TO MØTER: Arne Treholt og Gennadij Titov ble fotografert av overvåkningspolitiet (bildet til høyre) i 1983. 21 år senere møtte VG dem i Moskva sentrum (bildet til venstre).

Da VG møtte Treholt og KGB-kontakten: «Arne var som en bror for meg»

Nedover Moskvas hovedgate, Tverskaja, gikk to menn og snakket sammen. Ganglaget og kroppsspråket var det samme som på overvåkningspolitiets legendariske bilde fra Wien i 1983.

Der kom Arne Treholt og hans tidligere KGB-kontakt Gennadij Titov.

Bildet av de to hadde preget norske medier i mange år. Det var et av de mest hardtslående bevisene i rettssaken.

Fotograf Terje Bringedal og jeg trodde knapt det vi så. Her kom de igjen sammen.

– Jeg er i så godt humør, fordi jeg møter Arne igjen, sa Titov til oss.

Året var 2004. Anledningen var lanseringen av en ny bok av Treholt, «Gråsoner». Vi hadde fått æren av å intervjue dem sammen.

I 2019 døde Titov, 87 år gammel.

Søndag kom meldingen om at Treholt er død. Han ble 80 år.

KGB-OFFISER: Gennadij Titov med fotografiet fra Nussdorferstrasse i Wien i 1983.

I menneskemylderet på Tverskaja kjente vi dem lett igjen, blant alle dem som var på vei ned mot Pusjkin-plassen.

Ifølge norsk etterretning møttes de to 51 ganger i tiden 1971–1984. Siden Treholt ble løslatt på begynnelsen av 1990-tallet, begynte de å treffes igjen. Ikke så ofte, men nå og da.

– Ingen spion

– Arne var ingen spion, gjentok Gennadij Titov, gang etter gang i de ni timene vi satt og pratet sammen.

– Jeg har aldri mottatt et eneste hemmelig dokument fra ham. Det kan jeg forsikre, sa Titov og tegnet seg med et kors.

Det som slo meg, var at begge var ekstremt sjarmerende karer. Nesten litt skremmende sjarmerende.

MOSKVA-SOMMER: Arne Treholt (t.v.) og Gennadij Titov hilser hverandre hjertelig på Tverskaja-gaten i Moskva i 2004.

Møtet vårt fant sted på Moskvas eneste skandinaviske restaurant. Språket var tysk, sånn at alle kunne forstå. Det var god mat. Og veldig mye vodka.

Den 20. januar 1984 ventet Titov på Treholt i Nussdorferstrasse i Wien – der overvåkningspolitiets bilde ble tatt året før. Men Treholt var arrestert på Fornebu.

Overfor VG hevdet Titov at han i stedet hadde blitt møtt av en norsk spion som tilbød ham en stor pengesum for å hoppe av.

Russeren hevder at han umiddelbart sa nei til tilbudet og aldri hadde angret på det.

– En tragedie

Derimot sa Gennadij Titov at Treholts skjebne knuget ham. Dommen på 20 års fengsel.

– Arne er som en bror for meg. Derfor var det fæle tider for meg da han ble arrestert og senere dømt. Det var en tragedie for meg. En personlig tragedie. Jeg hadde hele tiden Arnes skjebne i tankene, sa Gennadij Titov.

Han innrømmet at KGB vurderte å verve Treholt som spion, men sa også at han – ut fra sitt nære kjennskap til Treholt etter mange års vennskap – mente at det ikke hadde noen hensikt å prøve.

– Lei meg

– Arne Treholt var for høyt i systemet. Vi kunne ikke verve en så fremstående person. Jeg er veldig lei meg for Arnes skjebne. Han kunne sikkert ha fått en sentral ministerpost, hvis det ikke hadde vært for meg, sa Titov unnskyldende.

Den tidligere KGB-generalen mente at Arne Treholt ble uskyldig dømt, at han ikke var noen spion. At han ble et offer for den kalde krigen.

Det var kanskje ikke så overraskende at de to hadde noenlunde samkjørte forklaringer om hva som hadde skjedd. Skjønt – Arne Treholt prøvde aldri å «styre» Titov i vårt intervju. Tvert imot; den tidligere spiondømte nordmannen var borte på et møte i timevis, mens vi og Titov fortsatte å kose oss på restauranten.

Vodka

Det er mye jeg har lært som journalist i Russland gjennom mer enn 25 år, men en grunnregel er at du – i hvert fall som mann – er sjanseløs til å lure deg unna den russiske vodkaen.

Denne lange dagen i Moskva ble likevel spesiell. Vi bestilte stadig «40 gram», som det heter på russisk, et glass med 40 gram vodka. Titov mente at 40 gram egentlig var for lite. Uansett måtte vi legge bort notatblokken.