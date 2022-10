FREM MED PARAPLYENE: Bergen på en regnværsdag i august. Igjen har bergenserne flere regndager i sikte.

Nå kommer regnet!

Med lavtrykk på vei fra Atlanterhavet, har vi en våt uke i vente. Men det er særlig ett sted som får kjenne på regnet de kommende dagene.

– Skalk lukene – og fram med regntøyet, skriver meteorologene på Twitter.

De neste dagene er det nemlig ventet perioder med store mengder nedbør over hele landet. Den våte værmeldingen skyldes lavtrykk som er på vei nordover fra Atlanterhavet.

– Det er flere lavtrykk denne uken og gjennom helgen, som vil prege værbildet for det langstrakte land, sier vakthavende meteorolog Espen Biseth Granan til VG.

Granan sier at det generelt er en ustabil værtype som preger landet de neste dagene. Selv om det vil bli perioder med nedbør flere steder i landet, er det altså muligheter for litt sol mellom slagene.

– Særlig i Tromsø og nord i landet, kan det se ut som det er større mulighet for opphold og noe sol fredag og lørdag, sier Granan.

Også i Oslo vil det være et skiftende bilde, sier han.

Vått på Vestlandet

Nok en gang er det vestlendingene som må ta hovedstøyten av nedbøren. På Vestlandet vil det ifølge Meteorologisk institutt kunne komme 100 til 200 millimeter regn frem til mandag.

– De slipper ikke unna regnet på Vestlandet, der blir det vått ja.

VÅTT: En turist med paraply i regnvær foran Bryggen.

Regnværet på Vestlandet vil også prege deler av Sørlandet, selv om sørlendingene vil få litt flere perioder med sol.

– Det blir ikke helt tørt på Sørlandet heller. Siden det er så vått på Vestlandet, vil noe av det dra seg mot vest i Agder.

– Snøen er ikke langt unna

På Sognefjellshytta ved Jotunheimen, er en av de høyere fjellovergangene hvor det fort kan bli minusgrader og hvor nedbøren vil komme som snø.

Skal du over fjellet, kan dermed det være lurt å vurdere å kaste sommerdekkene for sesongen.

– Skal du over fjellet med bil, er det verdt å sjekke værmeldingen ekstra nøye. Det gjelder fjell både i nord og i sør, sier Granan.

I fjellområder sør i Nordland ventes det snøbyger over 500 til 600 meter over havet fra tirsdag kveld. Yr advarer på sine nettsider om at snøen kan legge seg i veibanen, og har sendt ut gult farevarsel for snø.

Her er det også fare for lokal snøfokk.

– Det er høst og snøen er ikke langt unna, så det er greit å følge litt ekstra nøye med.