Bergen: Dette er saken som veltet byrådet

Far til den syv år gamle gutten gikk selv til barnevernet for å be om hjelp. Da politiet aksjonerte 32 dager senere, ble gutten funnet mishandlet og bundet fast til sin egen seng.

Publisert: Oppdatert for mindre enn 20 minutter siden

Fredag kveld kunngjorde byrådsleder Roger Valhammer (Ap) at han og hele byrådet går av, etter massiv kritikk mot manglende oppfølging i flere alvorlige barnevernssaker i Bergen.

– Kjære alle sammen, jeg står her i kveld på grunn av en liten syv år gammel gutt som ble mishandlet av sin egen far. Han ble bundet fast i sin egen seng i en leilighet her i byen vår. Han ble liggende, han ble liggende altfor lenge, sa Valhammer på pressekonferansen, før han fortsatte:

– Vi står her i kveld på grunn av to søsken som ingen så, som falt mellom sprekkene her i vår by, her i vårt Bergen. Aldri gått på skole, aldri gått til tannlegen – den ene, en sytten år gammel gutt, endte opp på Haukeland. De skulle blitt hjulpet før, og noen skulle hjulpet de lenge før.

I Statsforvalterens rapport om oppfølgingen av 7-åringen rettes det knusende kritikk mot barnevernstjenesten i Bergen.

Høyres gruppeleder i bystyret, Charlotte Spurkeland, sier hun ble sint og lei seg da hun leste rapporten.

BLE SINT: Charlotte Spurkeland er Høyres gruppeleder i Bergen bystyre.

– Den viser at gutten kunne vært hjulpet lenge før, om man hadde fulgt opp bekymringsmeldingen da faren tok den første kontakten med barnevernet. Rapporten peker på en rekke feil som er gjort, og på lovbrudd som er veldig alvorlige, sier Spurkeland.

TRAKK SEG: Etter tre og et halvt år som byrådsleder i Bergen kunngjorde Roger Valhammer fredag at han trekker seg.

«Kontaktpersonen vurderte at saken ikke hastet»

I tilsynsrapporten er det laget en tidslinje som er basert på forklaringene ledere og ansatte i barnevernstjenesten har gitt granskerne hos Statsforvalteren.

Onsdag 6. juli: Guttens far kom til barnevernstjenesten sitt kontor i Strandgaten i Bergen for å få hjelp. Dette var barnevernets første kontakt med familien. Henvendelsen ble skriftliggjort, men ikke registrert som en bekymringsmelding fordi det var ble vurdert at det var behov for ytterligere samtaler. I en e-post sendt fra kontaktpersonen i mottaket til to kolleger og en avdelingsleder går det frem hva far hadde fortalt, og at samtalen ble gjennomført i «luken» på grunn av sikkerhetsvurderinger av tjenestens lokaler. Det var på dette tidspunktet ikke anledning til å ta ukjente personer inn til samtale i barnevernstjenestens lokaler. Samtaler med ukjente personer måtte derfor gjennomføres i et annet lokale, om lag 1,8 kilometer unna. Det går frem at kontaktpersonen vurderte at saken ikke hastet. Det ble innkalt til møte i barnevernstjenestens nye lokaler i Gjensidigegården 15. juli. Formålet med samtalen var å få mer informasjon fra far om hvilken hjelp han og sønnen trengte.

«Det ble ikke avtalt tidspunkt for videre oppfølging»

Mandag 11. juli: De ansatte i barnevernet startet flyttingen fra Strandgaten til Gjensidigegården. Fredag 8. juli var det planlagt at ansatte skulle pakke og klargjøre for flyttingen påfølgende uke.

Fredag 15. juli: Det gjennomføres et møte med far i barnevernstjenestens nye lokaler i Gjensidigegården i Bergen. Det var telefontolk og to kontaktpersoner til stede i samtalen med far. Bekymringen fra far ble skriftliggjort og lest opp for far som bekreftet at innholdet stemte. Det ble ikke avtalt tidspunkt for videre oppfølging. Det er uklart om bekymringsmeldingen ble levert til en avdelingsleder, eller om den ble lagt i posthyllen til kontorpersonalet.

Mandag 18. juli: Meldingsmøte i barnevernstjenesten. Bekymringsmeldingen ble ikke skannet inn i sakssystemet, og ble derfor ikke vurdert i meldingsmøtet. Dette er ifølge barnevernstjenestens redegjørelse et resultat av menneskelig svikt.

