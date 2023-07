TATT: Politiet mener den maskerte mannen i 30-årene gikk målrettet inn på et gatekjøkken i Nydalen i Oslo og avfyrte ett skudd over disken, mot en mann i 50-årene. Ingen ble fysisk skadet etter skyteepisoden i januar i år.

Mann siktet for drapsforsøk: Avslørt av hansker og lue

Kort tid etter at skytteren avfyrte skudd på et gatekjøkken i Oslo, snuste en politihund opp to hansker og en lue noen hundre meter fra åstedet.

Kortversjonen En tidligere straffedømt mann i 30-årene er siktet for drapsforsøk i forbindelse med en skyteepisode på et gatekjøkken i Oslo i januar. Han erkjenner straffskyld for trusler med skytevåpen.

DNA-spor fra hansker og lue funnet nær åstedet ledet til pågripelse, selv om det ikke kunne knyttes direkte til skyteepisoden.

Overvåkningsbilder fra en leilighetsbygning i Oslo og identifikasjon fra en spesiell genser hjalp politiet med å identifisere gjerningsmannen.

Motivet bak skytingen er fortsatt under etterforskning. Vis mer

Det aktuelle hanskeparet og luen lå på en snødekt gangvei langs Akerselva og så ut til å ha blitt mistet av noen like før politihunden gjorde funnet.

Hanskene og luen ble tatt i beslag og analysert for eventuelle spor som kunne knyttes til skyteepisoden på gatekjøkkenet. Etter noen dager forelå resultatet:

Politiet fant DNA fra en tidligere straffedømt mann i 30-årene – som allerede var registrert i DNA-registeret.

– Det er god polititeft å ta med seg de hanskene og luen, for det var ikke mye som tilsa at disse eiendelene hadde noe med saken å gjøre. Dette var det eneste sporet vi hadde og som identifiserte gjerningspersonen. Det oppklarte saken, sier politiadvokat Christian Hatlo i Oslo politidistrikt til VG.

Les også Pågrepet etter Nydalen-skyting: – Nekter straffskyld Politiet har pågrepet en mann for skytingen inne på et gatekjøkken i Nydalen.

DNA-treffet alene kunne imidlertid ikke knytte hanskene og luen til skyteepisoden på gatekjøkkenet, men nå hadde politiet et navn på blokken som de kunne etterforske videre.

– Det er ingenting på åstedet som vi har klart å knytte til siktede, sier politiadvokaten.

Politiets klappjakt på skytteren endte ved en leilighet i Oslo. Overvåkningsbilder fra inngangspartiet viste skytteren og en kamerat som gikk inn og ut av den aktuelle boligblokken, ifølge politiet.

Bildene viste skytteren med den samme genseren som gjerningspersonen fra gatekjøkkenet hadde på seg.

– Det er en spesiell genser som vi klarte å identifisere ved å sjekke når den ble sist solgt. Vi fant frem til riktig butikk og kjøperen av genseren, som var siktede, sier politiadvokaten.

Den aktuelle genseneren ble kjøpt på Storo Storsenter kun noen timer før skyteepisoden på gatekjøkkenet, ifølge politiet.

Tre dager etter skyteepisoden i januar i år, ble mannen i 30-årene pågrepet og siktet for drapsforsøk.

– Hva er motivet?

– Det er fortsatt uklart for politiet. Vi jobber fortsatt med det, svarer politiadvokaten.

Skytterens forsvarer, advokat Vidar Lind Iversen, sier til VG at klienten erkjenner straffskyld for trusler med skytevåpen.

– Men han er klar på at det aldri har vært mening å skade noen, sier forsvareren.

KOM PÅ SPORET: Politiet søkte aktivt etter skytteren etter episoden på gatekjøkkenet i Nydalen, deriblant med hund.

Kamerat siktet

I mars ble en kamerat av skytten pågrepet og siktet for medvirkning til drapsforsøk. Ifølge politiet var kameraten med skytteren til Nydalen og ventet på ham ved Akerselva, like ved stedet der hanskene og luen ble funnet av politihunden.

Kameraten er tidligere straffedømt, blant annet for ulovlig oppbevaring av narkotika. Han nekter straffskyld.

– Han erkjenner ikke straffskyld og er løslatt. Siktelsen er opprettholdt, så vi må forholde oss til det, sier kameratens forsvarer, Jørgen Mowinckel, til VG.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post