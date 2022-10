VANNSTAND: Det har i vår vært unormalt lav vannstand i drikkevannskilden Maridalsvannet, som ligger nord i Oslo.

Oslo kommune opphever vannsparetiltak: − Imponert over Oslofolks innsatsvilje

Etter innbyggernes gode innsats og de siste ukers nedbør, kan Oslo kommune nå oppheve alle vannsparingstiltak, skriver de i en pressemelding. Men får vi lite nedbør, er det fare for at de gjeninnføres.

Gjennom hele 2022 har Oslos drikkevannskilder vært såpass langt under normal vannstand at kommunen har sett seg nødt til å innføre flere vannsparingtiltak.

Blant annet ble vannføringen til Akerselva redusert, og det ble importert vann fra nabokommunene. Kommunen kuttet også vannforbruket sitt i ved å redusere vask av gater, maskiner og utstyr. I tillegg ble vanning av blomster og trær begrenset, og fontener tørre.

Etter at Oslo kommune gikk ut med en SMS til alle innbyggere om å spare på vannet, har vannforbruket vært historisk lavt. I juli og august brukte Oslofolk 12,5 prosent mindre vann, sammenlignet med samme periode i fjor.

Men nå opphever kommunen tiltakene, skriver de i en pressemelding tirsdag.

– Jeg er imponert over Oslofolks innsatsvilje gjennom flere måneder. Denne situasjonen har lært oss at vi ikke kan ta naturressursene for gitt. Nå bygger vi ny vannforsyning til Oslo for å gi byen sikker tilgang til trygt drikkevann, sier byrådsleder Raymond Johansen.

FORNØYD: Byrådsleder i Oslo, Raymond Johansen, er imponert over innbyggerne i hovedstaden.

Oslo har en sårbar vannforsyning, ettersom Maridalsvannet står for 90 prosent av forsyningen til byens innbyggere. Lite nedbør siden i fjor høst og rehabilitering av en stor demning førte til mindre vann i Oslos vannmagasiner enn normalt.

– Jeg vil rette en stor takk til Oslofolk og byens næringsliv. Dette viser oss at felles innsats gir resultater. Jeg håper alle fortsetter å bruke mindre vann selv om vi nå opphever vannsparingstiltakene. Renset drikkevann er en dyrebar ressurs som vi ikke bør sløse med, sier byråd for miljø og samferdsel, Sirin Stav.

Samtidig er det fortsatt et stykke igjen til fulle magasiner.

– Med normal nedbør i høst og vinter, kommer vi dit. Får vi lite nedbør, er det fare for at vi må innføre sparetiltak igjen. Det er derfor gode grunner til å fortsett spare på vannet. Bruker du mindre varmt vann, vil du merke det på strømregningen. Det er gode vaner som er etablert, og de bør vi holde på, sier Sigurd Grande, avdelingsdirektør i Vann- og avløpsetaten.