vil følge opp anbefalingene.

– Viktige tiltak vil være å øke kunnskapen og kompetansen om endometriose både blant unge kvinner, befolkningen og hos fagfolkene i helsetjenesten, skriver hun.

Kjerkol opplyser at hun blant annet vil be Helsedirektoratet om å gi faglige anbefalinger om utredning, behandling og oppfølging som kan være en støtte til fagfolk både i allmennlegetjenesten, blant helsesykepleiere som møter ungdom på skolene og helsestasjonene og til fagfolk på gynekologiske avdelinger på sykehusene.

– Helseregionen vil få i oppdrag å vurdere sentralisering av den mest avanserte kirurgien, sier hun.

SVARER: Helseminister Ingvild Kjerkol svarer på kritikken om manglende støtte til kvinnehelse i statsbudsjettet.

Kjerkol skriver at regjeringen finansierer forskning som også dekker forskning på kvinners helse og kvinnesykdommer gjennom de fire regionale helseforetakene og Norges forskningsråd.

– Det skal bidra til mer forskning om eldre kvinners, minoritetskvinners og unge kvinners psykiske og fysiske helse. Det skal også bidra til forskning på årsakene til uønskede forskjeller i helse- og tjenestetilbud mellom kvinner og menn i et livsløpsperspektiv, lover hun.

Kjerkol trekker frem at Nasjonalt senter for kvinnehelseforskning har et særskilt ansvar for å forske på kvinners helse, og sikre kompetanseoppbygging og kompetansespredning i hele landet.

– Senteret får en egen basisfinansiering som gir et godt grunnlag for at de kan søke om konkurranseutsatte forskningsmidler fra både helseregionene og Forskningsrådet, ifølge Kjerkol.

Likevel:

– Regjeringen øremerker ikke midler til forskning på spesifikke sykdommer eller tilstander, men har valgt å øremerke til kvinnehelse. Det er nå opp til forskerne å søke på disse midlene, på dette feltet, når det er utlysninger. Gjennom utlysning av forskningsmidler sikrer vi høy kvalitet og nytte av forskningen som finansieres, skriver Kjerkol.