Lavrans Borgen

Lavrans (19): Maler for livet

Lavrans Borgen (19) var flink på skolen og en lovende fotballspiller. Så gikk han på en psykisk smell som satte en stopper for alt. Nå satser han på å bli en verdens mest innflytelsesrike kunstnere.

Nylig malte han bilder sammen med Maud Angelica, som de har solgt for nær 100 000 kroner. På veggen til fotballspiller Martin Ødegaard i London, henger et maleri Lavrans har malt av den lille fotballøkka i Drammen der de begge spilte som barn.

Listen over kjente mennesker som har bestilt bilder fra 19-åringen, vokser hele tiden. Lørdag åpnet han sin første store separatutstilling på galleri M35 på Tjuvholmen i Oslo.

Senere i år er det separatutstillinger i Drammen, Trondheim og Bergen.

Lavrans Borgen og Maud Angelica

Vil bli best i verden

– Planen min er faktisk å bli en av verdens fremste kunstnere, sier han ubeskjedent fra den malingflekkede sofaen i atelieret sitt i Drammen.

Motivasjonen i alt han driver med, er psykisk helse. For seg selv, og for andre som sliter med det samme som ham.

– Da Maud Angelica og jeg fikk solgt de to bildene for nær 100 000 kroner, ble vi veldig takknemlige.

Pengene går til psykisk helse for unge.

Lavrans maler for at han skal ha det bedre med seg selv, men også for å hjelpe andre som sliter.

– Jeg vil gjøre noe som er større enn meg selv.

Maud Angelica og Lavrans Borgen foran bildene de har malt sammen.

Tanken er å fortsette å gi mye av det han tjener til organisasjoner som jobber med å hjelpe unge med psykiske problemer.

– Tjener du så godt på bildene dine?

– Ja, det vil jeg si, svarer Lavrans, som ikke vil røpe mer enn at det han har solgt for de siste to månedene, nærmer seg en million kroner.

Men det er ikke så lenge siden livet hans så mye mørkere ut.

Maleri fra serien bohemliv

Fikk panikkangst

Mamma og pappa er begge leger, og uten at det var et uttalt press, var det liksom naturlig at skoleflinke Lavrans også skulle bli lege, eller kanskje psykolog.

Han var god i fotball, spilte på ungdomsakademiet til Mjøndalen og satset på en proffkarriere.

Så kom smellen da han var 17 år.

– Jeg fikk meg en skikkelig psykisk trøkk. Fikk panikkangst, slet med å gå på skolen.

Han ble rastløs, urolig og skjør.

Lavrans Borgen arbeider med flere bilder om gangen.

Lavrans var likevel heldig, og fikk hjelp av en flink psykiater, som etter hvert fikk ham tilbake i sporet – om enn i et annet enn han hadde sett for seg.

– Jeg begynte egentlig å male som terapi, etter råd fra psykiateren.

– Nå må jeg male for å ha det bra, jeg blir faktisk redd og engstelig om jeg ikke får utløp for kreativiteten min.

Han har en støttende familie rundt seg som er stolte av ham, og en kjæreste han tilbringer så mye tid han kan med.

– Men noen ganger må jeg bare male 12–15 timer om dagen, forklarer han.

Nedtur

En av de store nedturene kom da han søkte på kunstakademiet, og ikke kom inn.

– Det var et stort nederlag, da var jeg veldig skuffet. Men nå har jeg fått det til likevel, smiler han og ser seg rundt på de uferdige maleriene som står på staffelier og venter på neste økt.

Han mottar flere bestillinger på malerier i uken, og folk kontakter ham hele tiden for å få kjøpe bilder eller få malt spesielle motiver.

– De kan ønske et motiv, men stilen det blir malt i er min, sier Lavrans, og viser frem et bilde av en familie i Drammen sentrum, som er et bestillingsverk.

Har en plan

– Hvordan prøver man å bli en av verdens beste?

– Jeg har lagt en plan. Kan ikke si altfor mye om den, men jeg synes det er viktig å ta det med ro. Jeg skal jo vokse som menneske også, og har ikke noe hastverk. Jeg har lagt noen planer, men muligheter blir også til mens man går.

Han bruker sosiale medier bevisst for å bli kjent, og for å skaffe kunder og oppmerksomhet om bildene.

– Jeg elsker å male, jeg må male, men jeg er også veldig glad i alle de andre sidene ved å være kunstner. Som markedsføring og strategisk planlegging. Jeg liker alt, smiler han fornøyd.

I det siste har det skjedd litt vel mye:

Først all oppmerksomheten rundt bildene han og Maud Angelica malte sammen, så arbeidet med den store separatutstillingen i Oslo, og andre utstillinger senere i år.

– Nå må jeg snart trekke meg litt tilbake her i studio og bare male.

Selv om det nesten er for travelt i perioder, er det en jobb han ikke kommer til å si nei til:

Lavrans er i dialog med det nye sykehuset i Drammen om å dekorere den psykiatriske fløyen.

– Det har ikke alltid vært sånn at jobbene sto i kø. Det var skummelt da jeg begynte, noe helt nytt å kaste seg ut i, men nå har jeg en plan og det føles veldig, veldig bra.

For å finne energi og arbeidslyst, trener han regelmessig, spiser sunt og tilbringer masse tid med familie og venner.

– Den største inspirasjonen min, det er mennesket. Alt det underlige med mennesker, tanker, følelser, hvordan man opplever ting forskjellig. Det blir jeg aldri lei.