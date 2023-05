REAGERTE SPONTANT: UiB-professor Gisle Selnes reagerte spontant da han leste om den utestengte studenten. Nå har han og kollega Myskja samlet inn over 300 underskrifter til støtte for henne.

Student utestengt i ett år for å bruke egen tekst

En student er utestengt fra studiene i ett år for å gjenbruke sine egne ord fra en ikke bestått eksamen. Det har fått flere hundre universitetsansatte til å protestere.

I april i år tapte studenten ved Høgskolen i Innlandet (HINN) et søksmål mot staten i Oslo tingrett. Hun mente seg urettmessig utestengt fra studiene i to semestre for fusk fuskFusk er ordet som brukes for juks i høyere utdanning. Begrepet er ikke definert i loven, og det er opp til utdanningsinstitusjonene å bestemme hva de anser som fusk..

Studenten var anklaget for selvplagiat. Studenten ble altså ikke tatt for å stjele noen annens tekst. Hun ble tatt for å bruke to avsnitt fra en tekst hun hadde skrevet selv, da hun strøk semesteret før.







De to avsnittene refererte til en lærebok i faget, som studenten korrekt hadde henvist til. HINN, Felles klagenemnd Felles klagenemndKlageorgan i fuskesaker og Oslo tingrett mener altså at hun også skulle henvist til sin egen, underkjente eksamensoppgave.

Dommen ble først omtalt i Khrono.

TAPTE I RETTEN: Studenten tapte søksmålet mot staten i Oslo tingrett i slutten av april.

VG har forsøkt å komme i kontakt med studenten. Hun har ikke besvart henvendelsene, men hennes ektemann opplyser til VG at hun er svært langt nede, og derfor ikke ønsker å uttale seg. Hun har ennå ikke bestemt seg for om hun vil anke saken.

Har du tips eller innspill? Send en mail til ingvild@vg.no eller kariaa@vg.no.

331 underskrifter til støtte

I dommen står det at den manglende henvisningen til hennes egen tekst er «et grovt tillitsbrudd, og både allmennpreventive og individualpreventive hensyn tilsier at det må reageres strengt».

Det har fått mange til å reagere. Lørdag mottar høyskolen og Felles klagenemnd et åpent brev med støtte til studenten.

Brevet er signert av 331 professorer og vitenskapelig ansatte ved norske universiteter og høyskoler.

– Jeg har aldri vært borti en lignende sak hvor studenten straffes så hardt for gjenbruk av sin egen, underkjente oppgave, sier litteraturprofessor Gisle Selnes ved Universitetet i Bergen (UiB) til VG.

Nederst i saken kan du lese alle underskriftene.

Info Dette er saken: Høsten 2021 avla studenten kontinuasjonseksamen, eller konteeksamen, i et fag på praktisk pedagogisk utdanning ved Høgskolen i Innlandet. Semesteret før hadde hun strøket på hjemmeeksamen i samme fag.

Eksamensbesvarelsen hennes ble sjekket med et tekstlikhetsprogram, populært kalt plagiatkontroll. Den avdekket at den nye teksten hadde ti prosent likhet med den forrige, underkjente eksamenen.

I studentens besvarelse var det to avsnitt med høy tekstlikhet: Ett på 189 ord og ett på 133 ord. De hadde henholdsvis 98 prosent og 95 prosent tekstlikhet til avsnitt i studentens tidligere oppgave.

Studenten ble felt for fusk i høgskolens sentrale klagenemnd og i Felles klagenemnd, som er klageorgan i slike saker. Hun ble utestengt i to semestre.

Hun saksøkte staten ved Kunnskapsdepartementet, men tapte altså i Oslo tingrett 20. april i år.

Studenten mener avsnittene ble skrevet slik fordi hun refererer til fagtekster. Disse henviste hun korrekt til.

