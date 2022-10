– BEINHARD PRIORITERING: Landbruksminister Sandra Borch (Sp) mener det er riktig å kutte all støtte til dyrevernsorganisasjonen NOAH.

Regjeringen kutter all støtte til NOAH

For et år siden kåret dyrevernorganisasjonen NOAH Senterpartiet som det minst dyrevennlige partiet. I dag kutter landbruksminister Sandra Borch (Sp) enhver støtte til dem. – En straffereaksjon, svarer faglig leder i NOAH.

– Det var ingen ambisjon om å kutte støtten helt til null, men i et stramt budsjettår har jeg prioritert medlemsorganisasjoner. NOAH er ikke en medlemsorganisasjon, derfor har jeg valgt å gjøre dette, sier landbruksminister Sandra Borch (Sp) til VG.

Samtidig som hun nuller støtten til NOAH, prioriterer hun organisasjoner som Bygdeungdomslaget og 4H.

Regjeringen budsjetterte med en støtte på 730.000 kroner til NOAH i det forrige statsbudsjettet.

NOAH og Senterpartiet har ved flere anledninger støtt mot hverandre i temaer som ulvejakt, pelsdyrnæringen og dyrevelferd. Da regjeringen vedtok felling av flere ulver i ulvesonen, saksøkte NOAH dem. I juli i år ga lagmannsretten NOAH medhold.

Prioritering

I forkant av stortingsvalget i fjor ble Senterpartiet kåret av NOAH som partiet med dårligst dyrevernspolitikk.

Sandra Borch avviser at øksingen av støtten er et takk for sist.

– Overhodet ikke. Dette er beinhard prioritering. Det er veldig mange frivillige organisasjoner som har fått kuttet støtten. Da er det NOAH som har måttet ryke, sier hun.

– Har det vært motstand innad i regjeringen om dette kuttet?

– Det er selvsagt alltid diskusjon, men dette kuttet har vært spilt inn fra mitt departement fra dag én. NOAH står inne for mange viktige verdier. Samtidig mener jeg at vi som stat må bruke pengene våre litt mer ressursmessig klokt. Da handler det om å prioritere.

– Farlig utvikling

Faglig leder i NOAH, Siri Martinsen, sier hun er sjokkert over kuttet.

– Dette må jeg se på som en klar politisk handling – en straff for at man kjemper for dyr og naturmangfold. Det er direkte uverdig.

FRUSTRERT: Faglig leder i NOAH Siri Martinsen.

Hun mener kuttet er en bekreftelse på at NOAH er en organisasjon som får ting gjort og er en viktig aktør for endring.

– Dette går på politiske motsetninger. Alle vet at Sp ønsker å utradere så mange store rovdyr som mulig, spesielt ulv. Dette på tross av at våre lover sier at vi har en forpliktelse til å beskytte dem. Noah står i front for det.

– Det er en straffereaksjon. De bruker ordningen til egne politiske kjepphester, og straffer de som er de største kritikerne. Det er en ganske farlig utvikling.

Martinsen mener frivillige organisasjoner over hele linja burde reagere.

– Det skal ikke være en farlig bruk av statsstøtten. Da kan man like gjerne avvikle hele ordningen. Jeg håper og regner med at dette er noe Stortinget ikke lar passere.

– Minner mer om mobbing

Det var Senterungdommen som foreslo for landbruksministeren at NOAH skulle nulles. Ungdomspartiets leder Torleik Svelle er meget fornøyd med at de er blitt hørt.

– Dette er noe jeg har dratt i retning av, at man tar vekk støtten til organisasjoner som hele tiden jobber for å bygge ned norsk landbruk. Dette er en organisasjon som bruker all sin tid på å stemple de som hver dag gjør en god jobb på gården sin. Det er vanvittig provoserende, sier han.

Han er glad for at støtten i stedet fokuseres til organisasjoner som Bygdeungdomslaget og 4H. Han avviser at kan sees på som å gi støtte til Sp-positive organisasjoner.

– Dette er uavhengige organisasjoner som jobber for de samme målene som vi har. Men det er uavhengige organisasjoner.

KLIPP, KLIPP: Torleik Svelle, leder for Senterungdommen, er fornøyd med å ha fått det slik de foreslo.

– Så NOAH mister støtten fordi de peker på kritikkverdige forhold ved landbruket?

– Det er ikke det de gjør. Det de gjør, minner mer om mobbing, sier Svelle.

– Tåler ikke det norske landbruket motstemmer?

– Jeg mener på ingen måte at vi ikke tåler motstemmer. Men i en tid hvor man må prioritere, er dette penger som må brukes målrettet for å utvikle norsk landbruk, sier han og fortsetter:

– NOAH må gjerne legge oss nederst på sin rangeringsliste, men det er kanskje ikke landbruksdepartementets jobb å betale for det, sier Svelle.

Martinsen i NOAH sier det er grovt av Svelle å påstå at de driver med mobbing.

– Det blir jeg ekstremt provosert over. Vi bidrar til å redde landbruket på lang sikt. Vi er nødt til å omstille til plantebasert mat, det sier WHO og forskere over hele verden. Det å motarbeidet et så viktig arbeid og kalle det mobbing, er ekstremt grovt. De er blinde for de løsningene som er best for alle.

SAKSØKTE STATEN: ..og fikk null i støtte i høstens statsbudsjett. Her holder NOAHs leder Siri Martinsen appell ved en demonstrasjon for å verne ulven, vinteren 2019.

– Er dette et gledens kutt for dere i Senterpartiet?

– Det er ingen kutt som er gledelige for regjeringen, men sånn ble det. Og det er et riktig kutt å gjøre, skyter Sandra Borch inn.

I fjorårets statsbudsjett mistet kontroversielle Human Rights Service hele statsstøtten. Det skapte reaksjoner i partier både på venstre- og høyresiden.

Borch er forberedt på at også NOAH-kuttet vil vekke oppsikt, men er ikke bekymret for aggressive reaksjoner som følge av det.

– Jeg håper og tror at folk er så fornuftige at de tenker at dette er politiske prioriteringer, og at dette er noe vi må gjøre i år, sier landbruksministeren.