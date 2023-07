FLÅTT: Den trives i fuktig og varmt vær, slik det nå er på mange steder i landet.

Professor spår mer flått: − Det har vært gode forhold så langt

Sommeren så langt har gitt gode levekår for flåtten, og i fremtiden kan det både bli flere og farligere flått i landet, ifølge professor.

NTB

– Det har vært gode forhold for den vanlige skogflåtten så langt, sier professor Snorre Stuen ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) til NTB.

Både temperatur og luftfuktighet tilsier at det kan bli mye flått utover høsten, sier han.

I fremtiden kan det bli enda mer, både av flått som allerede er utbredt, og nye arter. Det advarte klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap) om i forrige måned.

– Hvis noen var litt lei av tabloidavisenes årlige oppslag om at «nå kommer monsterflåtten», bare vent, nå kommer faktisk monsterflåtten til Norge, sa Barth Eide da han la fram stortingsmeldingen om hvordan vi må tilpasse oss klimaendringene og et varmere Norge.

– Vi kommer til å få enda farligere flått, sa han.

Farlig jaktflått

NMBU-professor Snorre Stuen forklarer hva statsråden trolig sikter til med «monsterflåtten»:

– Det er jaktflåtten han tenker på, som er litt større enn vår vanlige skogsflått. Den kommer med trekkfugl til Norge, som larver og nymfer.

– Jaktflåtten kan lukte, og i motsetning til mange andre flåttarter har de også øyne og kan se anslagsvis fem til ti meter fremover. En forsker i Tyrkia hadde en jaktflått etter seg i 15 minutter mens han bevegde seg 500 meter bortover i flatt terreng, sier han til Nynorsk Pressekontor.

Arten har blitt observert på en hest i Norge og kan være bærer av et virus som kan gi sykdommen Krim-Kongo hemoragisk feber, en alvorlig sykdom der det er rapportert om opptil 40 prosent dødelighet.

Den lever blant annet i sørøstlige deler av Europa, men etablerer seg stadig lenger nord.

Kommer til Norge med trekkfugler

Hovedsakelig kommer fremmede flåttarter til landet med trekkfugler, ifølge flåttekspert Stuen.

– En undersøkelse viste for eksempel at mer enn syv prosent av undersøkt spurvefugl som kommer sørfra, har med seg en eller flere flått i fjærene. Det betyr at det i praksis regner millioner av flått over oss, sier han.

I tillegg til jaktflått, er flåttarten Dermacentor albipictus funnet i Norge på en hest som var importert fra USA.

– Om denne hadde etablert seg her i landet, kunne det blitt en katastrofe for hjorteviltet vårt. Dette er den flåtten man har finne flest av på et enkelt vertsdyr. På en rein var det faktisk påvist mer enn 400.000 individer, seier Stuen.

Den vanlige skogflåtten vi har i Norge, kan en overføre det potensielt farlige TBE-viruset til mennesker.

– Men det finnes flere varianter av viruset. Det finnes varianter som kommer østfra, som gir mer alvorlige symptomer enn viruset vi allerede har her i landet, sier Stuen.

Flått som bærer dette viruset med seg, er funnet i Finland og Sverige, men ikke foreløpig i Norge.

– Trussel mot global helse

En annen art som imidlertid er observert i Norge, er parasittveps som spiser flått. Denne arten kan bli viktig i bekjempelse av flått, også jaktflått, ifølge insektforsker Lars Ove Hansen ved Naturhistorisk museum.

Også andre arter som er bærere av farlige sykdommer, kan bli mer utbredt i Norge på grunn av klimaendringer, ifølge stortingsmeldingen som nylig ble lagt frem.

– Verdens helseorganisasjon sier at klimakrisen er den største trusselen mot global helse, rett og slett fordi den øker sannsynligheten for smittsomme sykdommer og øker sannsynligheten for pandemier, sier Espen Barth Eide.