Hun refererer derfor ikke til sin egen, tidligere oppgave – noe retten mener hun hadde plikt til fordi hun ikke har sitert fagtekstene direkte, men har bearbeidet originalkildene. Vis mer

Selnes står sammen med NTNU-professor Bjørn K. Myskja bak oppropet for studenten. I oppropet skriver Selnes og Myskja at de stiller seg uforstående til påstanden i dommen om at studenten har begått «et grovt tillitsbrudd»

STÅR BAK: En av initiativtagerne til oppropet er professor Bjørn Kåre Myskja ved NTNU.

«Å bygge videre på notater og annen egenprodusert tekst man ikke har publisert eller fått uttelling for på annet vis, kan vanskelig anses som et grovt tillitsbrudd. En slik tolkning av fusk- og plagiatbegrepet vil ramme de aller fleste som har sitt virke innenfor akademia, høyst sannsynlig også dem som har vært med på å felle HINN-studenten», står det i oppropet.

– Behandles dårlig av rettsvesenet

Selnes tror saken har blitt en vekker for mange – og at det gjenspeiles i det massive engasjementet oppropet har skapt.

PÅ FARTEN: VG møtte professor Selnes da han kom med toget fra Bergen til Oslo fredag ettermiddag.

– At det skal være et tillitsbrudd fra studenten å hente frem to avsnitt hun ikke har fått uttelling for på en hjemmeeksamen virker hinsides enhver fornuft, sier han, og legger til:

– Dette viser at dette er en type sak som behandles dårlig av rettsvesenet, i hvert fall på lavere nivå.

Selnes håper saken ankes til lagmannsretten, og at studenten får medhold der.

I brevet til HINN og Felles klagenemnd står det at det er uheldig at HINNs bestemmelser om selvplagiat ikke skiller mellom beståtte og ikke beståtte besvarelser.

Selnes mener begrepet selvplagiering i seg selv er problematisk.

KRITISK: Selnes kritiserer byråkratiet i saken om selvplagiering.

– Jeg ville heller snakket om gjenbruk eller selvsitering, og det skjer hele tiden i forskning. Hadde vi vært like strenge mot akademikere som vi er med studentene, hadde det ikke vært mange igjen av oss, sier han, og legger til:

– Man kan begynne å lure når man ser hvor stivbeint byråkratiet er i en sak som denne.

«Umusikalsk formalisme»

I oppropet oppfordrer de HINN og Felles klagenemnd til å ta en kritisk gjennomgang av forståelsen av regelverket i slike saker.

«Ingen er tjent med at studenter straffes for handlinger som andre studenter så vel som vitenskapelig ansatte rutinemessig utfører.»

STRENGE REGLER: Flere peker på at Høgskolen i Innlandet har strenge regler mot selvplagiat.

Oppropet vakte stort engasjement med en gang det ble startet, og flere av de som har skrevet under har kommentert hvorfor de har skrevet under på det.

«Dette er en form for umusikalsk formalisme som aldri bør fotfeste i samfunnet vårt, hverken i akademia eller utenfor.»

«(..) kjennelsen er helt hinsides all fornuft. Tillitsbruddet er det HINN som står for.»

«Tolkinga av regelverket er i dette tilfellet heilt pervers og undergrev normalt arbeid (...).»

Oppfordrer studenter til å sette seg inn i reglene

I en e-post til VG skriver prorektor for utdanning ved HINN, Stine Grønvold, at de tar oppropet til etterretning.

– Vi registrerer at mange har meninger om hvordan eksamensreglementet vårt burde være, skriver Grønvold.

TIL ETTERRETNING: Prorektor for utdanning ved HINN Stine Grønvold sier at de tar oppropet til etterretning.

Hun viser til at regelverket likevel er slik, også ved mange andre institusjoner.

Grønvold påpeker at saken er prøvet i flere instanser, der alle er kommet til samme konklusjon.

Marianne Klausen uttaler seg på generelt grunnlag på vegne av Felles klagenemnd, som hun sitter som leder for.

