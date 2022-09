Opplysninger til VG: Ny mann siktet for medvirkning til drap i Lørenskog-saken

I mai siktet politiet en straffedømt mann i 30-årene for medvirkning til drap på Anne-Elisabeth Hagen.

Publisert: Nå nettopp

Det får VG opplyst.

Like før den gamle etterforskningsgruppen i Lørenskog-saken trakk seg i sommer, ble det i all hemmelighet tatt ut en drapssiktelse mot en mann i 30-årene. Dette var samtidig med at politiet hadde flere etterlysninger i media i forbindelse med krypto-sporet i etterforskningen.







Det var daværende påtaleleder Gjermund Hanssen som skrev en siktelse der mannen i 30-årene ble anklaget for å ha medvirket til drapet på Anne-Elisabeth Hagen.

Ifølge siktelsen skal medvirkningen ha skjedd i perioden juni 2018 til forsvinningsdatoen 31. oktober 2018.

Advokat Marius Dietrichson er mannens forsvarer.

– Jeg ønsker ikke å gå inn i saken og bidra til omtale av den. Han erkjenner ikke straffskyld. Utover det ønsker jeg ikke å gi noen kommentarer.

Siktelsen har til nå vært helt ukjent for offentligheten og politiet vil per nå ikke svare på hvordan de i dag, nær fem måneder etter siktelsen ble tatt ut, ser på den nye mannen de har siktet. Politiet avviser å svare på bakgrunnen for siktelsen og hvordan de vurderer den i dag.

– Av hensyn til klausuleringer i saken kan vi ikke kommentere spørsmålene, sier politiinspektør Lars Reinholdt-Østbye til VG.

Les også Ukjent konflikt i Lørenskog-saken: Hele ledelsen trekker seg Alle de tre etterforskningslederne slutter å jobbe med Lørenskog-saken.

Krimkommentator Øystein Milli påpeker at kravet for å sikte noen, er at det foreligger skjellig grunn til mistanke - noe som i praksis innebærer en sannsynlighetsovervekt for at den siktede har begått handlingen vedkommende er anklaget for.

- Av erfaring vet vi at det er langt fra en siktelse, som kanskje befinner seg i nedre sjikt av skalaen, til en tiltale. Det forekommer i fra tid til annen at personer blir siktet i straffesaker, men at etterforskningen som følger etter en siktelse bidrar til at mistanken svekkes.

– I denne saken skjedde jo dette med Ole Henrik Golf, som i dag er sjekket helt ut av saken. Ut fra det vi vet og slik jeg tolker denne siktelsen, er jeg ikke sikker på om dette er et gjennombrudd. Det kan være en siktelse av mer teknisk karakter.

FORSVARER: Advokat Marius Dietrichson representerer den straffedømte mannen i 30-årene i Lørenskog-saken.

VG kan nå avsløre noen av detaljene fra etterforskningen mot mannen i 30-årene.

Den nye drapssiktelsen ble tatt ut kort tid etter at Øst politidistrikt gikk åpent ut i begynnelsen av mai og etterlyste brukeren av et konkret telefonnummer som knyttes direkte til planleggingen av Anne-Elisabeth Hagens forsvinning. Det er uklart om etterlysningen har en sammenheng med den nye siktelsen.

Den drapssiktede mannen i 30-årene fra Oslo er norsk statsborger. Han er straffedømt en rekke ganger tidligere og sto senest tiltalt i en omfattende helerisak i september i år, får VG opplyst. Han venter fortsatt på dom i denne saken.

I januar i år ble han pågrepet og varetektsfengslet etter en skyteepisode i Oslo. Ingen ble skadet.

Les også Lørenskog-saken: Politiet har gjort nye undersøkelser i Tom Hagens hus Denne uken har politiet gjort enkle rekonstruksjoner og innhentet referanseprøver fra Tom Hagens hus.

For lenger tid tilbake ble mannen i 30-årene dømt til flere års fengsel for en voldtekt i et boligstrøk i Oslo. Han er også kjent for Oslo-politiet og har en rekke andre straffesaker mot seg opp gjennom årene, som blant annet:

Ilagt forelegg for ikke å ha oppgitt riktig personalia til politiet.

Forsøk forsikringsbedrageri og dokumentforfalskning.

Grove bedragerier og forsøk på grovt bedrageri. 16 simple bedragerier og to forsøk på simple bedrageri. Ni ID-tyverier, ett simpelt tyveri og ett tilfelle med bruk av forfalsket dokument.

Medvirkning til ett grovt og ett simpelt bedrageri, samt for ulovlig bevæpning på offentlig sted.

Fra før av er det to siktede i forsvinningssaken; Anne-Elisabeth Hagens ektemann Tom Hagen og den såkalte kryptomannen. Begge nekter straffskyld.

– Vi har ingen ny informasjon å gi rundt status på de to andre siktelsene, sier politiinspektør Lars Reinholdt-Østbye i Øst politidistrikt.

Kryptomannens forsvarer, advokat Dag Svensson, synes det er spennende om politiet har siktet en ny person i saken.

– Det kan gjøre at min kan kommer fortere ut av saken, sier Svensson til VG.

Tom Hagens forsvarer, advokat Svein Holden, ønsker ikke å kommentere saken.