«Meldingen ble vurdert å ha middels alvorlighetsgrad»

Tirsdag 19. juli: Meldingen ble skannet inn i fagsystemet slik at den var klar for vurdering i meldingsmøte mandag 25. juli.

Mandag 25. juli: Bekymringsmeldingen blir vurdert i meldingsmøte. I meldingsmøte deltok to avdelingsledere, en jurist og barnevernsleder. Meldingen ble vurdert å ha middels alvorlighetsgrad. Ansatte og ledere opplyser at en vurdering middels alvorlighetsgrad betyr at barnet har behov for hjelp, men at dette ikke er akutt. Middels alvorlighetsgrad sier ellers ikke noe om hvordan saken skal følges opp. Saken ble fordelt til to kontaktpersoner samme dag. 25. juli sender barnevernstjenesten flere tekstmeldinger til far og de forsøker å nå han på telefonen. Barnevernstjenesten ønsker å snakke med far.

Tirsdag 26. juli: Barnevernstjenesten prøver å få kontakt med far, men lykkes ikke.

«Det ble besluttet at det var forsvarlig og til barnets beste å la saken bero»

Onsdag 27. juli: Barnevernstjenesten sender tekstmelding til far der det går frem at de ønsker å snakke med sønnen og at bekymringen for barnet og far øker når de ikke får treffe sønnen. Barnevernstjenesten beslutter samme dag å gå på uanmeldt hjemmebesøk, men finner ikke ut hvilken leilighet far bor. Begrunnelsen er at det mangler navn på dørklokkene på adressen.

Kontaktpersonene forsøkte å nå far på telefon, og oppholdt seg utenfor huset i om lag 30 minutter før de gikk fra stedet. De har i samtaler med granskerne hos Statsforvalteren forklart at de ikke hadde grunnlag for å kontakte politiet for å finne rett leilighet. Dette begrunnet de med at barnevernstjenesten har taushetsplikt. Far skriver litt senere en sms til barnevernstjenesten. Han skriver at barnevernstjenesten kan snakke med sønnen når han begynner på skolen etter ferien. Det ble besluttet at det var forsvarlig og til barnets beste å foreløpig la saken bero. Det blir ikke gjort flere forsøk på å få kontakt med familien før gutten ble hasteflyttet.

«Forklarte at de ikke hadde grunnlag for å kontakte politiet for å finne rett leilighet»

Søndag 7. august: Barnevernsvakten blir varslet om at gutten ligger skadet og bundet til en seng den 7. august kl. 19.30. Barnevernsvakten melder omgående til politiet som aksjonerer mot fars leilighet. Gutten blir samme

kveld hasteflyttet ut av hjemmet etter barnevernloven.

11. august: Statsforvalteren åpner tilsyn med barnevernstjenesten i Bergenhus og Årstad.

RYSTET BERGEN: Flere skandaler i barnevernet i Bergen har satt sitt preg på Bergen de siste ukene.

I sin rapport konkluderer Statsforvalteren med at barnevernstjenesten i Bergenhus og Årstad ikke har gjort en forsvarlig undersøkelse av barnets omsorgssituasjon innen rimelig tid.

– Meldingen ble ikke dokumentert og fulgt opp i tråd med lovkrav. Det er ikke gjort en forsvarlig vurdering av bekymringsmeldingen innen fristen. Barnet har ikke fått ivaretatt sin rett til medvirkning, og det er ikke gjort forsvarlige vurderinger av informasjonen i saken underveis i arbeidet. Barnevernstjenesten har heller ikke dokumentert arbeidet i tråd med kravet til god forvaltningsskikk.

«Barnevernsvakten blir varslet om at gutten ligger skadet og bundet til en seng»

Charlotte Spurkeland sier det ikke har manglet på advarsler om kritikkverdige forhold i barnevernstjenesten i Bergen de siste årene.

– Politikerne i Bergen har mottatt flere rapporter som har konkludert med grove feil i barnevernet, og at de ansatte ikke har de nødvendige verktøyene for å gjøre jobben sin. Det har sviktet både på ledelse, organisering og kompetanse.

Hun mener barnevernet i Bergen har vært i en «vedvarende krise» i flere år.

– Dette var også bakgrunnen for at Høyre ikke lenger hadde tillit til byrådsleder Roger Valhammer. Det burde vært reagert mer kraftfullt tidligere. Det skal ikke være mulig at barn ikke blir fulgt opp i det hele tatt, sier Spurkeland.