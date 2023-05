FIKK TIL SLUTT REISE: Kamara fikk til slutt reise til Gullruten etter nesten å bli nektet å fly.

Gullruten-nominert ble nektet adgang på fly på grunn av rullestol

– Det hele er så skamfullt, jeg ble så sint og skuffet!

Tidligere programleder og NRK-profil Salamatu «Sally» Kamara (27) skulle fly fra Gardermoen til Bergen Flyplass fredag morgen for å delta på Gullruten.

Her var hun nominert i hele tre kategorier.

Da hun skulle sjekke inn og levere bagasjen, støtte hun derimot på problemer.

– Damen i skranken spurte om jeg reiser alene, og det gjorde jeg jo. Da fikk jeg plutselig ikke lov til å gå på flyet, sier en sjokkert Kamara.

Hun har nedsatt funksjonsevne og sitter i rullestol, noe hun har gjort siden hun var tre år gammel.

FLERKULTURELL: Kamara sitter selv i rullestol og forlot mediebransjen i mars for å jobbe for skal fokusere på barn og unge med nedsatt funksjonsevne

Gjort det før

Kamara forteller at hun har reist alene med Norwegian flere ganger, og at hun aldri opplevd å bli nektet adgang på et fly før.

– Jeg reiste alene til Bodø for to dager siden, og da var det ingen problemer. Jeg har til og med reist alene til USA. Jeg skjønte ingenting da jeg sto der.

Hun ringte en kollega i panikk.

– Jeg måtte gå litt bort fra skranken og gråte. Det var da jeg ringte kollegaen min, så vi skjønte ingenting.

Til slutt så hun ingen annen utvei enn å lyve for å komme seg på flyet.

– Jeg sa jeg faktisk kan gå, bare ikke så langt, for da blir jeg veldig sliten. Da var det plutselig i orden! Jeg så måtte bare juge, jeg kunne jo ikke gå glipp av Gullruten.

Kamara kom seg til slutt på flyet, men satt igjen med en bismak:

– Det hele er så skamfullt, og jeg ble så sint og skuffet. Jeg er booket med Norwegianfly i morgen, og er nervøs for hvordan det skal gå, sier Kamara.

Norwegian: – På grunn av sikkerheten

I mail til VG skriver Norwegain at rullestolbrukere som ikke oppfyller enkelte reisekrav, ikke kan reise alene på grunn av sikkerheten:

– Vi ønsker å ta vare på våre passasjerer på best mulig måte og for å kunne reise trygt, også i nødstilfeller. Vi har spesielle krav for at man skal kunne reise uten assistent, skriver pressekontakt i Norwegian, Charlotte Holmbergh.

Info Regler for ledsager På Norwegians nettsider skriver de at reisende må ha ledsager dersom de ikke kan gjøre følgende: Løsne sikkerhetsbeltet

Ta på redningsvest

Ta seg til nødutganger

Feste oksygenmaske

Forstå sikkerhetsinstruksjoner, muntlig eller visuelt En ledsager må være minst 16 år og være i stand til å hjelpe med de ovennevnte tingene under flyturen. En ledsager kan bare hjelpe én passasjer per flyvning og må kjøpe vanlig voksenbillett. Vis mer

Norwegian beklager opplevelsen til Kamara, og de opplyser at de ikke ønsker å være diskriminerende på noen måte.

– Det er utelukkende av sikkerhetsmessige årsaker vi har disse rutinene, skriver de videre.

På spørsmål om hvordan Kamara har hatt mulighet til å fly alene tidligere, svarer Norwegian det trolig er fordi hun hadde bestilt assistanse på forhånd.

– I denne saken har vi ikke mottatt en telefon hvor reiseselskapet har lagt til rullestol i billetten. Rullestol ble først lagt til tidlig morgen 12.mai, opplyser Grete Christine Kruse Roald, kommunikasjonsdirektør i Norwegian.

Ikke uvanlig

Cato Lie, senior rådgiver for universell utforming hos Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) sier at lignende episoder har blitt meldt inn til dem.

– Det er flykapteinen som kan nekte ombordstigning, og det bunner ut i sikkerhetshensyn. Sally er en oppegående ung dame. Hun kan ikke gå, men hun kan fint ta seg til nødutgangen.

Lie trekker frem at Kamara sikkert har reist mye, og er i stand til å bedømme risikoen selv.

– Jeg sitter selv i rullestol. Jeg ønsker å kunne bestemme selv om jeg vil ta sjangsen på å fly eller ikke. Rent juridisk kan jeg ikke det.

– Det syns jeg er hårreisende, og diskriminerende, sier han.

TIDLIGERE PROGRAMLEDER: «Sally» sluttet i statskanalen i mars etter over to år som programleder.

Tidligere programleder

Kamara er best kjent for programmene «Hele Norge svømmer» (2021) og «Et hav av muligheter» (2023). Sistnevnte var hun nominert for under årets Gullruten. Hun ledet også Supernytt.

I mars i år annonserte hun at hun sluttet i statskanalen NRK etter over to år i programlederrollen.

Hun tredde inn i stillingen som spesialrådgiver for Medvind Assistanse: Et selskap som utformer tjenester innen brukerstyrt personlig assistanse.

– Gleder meg til å jobbe med å lage eventer og arrangementer for barn og unge med nedsatt funksjonsevne, skrev hun på sin linkedin-profil.

