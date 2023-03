RANSAKET BOLIG: Politiet ransaket alle boligene til de fem siktede etter at de var pågrepet.

Løslater én av fem overgrepssiktede i Innlandet

Alle fem som er siktet og varetektsfengslet i sedelighetssaken i Innlandet har anket. Nå velger politiet selv å løslate en av dem.

– Vi er forpliktet til å fortløpende vurdere om vilkårene for varetektsfengsling er oppfylt. Når det gjelder denne siktede, har vi vurdert at det ikke er til stede, sier politifullmektig Anna Brunstad til VG.

Grunnlaget for varetektsfengslingen av mannen er at politiet vurderer at det er bevisforspillelsesfare, i tillegg må fengslingen være forholdsmessig.

Brunstad ønsker ikke å gå nærmere inn på begrunnelsen til at de nå løslater den siktede, men understreker at de fortsatt mener det er skjellig grunn til mistanke.

I forrige uke ble fem personer pågrepet og siktet for overgrep som skal ha skjedd flere år tilbake i tid.

Forholdet ble anmeldt før jul og politiet har siden da etterforsket saken.

Tidlig på morgenen onsdag 8. mars i forrige uke gikk politiet til en koordinert aksjon mot de fem siktede. De ble pågrepet samtidig, og politiet ransaket fire boliger.

Alle de siktede er i 60–70-årene.

– Politiet mottok i desember en anmeldelse fra en kvinne som hevder hun gjentatte ganger er blitt utsatt for overgrep i barndommen og opp i voksen alder. Hun har forklart at overgrepene skal ha blitt utført av flere personer, fortalte politifullmektig Anna Brunstad.

De fem siktede ble alle varetektsfengslet i fire uker. Brunstad opplyser at samtlige har anket fengslingen. Lagmannsretten har behandlet en av ankene – og forkastet den.

– Er det aktuelt å løslate flere?

– Det vil være en fortløpende vurdering underveis, svarer Brunstad.

Politiet arbeider nå med å avhøre vitner – og gå gjennom beslagene fra de fire husstandene.

– Vi ønsker ikke å kommentere konkret hva vi har tatt i beslag. Men vi har tekniske bevis og går gjennom alle typer lagringsmedier. Dette får vi blant annet bistand fra Kripos for å gjøre, sier Brunstad.