– Slik loven er utformet, er det ikke tvilsomt at selvplagiat faller inn under fuskebegrepet. De fleste studiesteder har også regulert selvplagiat nærmere i sine lokale forskrifter. Dersom studentene ikke følger sitatreglene vil derfor også denne formen for fusk kunne medføre at de utestenges fra studiet, sier Klausen, og legger til:

– Som leder må derfor mitt klare budskap til studentene være å sette seg inn i reglene som gjelder for den enkelte eksamen.

IKKE OPP TIL DEM: Leder i Felles klagenemnd, Marianne Klausen, mener Stortinget må vurdere om det trengs en revisjon av fuskeregelverket.

Klausen viser til at selvplagiat har vært debattert over tid, og at Felles klagenemnd følger interessert med på debatten.

– Også får det bli opp til lovgiver i samarbeid med universitetene og høyskolene å vurdere om det er behov for en revidering av gjeldende regelverk på dette området.

– Rettsløse

Kvinnens advokat Magnus Stray Vyrje mener reglene om plagiat og selvplagiat er uklare og praktiseres rigid.

Han mener den ferske dommen fra Oslo tingrett er illustrerende, og stiller spørsmål ved om HINN kunne utvise studenten fra all utdanning fordi hun hadde unnlatt å henvise til seg selv.

– Hadde hun opplyst at to avsnitt var hentet fra hennes tidligere besvarelse, som hun ikke hadde bestått, hadde alt vært greit. Men det opplyste hun ikke om, blant annet fordi hun med mastergrad fra utlandet anså det tilstrekkelig at hun henviste til den faglitteratur som avsnittene bygget på.

VIL PRØVE SAKEN VIDERE: Advokat Magnus Stray Vyrje representerer studenten. Han skulle gjerne tatt saken videre – men den økonomiske risikoen for kvinnen er høy.

Realiteten er at studentene ved Høgskolen i Innlandet er rettsløse i saker om plagiat og selvplagiat, mener Vyrje.

– HINN blander sammen slurv og fusk. De unnlater å se studentens påståtte selvplagiat i sammenheng med de kildene som hun faktisk henviser til. Dermed får studenten studieløpet ødelagt, som følge av marginale pliktbrudd, sier advokaten.

– Jeg kan selv ikke se at en slik lovforståelse er korrekt.

Advokaten mener saken burde vært prøvet for Høyesterett – men det har ikke klienten hans midler til. Ifølge Vyrje har regjeringsadvokaten opplyst at staten vil kreve at studenten betaler sakskostnadene dersom studenten anker tingrettens dom.

Det betyr at hun risikerer å sitte med en gjeld på flere hundre tusen kroner hvis hun taper.

Under kan du lese alle underskriftene:

Info Disse har signert Universitetslektor Hanna Danbolt Ajer, Nord Universitet Professor Eivind Almaas, NTNU Professor Petter Almklov, NTNU Professor emeritus Øivin Andersen, UiB Førstelektor Johan Kristian Andreasen, UiA Stipendiat Unni Soltun Andreassen, NTNU Førsteamanuensis Christer Bakke Andresen, NTNU Førsteamanuensis Margrete Syrstad Andås, NTNU Stipendiat Aslaug Angelsen, NTNU Førsteamanuensis Kine Angelo, NTNU Førsteamanuensis Lene Anundsen, UiA Professor Charles Armstrong, UiA Førsteamanuensis Nils Petter Aspvik, NTNU Førsteamanuensis Kjerstin Aukrust, UiO Professor Margrethe Aune, NTNU Førstebibliotekar emeritus Pål Bakka, UiB Førsteamanuensis Jørgen Bakke, UiB Stipendiat Håvard Haugland Bamle, UiA Førsteamanuensis Vibeke Kieding Banik, USN Førsteamanuensis Morten Beckmann, UiA Professor Per Jarle Bekken, Nord Universitet Førsteamanuensis Ine Therese Berg, NTNU Post.doc Robert Emil Berge, MF Professor Bjørn Enge Bertelsen, UiB Universitetslektor Rolf Beev, UiB Universitetslektor Harald Bjar, USN Førstelektor Agnes-Margrethe Bjorvand, UiA Professor Hilde Bjørkhaug, NTNU Professor Arild Blekesaune, NTNU Førsteamanuensis Lene Blekken, NTNU Produsent Nils C. Hamsund Boberg, NTNU Førsteamanuensis Anna Bohlin, UiB Førsteamanuensis Håkon Angell Bolkan, NTNU Førsteamanuensis Ulla Angkjær-Jørgensen, NTNU Avdelingsleder Lene Bomann-Larsen, Politihøgskolen Professor Inga Bostad, UiO Professor Pål Ketil Botvar, UiA Universitetslektor Anette Brekke, NTNU Førsteamanuensis Brita Lotsberg Bryn, UiB Universitetslektor Anette Brekke, NTNU Universitetslektor Geir Parelius Brændvik, UiO Førsteamanuensis Tonje Braaten, UiT Professor Solveig Bøe, NTNU Universitetslektor Amund Børdahl, UiB Professor Siri Carson, NTNU Professor Erik Christensen, Nord Universitet Førsteamanuensis Terje Colbjørnsen, OsloMet Stipendiat Jakob Cyvin, NTNU Vitenskapelig assistent Peder Dahle, NTNU Førsteamanuensis Hilde Danielsen NLA Professor Karoline Daugstad, NTNU Stipendiat Oda K. Storbråten Davanger, NTNU Professor Ståle Dingstad, UiO Rådgiver Johan Dragvoll, NTNU Førsteamanuensis Kari Anne K. Drangsland, HVL Professor Asbjørn Dyrendal, NTNU Førstelektor Frank Egeland, UiA Professor emeritus Åsmund Egge, UiO Universitetslektor Pascal Egli, NTNU Professor emerita Elisabeth Eide, OsloMet Professor Erlend Eidsvik, HVL Professor Olav Eikeland, OsloMet Professor Terje Andreas Eikemo, NTNU Universitetslektor Sigrun Eilertsen, UiB Universitetslektor Elin A. Elde, UiB Professor Knut Ove Eliassen, NTNU Professor Simen Ådnøy Ellingsen, NTNU Professor Hallgeir Elstad, UiO Førsteamanuensis Cecilie Endresen, UiO Førsteamanuensis Dagrun Astrid Aarø Engen, NTNU Professor Ole Andreas Engen, UiS Professor Mats Ehrnstrom, NTNU Vitenskapelig assistent Alexandra Esdaile, NTNU Førsteamanuensis Tone Natland Fagerhaug, NTNU Universitetslektor Randi Farstad, NTNU Post.doc Niels Feddersen, NTNU Førsteamanuensis Terje Finstad, NTNU Professor Tove Fjell, UiB Førstebibliotekar Stefan Fisher-Høyrem, UiA Førsteamanuensis Frode Flemsæter, NTNU Professor Ulla Forseth, NTNU Professor emeritus Gunnar Foss, NTNU Førsteamanuensis Kjetil Fosshagen, HVL Professor Roe Fremstedal, NTNU Professor Kathinka Frøystad, UiO Professor Kåre Fuglseth, Nord universitet Stipendiat Malin Fævelen, NTNU Stipendiat Gro Gardå, UIA Koordinator Hanna Gautun, NTNU Forsker Heidi Gautun, OsloMet Professor Linn Okkenhaug Getz, NTNU Førsteamanuensis Heidi Gilstad, NTNU Førsteamanuensis Guro F. Giskeødegård, NTNU Førsteamanuensis Sigmund Ø. Gismervik, NTNU Professor Anne Gjelsvik, NTNU Professor Olav Gjelsvik, UiO Post.doc Åsmund Borgen Gjerde, UiB Førsteamanuensis Hilde Gjermundsen, NTNU Professor Trude Gjernes, Nord Universitet Førsteamanuensis Anje Müller Gjesdal, HiØ Professor emeritus Svein Gladsø, NTNU Seniorrådgiver Jan Groven Grande, NTNU Førsteamanuensis Robert Gray, UiB Førsteamanuensis Tove Greaker, NTNU Førsteamanuensis Michael Grothe-Hammer, NTNU Professor Karen Synne Groven, OsloMet Seniorrådgiver Jan Groven Grande, NTNU Førstekonsulent Ib Margido Grønmo, NTNU Førsteamanuensis Anders M. Gullestad, UiB Førsteamanuensis Aksel Hagen, HINN Professor Catrine Halås, Nord universitet Professor Gøril Thomassen Hammerstad, NTNU Førsteamanuensis Kristin Halvorsen, NTNU Universitetslektor Guri Hanem, NTNU Førsteamanuensis Hans Marius Hansteen, UiB Førsteamanuensis Fredrik Haraldsen, NTNU Førsteamanuensis Jan Frode Hatlen, NTNU Universitetslektor Siri Haugan, NTNU Professor Cecilie Haugen, NTNU Høyskolelektor Annette Haugsgjerd, HVL Sjefingeniør Jon Heggland, NTNU Professor Kristinn Hegna, UiO Professor Jan Heiret, NTNU Professor Kristin Helstad, OsloMet Professor Kjetil Berg Henjum, UiB Professor Arve Hjelseth, NTNU Postdoktor Ida Marie Henriksen, NTNU Forsker Maria B. Hesjedal, NTNU Stipendiat Ingrid Hjertaker, HINN Førsteamanuensis Stefán Hjörleifsson, UiB Professor Lasse Hodne, NTNU Professor emeritus Christhard Hoffmann, UiB Førsteamanuensis Ann Karin Holmen, UiS Universitetslektor Erlend Holthe, NTNU Professor Kristian Hveem, NTNU Professor Keld Hyldig, UiB Professor Benedikte Høgberg, UiO Professor emeritus Helge Høibraaten, NTNU Professor Roar Høstaker, HINN Førsteamanuensis Jan Otto Jacobsen, UiS Professor emeritus Ernst Håkon Jahr, UiA Førsteamanuensis Kari Jegerstedt, UiB Førsteamanuensis Hedvig Skonhoft Johannesen, OsloMet Professor Cecilie Haugen, NTNU Forsker Lihong Huang, OsloMet Førsteamanuensis Helge Hiram Abdelnoor Jensen, HINN Førstebibliotekar Hilde Johansen, UiB Rådgiver Emil Johnsen, UiO Førsteamanuensis Åse Johnsen, UiB Professor emeritus Michael Jones, NTNU Førsteamanuensis Nils M. Justvik, UiA Professor emeritus Gustav Erik G. Karlsaune, NTNU Professor Ole Karlsen, HINN Professor Leif Edward Ottesen Kennair, NTNU Hovedlærer Johannes Kibsgaard, FHS/Krigsskolen Førsteamanuensis Asle H. Kiran, NTNU Førstemanauensis Tore Kirkholt, NTNU Stipendiat Maria Kirpichenko, NTNU Førsteamanuensis Irmelin Kjelaas, NTNU Førsteamanuensis Gitte H Koksvik, NTNU Professor Thorgeir Kolshus, OsloMet Førsteamanuensis Marius Korsnes, NTNU Professor Guro Korsnes Kristensen, NTNU Professor emeritus Stein Kuhnle, UiB Emeritus Stig Kulset, NTNU Stipendiat Anna Serafima S. Kvam, UiO Universitetslektor Mihaela Kvamme, UiB Førsteamanuensis Ole Andreas Kvamme, UiO Professor Anne Kværnø, NTNU Professor Stig Kvaal, NTNU Professor Vivian Lagesen, NTNU Professor Unni Langås, UiA Professor Håkon Larsen, OsloMet Stipendiat Jorun Larsen, UiB Førsteamanuensis Kristian Larsen, NTNU Professor Henning Laugerud, UiB Stipendiat Beate Leirpoll, NTNU Professor Nora Levold, NTNU Rådgiver Kristoffer Liland, UiA Professor emeritus Arild Linneberg, UiB Forsker Gyri Smørdal Losnegaard, UiB Stipendiat Sigurd Lundheim, NTNU Førsteamanuensis Morten Magelssen, UiO Professor Melanie Magin, NTNU Førsteamanuensis Rania Maktabi, Høgskolen i Østfold Professor Wenche K Malmedal, NTNU Professor Anna-Sara Malmgren, HINN Professor Bjarne Markussen, UiA Professor Pål Erling Martinussen, NTNU Førsteamanuensis André Massing, NTNU Professor Lars Johan Materstvedt, NTNU Professor Anne Beate Maurseth, UiB Førsteamanuensis Ingmar Meland, NTNU Stipendiat Grethe Melby, UIB Professor emerita Siri Meyer, UiB Førsteamanuensis Per Arne Michelsen, HVL Førsteamanuensis Kjartan Koch Mikalsen, NTNU Professor Domhnall Mitchell, NTNU Professor Espen Moe, NTNU Stipendiat Gjertrud Moe, NTNU Professor emerita Ellen Mortensen, UiB Førsteamanuensis emerita Gitte Mose, UiO Førsteamanuensis Stefanie Muff, NTNU Professor Arnstein Mykletun UiT Universitetslektor Pernille Myrvold UiB Professor Bjørn K. Myskja, NTNU Professor Atle Møen, UiB Professor Ulrika Mårtensson, NTNU Professor Sigrid Nakrem, NTNU Førsteamanuensis Anemari Neple, Høgskulen i Volda Professor Anders Nes, NTNU Professor Bjørn Nicolaysen, UiS Professor emerita Harriet Bjerrum Nielsen, UiO Professor Ingrid Nielsen, USN Professor Hilde Wallem Nielssen, HVL Professor Per Nordtvedt, UiO Førsteamanuensis Rune Nydal, NTNU Førsteamanuensis Hans Jacob Ohldieck, USN Innovasjonsleder Jan Onarheim, NTNU Førstelektor Sara Orning, UiO Universitetslektor Nina Lien Osen, NTNU Førsteamanuensis Signe Opdahl, NTNU Førsteamanuensis Knut Oterholm, OsloMet Stipendiat Margaret Ottesen, NTNU Professor Gry Paulgaard, UiT Stipendiat Mikkel Ekeland Paulsen Professor Axel West Pedersen Professor Frode Helmich Pedersen, UiB Professor Reidar Pedersen, UiO Professor Nils Pharo, OsloMet Stipendiat Outi Pitkänen, NTNU Førsteamanuensis Margje Post, UiB Professor Gro-Renée Rambø, UiA Stipendiat Martin Aasbø Ringdal, NTNU Professor Sissel Rosland, HVL Professor Hans Kristian S. Rustad, UiO Professor Lise Rye, NTNU Professor Marianne Ryghaug, NTNU Professor Anne Birgitte Rønning, UiO Førsteamanuensis Geir O. Rønning, HINN Professor Rune Røsstad, UiA Professor emeritus Finn Daniel Raaen, OsloMet Førsteamanuensis Susan Saga, NTNU Førsteamanuensis Kari Soriano Salkjelsvik, UiB Professor Pär Sandin, LLE, UiB Professor Johan Schimanski, UiO