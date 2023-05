LEIER UT: I morgen er det ikke Frida Haug som kommer til å gå i denne bunaden. Den har hun leid ut. Selv skal hun gå i lyseblå Oslobunad.

Rekordmange bunader til salgs og leie

– Det har eksplodert i år. Vi har aldri hatt så mange bunader til salgs og til leie tidligere. Dette er et rekordår, sier Linda Glomlien, pressekontakt i Finn.

Kortversjonen 2023 har blitt et rekordår for salg og utleie av bunader på nett.

Finn melder om 14.300 annonser for bunader/tilbehør til salgs så langt i år. Det er mer enn i hele fjor.

Stadig flere velger å leie bunad.

Pris for å leie en bunad ligger 2000–4000 kroner.

Økt aksept for å kjøpe og selge brukte klær. Vis mer

Så langt i år er det publisert 14.300 annonser for bunader og bunadsutstyr til salgs. I hele fjor var det 12.800 slike annonser. Også Tise rapporterer om langt flere bunadsannonser.

Det blir også stadig vanligere å leie seg bunad.

Antall nye Finn-annonser hittil i år viser at 284 leier ut praktplagget sitt mot 295 annonser i hele 2022, det første normalåret etter pandemien. I pre-pandemiåret 2019 var det 233.

– Det er naturlig å tro at folk ønsker å leie bunad da dette er en dyr investering for de fleste av oss. Det er også et plagg som blir sjeldent brukt og derfor kan det være mer økonomisk å leie bunad en gang iblant. Nå som vi opplever økte levekostnader, er det sannsynlig at dette spiller inn, sier Glomlien og legger til:

– Dessuten er bunad blitt veldig trendy.

– Bedre at den blir brukt

En som har lagt ut bunaden sin leie, er Eivind Nøttveit. Bergenseren har leid ut Fana-bunaden sin tre-fire ganger allerede.

KLAR FOR FEST: Eivind Nøttveit i Fana-bunaden som han leier ut. Men i år skal han ha den på kroppen selv.

– Alle kan ikke ha alt. Vi får dele på det vi har. Det er bedre at den blir brukt enn at den bare ligger der og morkner, sier 29-åringen. Det er heller ikke dumt å få betalt 2000 kroner hver gang noen andre bruker plagget.

– Til slutt er den nedbetalt, sier Nøttveit som har brukt bunaden tre ganger i år i forskjellige konfirmasjoner. Vanligvis bruker han den bare to ganger i året.

– Jeg kjøpte den selv fordi jeg hadde lyst på bunad. Man har ofte lyst på noe, men så er det ikke like stor stas når man får det, sier Nøttveit. Men denne 17. maien skal han bruke bunaden selv.

Døgnpris 2000 kroner

Frida Haug (27) skal også ha på seg bunad onsdag, men hun har to. Den andre, en festdrakt laget til hundreårsjubileet i forbindelse med unionsoppløsningen med Sverige, leier hun ut. Det tjener hun 3800 kroner på. Prisen inkluderer sko, sølv og øredobber.

– Jeg leier den ut fra den 16. til den 18, forklarer hun.

Døgnprisen er egentlig 2000 kroner, men siden det blir umulig å både hente og levere bunaden på nasjonaldagen, blir leieperioden litt lenger.

HAR TO: Frida Haug har på seg festdrakten fra Eva Lie, men på selveste dagen bytter hun til den lyseblå Oslobunaden. Bunadsskjorten vil hun vaske selv etter utleie.

– Jeg fikk den til konfirmasjonen og dette er andre gangen jeg leier den ut, forteller Haug til VG.

– Så hvorfor har du to bunader?

– Jeg kjøpte meg en helt ny bunad til 17 mai i fjor. Jeg hadde kjent veldig på at jeg hadde lyst på en Oslo-bunad, sier Haug som er tredje generasjons Oslo-borger.

Dermed ble det en lyseblå Oslobunad som hun gleder seg til å bruke i morgen.

– Men jeg er veldig blad i den andre og har ikke lyst til kvitte meg med den. Den fortjener å bli brukt, og så er det deilig å få inn litt ekstra, sier 27-åringen.

Vanlig med depositum

Haug forteller at hun tar 5000 kroner i depositum som utleier må vipse over før hun tar med seg bunaden. Når den returneres hel og fin, tilbakeføres pengene. Utleier må også underskrive en leiekontrakt etter at de begge har sett over bunaden.

Linda Glomlien i Finn opplyser at prisen for å leie en bunad som oftest ser ut til å ligge mellom 2000 og 4000 kroner.

– Og de fleste ønsker et depositum i tillegg som en forsikring.

Nøttveit har en annonse liggende på både Finn og nettstedet Hygglo. De som klikker inn på Finn videresender han til Hygglo.

– De har nemlig forsikring slik at jeg slipper å ta et depositum, sier han. 29-åringen har også krav om røyke- og festforbud når han leier ut bunaden. Og så spør han hva slags anledning de skal bruke bunaden i.

– Jeg driver ikke etterforskning, men det er jo et dyrt plagg, sier han.

Brukt er «in»

– Det har blitt mer aksept for både å selge og kjøpe brukte plagg, og den viktigste årsaken som oppgis er at det er bra for økonomien, opplyser Linda Glomlien i Finn og viser til deres bruktmarkedsundersøkelse. Her fremkommer det at vi kjøper færre plagg og mer brukt.

Også nettstedet Tise melder om stor interesse for bunader.

– I april i år ble det solgt 50 prosent flere annonser som inneholdt bunad eller festdrakt sammenlignet med april i fjor. Spesielt morsomt er det å se at så mange velger brukt til barna for her er økningen enda større. I april ble det solgt mer enn dobbelt så mange bunader og festdrakter til barn på Tise som i 2022, skriver Sigrun Stenseth, markedssjef i Tise, i en e-post.

