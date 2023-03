OMKOM: Alexander Kro Hanssen t.v. (18) og Mikael Åvedal Bakken (16) døde i ulykken på Moi.

Alexander (18) og Mikael (16) mistet livet i ulykken på Moi

Alexander Kro Hanssen (18) og Mikael Åvedal Bakken (16) omkom i utforkjøringen på Moi i Rogaland mandag.

Ulykken skjedde på Moi nær fylkesgrensen til Agder i 21-tiden mandag kveld. Tre tenåringer hadde vært på trening og var på vei hjem.

På Moivegen mellom E39 og sentrum mistet føreren kontroll på det glatte føret. Bilen skled ned liten skråning og havnet i elven Moisåna.

Den ene gutten kom seg ut, de to andre ikke. Etter at dykkere fikk dem opp, ble de fløyet til Haukeland universitetssykehus i Bergen.

Tirsdag ble guttene erklært døde. Ulykken har gjort et sterkt inntrykk i Moi og Flekkefjord, der de to gikk på videregående.

Begge de avdøde var bosatt på Moi.

TRAGEDIE: To kors er satt opp der bilen kjørte i elven.

På Flekkefjord videregående var over 400 elever og alle skolens ansatte samlet til minnemarkering onsdag morgen.

Minneord som elever og lærere hadde skrevet sammen, ble lest opp. VG gjengir utdrag, med skolens og pårørendes tillatelse.

– Flott ung mann

Mikael Åvedal Bakken ( (16) gikk på bygg- og anleggsteknikk på første trinn og var en del av en liten, sammensveiset klasse.

– Han var en flott ung mann, alltid positiv og med et smil på lur. Han brydde seg om andre og var godt likt av alle.

Medelever og lærere skriver videre at han hadde store fremtidsplaner og var glad for at han hadde ordnet seg lærekontrakt.

– Dessverre gikk det ikke slik. Vi vil alltid ha Mikael og det gode minnet om ham med oss i tankene, heter det i minneordet.

SORG: Medelever på Flekkefjord videregående skriver hilsener i to kondolanseprotokoller.

– Ubegripelig

– Det er ikke lett å sette ord på sorg, skriver klassekamerater og lærere i minneordet om Alexander Kro Hanssen (18).

De skriver at det var ufattelig trist å få beskjed om ulykken og at de tirsdag morgen fikk informasjon som forsterket alvoret.

– På ettermiddagen kom den verst tenkelige beskjeden om at Alexander hadde gått bort. Det finnes ikke ord som kan beskrive følelsene.

De skriver at spørsmålene blir flere enn svarene.

– Alt ble ubegripelig, heter det i minneordet.

– Stille og rolig

Om 18-åringen skriver de at han var en stille og rolig elev. Han gikk andre trinn på elektro og datateknologi.

– Han var interessert i fagene på skolen og var fornøyd med å ha valgt rett retning for utdannelse og videre jobb. Han viste stor interesse for og var veldig opptatt med å finne seg en god lærlingejobb.

De forteller at han var stolt den dagen han fortalte at han hadde fått lappen. Alexander Kro Hanssen fylte 18 år i begynnelsen av februar i år.

MINNET: Rektor Tor-Inge Rake tente lys etter minnestunden på Flekkefjord videregående.

Elever har skrevet hilsener i to kondolanseprotokoller. Rektor Tor-Inge Rake sier at minnestunden var sterk og gripende.

– Det er krevende med to tomme pulter, to ledige seter på bussen fra Moi til Flekkefjord, sier rektor på Flekkefjord videregående.

KJØRTE I ELV: Nødetatene på ulykkesstedet mandag kveld.

– Helt desperat

Far til gutten som overlevde, har fortalt om sønnens opplevelse.

– Han var helt desperat. Han satt i baksetet, så han hadde klart å åpne døren og komme seg ut, og svømt inn til land, sier Magnar Kro Baisgård.

Sønnen hadde fått med seg en gymbag som han fløt opp på.

– Det var ikke så langt til land, men det var veldig kaldt, sier Baisgård.

Bilføreren hadde førerkort og det er ikke mistanke om rus.

Det skal ha vært underkjølt regn ulykkeskvelden. Ifølge lokalkjente kan det stedvis bli svært glatt på veien langs Moisåna.

SIKRING: Det er ikke autovern mellom Moivegen og elven like nedenfor.

Ikke autovern

Fra veien går en to-tre meter høy, bratt skråning ned i elven. Flere har reagert på at det ikke var autovern på strekningen.

Rogaland fylkeskommune opplyser til VG at det ikke var krav til autovern den gang Moivegen var bygget.

Ulykkesanalysegruppen til Statens vegvesen vil vurdere om det er forhold ved veien som gjør at ulykken fikk det utfall den fikk.

Fylkeskommunen avventer deres rapport før de tar stilling til om noe må gjøres på strekningen.

– Får vi opp et autovern, blir det et monument over livene som er tapt, sier Finn Harald Skille (49) til VG.

De avdøde var bestevenner med to av sønnene hans.

SØRGER: Lys er tent og blomster er lagt ned på ulykkesstedet.

– Helt forferdelig

På ulykkesstedet er to kors satt opp i veikanten. Ungdommer fra hele distriktet har strømmet til for å tenne lys og legge ned blomster.

To klassekamerater av de avdøde var der tirsdag kveld.

– Det er tragisk, helt forferdelig, sier Simen Steinnes Garvik (17) og Joar Vetle Kongevold (16) fra Gyland ved Flekkefjord til VG.

Mange søkte til Lund kirke under minnestunden tirsdag. Også den lokale pinsemenigheten og kirken i Flekkefjord holdt åpent.

De psykososiale kriseteamene i kommunene Lund og Flekkefjord har vært i beredskap for å bistå dem som trenger noen å snakke med.

Aktiver kart