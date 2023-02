Dette er endringene i Oslo-byrådet

Byrådsleder Raymond Johansen stokker om på byrådet i Oslo. Helsebyråd Robert Steen og næringsbyråd Victoria Marie Evensen går ut.

Byrådslederen holdt en pressekonferanse på Rådhuset i Oslo, torsdag klokken 11, sammen med de påtroppende byrådene.

Marthe Scharning Lund (Ap) blir ny helsebyråd, Usman Mushtaq (Ap) blir ny byråd for arbeid, integrering og sosiale tjenester, og Rina Mariann Hansen (Ap) blir ny byråd for næring og eierskap.

Robert Steen (Ap) og Victoria Marie Evensen (Ap) går derfor ut av byrådet.

– Robert har vært en fantastisk byråd for Oslo, noe han viste med tydelighet gjennom to år da Oslo var episenter for pandemien, sier Johansen på pressekonferansen.

Steen varslet tidligere i januar at han trekker seg fra Ap Oslos valgliste. Steen har vært byråd i Oslo de siste syv årene – fra 2015 til 2019 som finansbyråd og som helsebyråd fra 2019 og til nå.

Han har den siste tiden fått hard kritikk for tilstanden på helsehusene i Oslo. På spørsmål under pressekonferansen om endringene i byrådet har noe med dette å gjøre, svarer Johansen:

– Det er veldig naturlig for meg å gjøre endringer nå frem mot valget.

– Steen har antydet at han er på vei ut av Oslopolitikken, legger Johansen til.

Om næringsbyråd Victoria Marie Evensen berømmer Johansen henne for å ha «en profesjonalitet og en gjennomføringsevne».

– Victoria går tilbake til bystyret. Jeg er dypt takknemlig for den jobben hun har gjort, legger Johansen til.

Dette er byrådet i Oslo etter endringene som byrådsleder Raymond Johansen (Ap) presenterte torsdag: