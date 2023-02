Jack Chen (20)

vil ikke være

middelmådig. Han vil si høyt

det han mener

unge menn

egentlig tenker.

Til krig

mot woke

Jack Chen: Til krig mot woke

Slipset sitter stramt på. Den store sølvfargede klokken på håndleddet kikker ut av det strøkne dressermet, idet han stapper en banan i smoothie-blenderen på den klissete kjøkkenbenken i guttekollektivet.

De siste årene har han smilt i en rekke riksaviser. I artikler og meningsinnlegg tar Jack Chen kontroversielle høyrevridde profiler som den menneskehandel-siktede Andrew Tate i forsvar.

– I mange debatter ytrer jeg meg for å se hvor godt motparten klarer å argumentere for seg. Holder det vann om jeg kommer med motspørsmål?

– Jeg kunne sikkert klart å la være, men det er gøy, sier Jack.

Jack har argumentert for at «antirasisme fort kan bli rasisme i seg selv», og han har stilt opp i en reportasje hvor han hyller den konservative kanadiske forfatteren Jordan B. Peterson.

– Jeg gjør det for å representere en gruppe som føler at de ikke blir hørt, forklarer han.

Jack Chen er ung, ambisiøs og ikke redd for å gå mot strømmen.

Tvert imot trives han best når stormen blåser ham rett i fleisen.

For ham handler det om å si høyt det han mener mange unge menn tenker, men få sier.

Eksempler på «antiwoke»-meninger kan være at Black Lives Matter har gått for langt. Eller at det kun finnes to biologiske kjønn.

Slik plasserer han seg tydelig på den ene siden i en pågående «kulturkrig» «kulturkrig»En krig eller kamp om kulturelle, sosiale, politiske og etiske verdier i et samfunn. Noen anser kulturkrig som et medieskapt fenomen. med utgangspunkt i det omstridte begrepet woke.

Woke («våken, oppvåknet») er opprinnelig et afrikansk-amerikansk ord som betyr å være årvåken og på vakt. Det ble popularisert av flere svarte artister og forfattere i forrige århundre gjennom uttrykket «stay woke».

I moderne tid har uttrykket blitt brukt av svarte artister og Black Lives Matter-bevegelsen, spesielt etter amerikansk politi drepte Michael Brown i 2014.

I ettertid av drapet har ordet woke blitt hyppig brukt av støttespillere som ønsker å vise at de er informert og oppmerksom på rasisme, sexisme og sosial forskjellsbehandling, gjerne rettet mot minoriteter over hele verden.

Men de siste årene har det i større grad blitt benyttet som et nedsettende skjellsord – særlig fra den politiske høyresiden – for at årvåkenheten på venstresiden har gått for langt.

At å være woke innskrenker ytringsfriheten, skaper en «kanselleringskultur» og svartelister «politisk ukorrekte» meninger.

Særlig den siste uken er begrepet blitt kastet inn i den norske kulturdebatten, blant annet om endringene av kontroversielle ord som «tykk» og «stygg» i barnebøkene til Roald Dahl.

Under filmfestivalen i Berlin ble gallapremieren på den norske barnefilmen «Helt super» utsatt. En antirasistiske filmorganisasjon mener den inneholder stereotypiske fremstillinger av fargede mennesker.

Og influenceren Sophie Elise Isachsen føler seg utsatt for «cancel culture» etter alle klagene på Instagram-bildet hun postet av seg selv, en venninne og en liten pose med hvitt innhold.

Kulturkrigen

Den offentlige samtalen om kulturell appropriasjon kulturell appropriasjonNår medlemmer av én folkegruppe tar over den kulturelle produksjonen til en annen folkegruppe, for eksempel symboler, klesdrakt, musikk eller ritualer. Ofte brukt i negativ fortegnelse., likestilling og kjønnspronomen splitter den unge befolkningen i to.

En debatt som stadig spisses i begge ender av den politiske skalaen i USA og Storbritannia, har for lengst gjort inntog i den norske samfunnsdebatten. Og den har kommet for å bli.

I Norge ruller diskusjonene om Halloween-kostymer, blackface og transdebatt transdebattEn debatt om transpersoners rettigheter, kjønnspronomen, identitet og biologi. jevnt og trutt gjennom hele året.

Debattene har de siste årene vært preget av steile fronter både til høyre og venstre. En «enten er du med oss, eller så er du mot oss»-holdning har satt sitt tydelige preg på begge sider.

Dette påvirker og opptar også samtalen mellom unge. Rapporten Ungdata 2022 viser nemlig at hele 52 prosent av unge ikke lenger tør å si hva de mener, i frykt for å bli kansellert kansellertFra engelsk «cancel» og «cancel culture»: Oppleve konsekvenser for sine meninger i form av sosiale represalier, boikott eller utestengelse..

På internett får mange ekkokamre ekkokamreEn slags sosial boble hvor folk omgir seg med likesinnede uten å få utfordret sitt verdenssyn eller sine meninger. vokse i takt med polariseringen polariseringenPolarisering er en skjerping av standpunkter, slik at to klart motstridende og ofte ekstreme oppfatninger får økt tyngde.. Særlig skjer dette i sosiale medier som Reddit, TikTok, Facebook, Twitter og private forum, hvor unge tilbringer store mengder av fritiden.

Mens unge venstrevridde klamrer seg til politikere som Demokratenes kongressrepresentant Alexandria Ocasio-Cortez i USA og Instagram-aktivister Instagram-aktivisterEn aktivist som bruker Instagram (eller andre sosiale medier) til å spre sitt budskap og få gjennomslagskraft for sine meninger og verdier. som Matt Bernstein, mener mange unge menn at ytringsfriheten er under angrep. Enkelte av dem tilber voldsforherligende influencere som Andrew Tate ytterst på høyresiden.

VG er blitt kjent med tre unge som mener de er motstrøms i det de ser på som en kulturkrig kulturkrigEn krig eller kamp om kulturelle, sosiale, politiske og etiske verdier i et samfunn. Noen anser kulturkrig som et medieskapt fenomen..

De stiller opp i VG fordi de mener de står på en side i debatten som blir underdekket i mediene.

Jack Chen (20), Nhan Kien Nguyen Huynh (22) og Sunniva Sæterdalen (18) vil bryte med det stereotypiske bildet de mener samfunnet har av generasjon Z generasjon ZGenerasjonen som er født omtrentlig mellom 1997 og 2012..

De er lei av at deres generasjon i overveldende grad forbindes med Black Lives Matter, Greta Thunberg og politisk korrekthet – det å være woke.

Farsfigurer

Jack Chen så lite til sin kinesiske far i barndommen i Drammen.

På egen hånd oppdro hans sierraleonske mor fire barn i et fremmed land, mens hun vekslet mellom yrker som renholder, hjelpepleier på sykehjem og butikkmedarbeider.

På skolen løy Jack til klassekamerater om at familien dro på ferier. Huset var lite og økonomien trang, forteller Jack, som er nest yngst i søskenflokken.

– Noen ganger kunne jeg ikke dra i bursdag hvis vi ikke hadde penger.

Selv om han var skoleflink, husker han tilværelsen av å være en outsider. Det hjalp heller ikke at han var en av få på skolen med innvandrerbakgrunn.

Men det skulle snart ta en «rar» vending, sier Jack om egen ungdomstid.

– Jeg måtte ta ting i egne hender.

Jack mener han har den typiske bakgrunnen for å se opp til menn som Andrew Tate. Gutter som ikke har hatt en far, og som ikke er privilegerte, påpeker han.

Hvem er Andrew Tate

og Jordan Peterson?

Der Andrew Tate (36) blir beskrevet som en konspiratorisk og voldsforherligende influencer, blir Jordan B. Peterson (60) sett på som betydelig mer gjennomtenkt og «langt mindre farlig», mener OsloMet-professor Torkel Brekke.

I 2016 ble Peterson verdensberømt og en politisk aktør da han i en YouTube-video gikk ut mot det han mener er venstreradikale, ofte forbundet med woke-bevegelsen. Han mener de truer de vestlige demokratiene med sine politiske verdier. I dag er han elsket av store grupper – foraktet av andre.

Mens Andrew Tate derimot er en figur som har plassert seg i det ytterste høyre i «den nye identitetspolitikken», ifølge Brekke. Nylig ble Tate pågrepet og mistenkt for menneskehandel i Romania.

Jack Chen opplever at det er forfriskende at menn som Peterson og Tate bekrefter den usikkerheten mange unge gutter har, og samtidig oppmuntrer til det Jack kaller selvforbedring.

– Er det følelsen av å bli sett?

– Det er nettopp det. Jeg opplevde aldri å få noe oppmuntrende på den måten som jeg har trengt, svarer han.

– Fraværet av en naturlig mannlig rollemodell har ført til at jeg har måtte velge rollemodeller selv.

Selv om han har kontakt med faren i dag, understreker Jack at han ikke lenger kjenner et behov for å få anerkjennelse fra ham. Faren er innforstått med at VG omtaler forholdet mellom ham og sønnen.

Det var som 16-åring Jack bestemte seg. Han skulle søren ikke ende opp som middelmådig. Han skulle ikke falme bort i mengden. Så han begynte å lese mange bøker, blant annet av Jordan B. Peterson og PR-strategen Ryan Holiday.

– En av grunnene til jeg har jobbet så hardt, er fordi jeg har vært usikker på hva jeg er verdt. Innvandrerbarn jobber hardt fordi familiene deres alltid skal gi dem dritt hvis de ikke gjør det. Det er en klisjé, men også sant, mener Jack.

Han sier at han ser likheter mellom Andrew Tate, Jordan B. Peterson og livsfilosofien til hans egne foreldre:

– Du må jobbe for verdien din. Moren din vil kanskje like deg for den du er, men andre vil ikke like deg bare fordi du eksisterer.

Antiwokerne

For å forstå antiwoke, er man nødt til å snakke om kanselleringsfrykt, krenking krenkingÅ ikke respektere andre og deres følelser, meninger, ideologier, tanker og verdier. og en angivelig kulturkrig.

Woke er et begrep som oftest brukes i sammenheng med politisk korrekthet politisk korrekthetOfte brukt i nedsettende betydning om personer som gjennomgående fremmer lite kontroversielle synspunkter.. Det ble opprinnelig ansett som en positiv egenskap, men har i senere tid fått en negativ klang. Det har vært flere tilfeller hvor den politiske høyresiden bruker begrepet som en måte å bagatellisere bagatellisereÅ framstille noe som uviktig eller mindre viktig. Ofte for å redusere omfanget eller betydningen av motpartens meninger. I dette tilfellet for eksempel som en hersketeknikk. meningsmotstandere.

Med tiden har det etablert seg en antiwoke-bevegelse, som er reaksjoner på det som mange oppfatter som fordreid og overdrevet fokus på identitet og anerkjennelse, ifølge professor Torkel Brekke.

– Det gjelder spesielt i spørsmål om rase og kjønnsidentitet.

Noen av antiwoke-bevegelsens mest flittig omtalte i tillegg til Jordan B. Peterson og Andrew Tate, er Donald Trump og Tucker Carlson.

Men hjemme i Norge går det ikke an å snakke om kulturkamp uten å omtale den omstridte gründeren og redaktøren for nettavisen Subjekt – Danby Choi (29).

Choi fikk offentlig oppmerksomhet da han stilte i en artikkel om MeToo og Gaute Drevdals rettssak i 2020. Siden har han etablert seg som en medieprofil og kontrær meningsbærer i en rekke offentlige samtaler om identitetspolitikk og ytringsfrihet.

Han har blant annet forsvart bruk av samisk kofte som Halloween-kostyme i Debatten på NRK.

Forbildene

Nylig ble Jack Chen spaltist i Danby Chois kulturavis Subjekt. Jack beskriver seg selv som tradisjonell, men mener folk er langt mer gammeldags enn det han er.

Det som driver ham, er å gi en stemme til dem som ikke våger å si noe selv. Særlig den stemmen som anses som politisk ukorrekt.

Under Black Lives Matter-protestene i USA i 2020 sto Jack på en annen side av barrikaden enn storesøsteren sin. Søsteren hans ba ham om å signere opprop og donere penger til kampanjen, for å hjelpe generasjonen fargede etter dem.

– Jeg sa at jeg heller ville bekjempe rasisme ved å leve mitt beste liv. Vi var kliss klass uenige. Storesøsteren min mente Black Lives Matter var utrolig viktig. Men det å si at hele Norge og USA er rasistisk, som noen vil ha det til, er å dra den litt langt, mener Jack.

Jack trekker frem sitt norske forbilde, Norges stortingspresident Masud Gharahkhani (Ap).

– Han ble ikke forbildet mitt fordi han snakker om rasisme, men fordi han lever sitt beste liv og ble en vellykket mann. Sånn vil jeg inspirere andre innvandrere. Jeg vil ikke gå rundt og legge skylden på rasisme.

Jack må presisere at han ikke er helt enig med sistnevnte rent politisk, men mer på et menneskelig nivå.

– Gharahkhani lever the American dream i Norge. Som foreldrene mine var også han en flyktning. Jeg er veldig glad for hvordan samfunnet har hjulpet både ham og meg.

Masud Gharahkhani vokste opp med sine foreldre Sara og Bijan i Drammen, der også Jack vokste opp.

Alle de tre unge VG har intervjuet om woke og antiwoke nevner Danby Choi som en forbilledlig representant for den kontrære motpart i kulturdebatten.

– Å være woke handlet før om å være edruelig årvåken. Nå har denne årvåkenheten tatt helt av. Mange er blitt så årvåkne at de ser problemer der de ikke finnes. Du kan si at de ser spøkelser, sier Danby Choi til VG.

Det er nå begrepet «kanselleringskultur» blåses til live. Ifølge Choi handler det om å ta loven i egne hender.

– At noen som har oppført seg rasistisk tidligere, ikke skal få lov til å ha en jobb, for eksempel. Da går mobbene sammen for å få den det gjelder, kansellert. De kontakter arbeidsgiveren for å straffe personen, eller på andre måter gjør de det vanskeligere for vedkommende å ha en plattform.

Danby Choi legger til at han mener det er helt greit å være uenige med noen andre, og at det er ikke det samme som å kansellere eller sensurere noen.

– For eksempel ønsker de å kansellere forfatteren J.K. Rowling for å mene at kjønn er binært. Men dette må det så absolutt være lov å mene.

– Hva er «antiwoke» opp i alt dette?

– Det høres kanskje ikke så prisverdig ut å være antiwoke, men det er i utgangspunktet veldig bra å være motstander av overdreven følsomhet, svarer Choi.

– Hvis vi ikke lenger har forskere som tør å si hvordan verdens tilstand er, av frykt for å bli stemplet som transfober eller rasister, har vi et samfunn uten kunnskap.

– Begrepet «kulturkrig» blir nevnt. Hva er det egentlig – og har vi det i Norge?

– De som ikke ønsker å diskutere betente temaer, avviser ofte disse debattene som «kulturkrig». Men det er viktig å diskutere ideologiske debatter. Enten det gjelder koranbrenning, hijab eller kjønn. Det er uenigheten som beveger samfunnet fremover.

– Hvorfor tror du unge med kontrære meninger ser opp til deg?

– Jeg er ikke så redd for å si ting som de er. Og jeg forsvarer dem som urettmessig kanselleres eller mobbes.

Sitatmakten

Jack Chen mener selv at han har lykkes som velintegrert i det norske samfunnet, til tross for forutsetningene i barndommen.

– Drar du opp stigen etter deg?

– Nei. Folk sier jeg er en «hvit mann-elsker». Men jeg synes ikke velferdsstaten er så effektiv som den kan være. Vi kan dessuten ikke anta at alle stemmer SV og Ap bare fordi de er innvandrere. Det er rasisme i seg selv.

Folk sløser med mulighetene de har, mener Jack. Det vil ikke han.

– Jeg har fått alle muligheter til å lykkes her. Jeg vil gjerne gi tilbake til Norge. Selv om jeg ikke er enig med venstresiden politisk, er jeg fortsatt takknemlig for velferdssamfunnet de har skapt.

– Hvorfor mener du det er viktig at dine meninger blir hørt?

– Jeg vil ikke si at det er viktig at mine meninger blir hørt. Jeg vil si det er viktig å uttale seg om det andre ikke tør si å åpent, eller ikke klarer å snakke om. Det er viktig med meninger som gir nye nyanser i en debatt.

– Hvorfor er det så viktig for deg å komme med meninger som mange anser som kontroversielle?

– Effekten av å ytre samme mening som hundre andre mennesker er ikke stor. Men å ytre noe som ikke har blitt sagt tidligere kan få frem nye nyanser til en sak. Det kan til og med være budringer for et helt nytt syn på verden, sier Jack.

– Jeg vil ikke si jeg har rett i alt jeg sier, men jeg håper å kunne vippe folk mot nye meninger, eller å nettopp gi et nytt blikk på en sak.

– Tror du at du vil angre på noen av meningene dine?

– Jeg er smart nok til å si det jeg mener, men kanskje ikke smart nok til å tenke på langtidskonsekvensene. Ting kan snu, og jeg kan også snu meningene mine. Men kommer jeg til å angre? Jeg kommer til å angre mer på det jeg ikke sa, svarer han – og fortsetter:

– Folk har spurt meg om jeg er PR-kåt.

– Er du?

– Jeg vil ikke tro det. Jeg velger å tro at stemmen min kan ha en stor effekt. Da velger jeg å ikke kommentere når den har liten effekt.