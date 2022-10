1 / 8 FARGESPILL: Nordlys over Voksenkollen ved midnatt natt til mandag. FARGESPILL: Nordlys over Voksenkollen ved midnatt natt til mandag. Nordlys over Oslo FARGESPILL: Nordlys over Voksenkollen ved midnatt natt til mandag. FARGESPILL: Nordlys over Sognsvann i Oslo Nordlys over Fredrikstad FARGESPILL: Nordlys over Sognsvann i Oslo forrige neste fullskjerm FARGESPILL: Nordlys over Voksenkollen ved midnatt natt til mandag.

Nordlyset strakk seg sørover

«Søringane» er ikkje like bortskjemt med nordlys som dei som bur nordpå, men natt til måndag kunne fleire oppleve fargespel på himmelen på sør- og Austlandet.

Fleire VG-lesarar har sendt inn bilete av nordlys i Oslo og Fredrikstad natt til måndag.

På førehand var det varsla sjansar for å få eit glimt av nordlyset.

Til Yr forklarar meteorolog Eldbjørg Moxnes at det er avhengig av det ein kallar KP-indeks, altså kor intens den «geomagnetiske» solstormen er.

Denne helga var det varsla at indeksen ville vere på 5 og 6 over heile landet. Ein verdi på 5 kan gjere nordlys synleg i Kristiansand, 4 i Oslo og heilt nede på 0 i Tromsø.

– Hyggeleg i kaoset

Det var først varsla at natt til søndag var best sjanse for å få sett nordlyset, men fleire fekk eit glimt natt til måndag.

– Ei hyggeleg nyhende oppi alt det kaotiske som skjer i verda, seier Anders Høistad, som har sendt bilete frå Fredrikstad.

Nordlys oppstår når energirike partiklar blir slynget frå sola mot jorda. Det oppstår i den øvre polare atmosfæren, mellom 80 kilometer og sjeldan over 500 kilometer over jordoverflata, når elektroner og protoner kolliderer med atmosfæregassen.

Denne gassen blir tilført energi som så sendast ut igjen i form av lys. Sjølve lysutsendelsen kjem hovudsakleg frå atomer og molekylær i atmosfæren og ikkje frå sjølve primærpartiklane.