Førsteamanuensis Álvaro Seiça, UiB Professor Gisle Selnes, UiB Forskningsleder Per Selnes, Ahus Førsteamanuensis Svein Arne Sikko, NTNU Førsteamanuensis Rein Ove Sikveland, NTNU Førsteamanuensis Kirsten Sivesind, UiO Professor Ole Martin Skilleås, UiB Pensjonert høgskolektor Eli Skjeseth, HINN Førsteamanuensis Jane Skjoldli, UiS Professor John-Arne Skolbekken, NTNU Professor Svein Slettan, UiA Universitetslektor Kari B Sletnes, UiO Universitetslektor Samantha Smith, UiB Universitetslektor Camilla Holm Soelseth, OsloMet Professor Jan Helge Solbakk, UiO Professor Berge Solberg, NTNU Seniorforsker Gisle Solbu, NTNU Professor Randi Solheim, NTNU Forsker Øyvind Solheim, ISF Professor Hendrik Spilker, NTNU Førsteamanuensis Margrethe C. Stang, NTNU Stipendiat Ragne Stauri, NTNU Førsteamanuensis Ingrid Stock, NTNU Forsker Hans Kristian Strand, HI Professor Roger Strand, UiB Førsteamanuensis Brit Strandhagen, NTNU Professor Dagny Stuedahl, OsloMet Førsteamanuensis Tomas Stølen, UiB Forsker Ivana Suboticki, NTNU Professor Per Koren Sudvang, OsloMet Professor Tobba T. Sudmann, HVL Seksjonssjef Hanne Siri Sund, NTNU Førsteamanuensis Anne Mette Sunde, NTNU Førsteamanuensis Astrid Ouahyb Sundsbø, HVL Forsker Helge Svare, OsloMet Forsker Astri Syse, FHI Professor Markus Szymik, NTNU Universitetslektor Ivar Sørensen, NTNU Professor emeritus Knut H. Sørensen, NTNU Førsteamanuensis Jon Olav Sørhaug, UiA Førsteamanuensis Richard Sørli, UiB Førsteamanuensis Sigurd Tenningen, UiA Professor Magdalene Thomassen, VID Professor Aksel Tjora, NTNU Førsteamanuensis Anne Charlotte Torvatn, NTNU Universitetslektor Oda E. Wiese Tvedt, UiB Professor John Tyssedal, NTNU Førsteamanuensis Gunhild Tøndel, NTNU Universitetsbibliotekar Erik Hauke Tønnesen, UiB Førsteamanuensis Lars Ursin, NTNU Professor Marit Ursin, NTNU Førsteamanuensis Åse Vagli, UiS Stipendiat Thea Valler, NTNU Professor Øystein A. Vangsnes, UiT Professor Eirik Vassenden, UIB Professor Nina Lager Vestberg, NTNU Forsker Sigrid A. Aalberg Vikjord, NTNU Professor emerita Anne G. Vinsnes, NTNU Førsteamanuensis Kristin Hestmann Vinjerui, NTNU Førsteamanuensis Henrik Vogt, UiO Professor Tonje Vold, UiO Universitetslektor Boriana Vukovska, UiA Professor Marit Westergaard, UiT Førsteamanuensis Andrew Weir, NTNU Professor Allison Wetterlin, UiA Professor Ilmi Willbergh, UiA Stipendiat Hannah Winther, NTNU Professor emeritus Truls Wyller, NTNU Professor Randi Wærdahl, NTNU Stipendiat Benjamin Yazdan, UiO Professor Borgunn Ytterhus, NTNU Professor Line Alice Ytrehus, HVL Forsker Hogne Øian, NINA Professor Jorunn Økland, UiO Professor emeritus Per Østby, NTNU Stipendiat Kamilla Østerberg, NTNU Professor Solveig Østrem, OsloMet Førsteamanuensis Leiv Inge Aa, NTNU Professor emeritus Erling Aadland, UiB Førsteamanuensis Hilde Aamodt, OsloMet Førsteamanuensis Kjersti Aarstein, HVL Professor Turid Skarre Aasebø, UiA Professor Henriette Aasen, UiB Førsteamanuensis Arnfinn Åslund, USN Professor Bjørn Olav Åsvold, NTNU Vis mer