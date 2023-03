AVKREVES SVAR: Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård blir grillet om sin håndtering av fordelingen av togstrekninger på Østlandet, hvor Flytoget sto tomhendt tilbake.

Stortinget griller regjeringen om Flytoget

Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité stiller tirsdag ettermiddag en rekke spørsmål til samferdselsminister Jon-Ivar Nygård i striden som rammer Flytoget. Og nå støtter LOs togforbund et Flytog-forslag.

Komiteen stiller ti spørsmål til Nygård.

– Stemmer det at statsråden 2. desember instruerte Jernbaneverket om at Vy skulle tildeles minst en av de trafikkpakkene på persontrafikken på Østlandet og med dette endret rammebetingelsene for prosessen med tildelingen av trafikkpakkene, er det første spørsmålet kontroll- og konstitusjonskomiteen stiller til samferdselsministeren.

Stridens kjerne

Bakgrunnen for saken er at Jernbanedirektoratet utredet og langt på vei argumenterte for at statlige Flytoget bør overta togtrafikken vest for Oslo på Østlandet fra statlige Vy. Det vakte stor harme på venstresiden og ikke minst i LO. Lenge ga også samferdselsminister Jon-Ivar Nygård positive signaler til en slik overtagelse, men 3. mars ble det offentliggjort at Vy beholder strekningene på Østlandet.

Komiteen viser til en sak i Aftenposten tidligere i mars, hvor de skrev at «Samferdselsdepartementet grep inn i forhandlingene og sikret at Vy ikke kunne tape».

Komiteen spør videre:

«Stemmer det at togselskapene ikke ble informert om instruksen fra samferdselsministeren som endret tildelingsprosessens karakter? Hvorfor ble togselskapene eventuelt ikke informert?»

Og:

«Hva var i tilfelle bakgrunnen for at statsråden valgte å gi en slik instruks til Jernbanedirektoratet.»

Info Her er de øvrige spørsmålene 4. Samferdselsdepartementet eier Vy mens Nærings- og fiskeridepartementet eier Flytoget. Var Nærings- og fiskeridepartementet kjent med at samferdselsministeren instruerte Jernbanedirektoratet om at Vy skulle få tildelt minst en av trafikkpakkene på Østlandet uavhengig av tilbudets kvalitet og pris? 5. Komiteen ber om begrunnelsen for at Flytoget ikke fikk samme anledning til å gi et tilbud på trafikkpakkene samlet som Vy ble invitert til. 6. Kan tildeling av all persontogtrafikken på Østlandet til Vy uten sammenlikningsgrunnlag med tilsvarende rammebetingelser for Flytoget ha medført at staten betaler mer for togtilbudet enn nødvendig? 7. Vurderte Jernbanedirektoratet eller Samferdselsdepartementet på noe tidspunkt en annen innretning på direktetildelingen av persontogtilbudet på Østlandet, hvor Flytoget ikke ville blitt invitert til å forhandle om direktetildeling? 8. Komiteen ber om å få tilsendt oversikt over alle møter mellom Jernbanedirektoratet og andre statlige aktører i jernbanesektoren i forbindelse med tildelingen av trafikkpakker i hovedstadsområdet. 9. Komiteen ber om å få tilsendt oversikt over alle møter mellom regjeringen og de ansattes organisasjoner i forbindelse med tildelingen av trafikkpakker i hovedstadsområdet. Det presiseres at forespørselen gjelder både embetsverk og politikere i alle departementer samt ved Statsministerens kontor og at forespørselen gjelder alle ledd i de ansattes organisasjoner. 10. Hvor mye ressurser har Vy og Flytoget brukt på å utarbeide tilbud i saken? Høyres Peter Frølich i Kontroll- og konstitusjonskomiteen sier han er glad for at komiteen samlet seg om disse spørsmålene. – Vi snakker om kontraktsverdier på rundt 20 milliarder kroner. Rot i prosessen kan koste skattebetalerne dyrt. Derfor vil Høyre gå grundig gjennom hvordan dette har gått for seg. VG vet at Flytoget mener kostnaden for skattebetalerne er anslagsvis fire milliarder kroner. – Vi starter med å kartlegge tidslinjen, hvem som har vært i kontakt med hvem, og hva som er blitt kommunisert til partene. Flytoget har brukt store ressurser på dette. Om alt har vært et spill for galleriet, er det jo totalt bortkastete ressurser. Han sier dette om veien videre: – Det som har kommet frem er påfallende, synes jeg. Kontrollkomiteens undersøkelser vil avklare om det blir et etterspill i Stortinget. Vis mer

LO-støtte

LO har kjempet hardt for at Vy skal få beholde strekningene på Østlandet, noe regjeringen til slutt endte opp med, etter at alt pekte i retning av at Flytoget skulle få overta sentrale strekninger.

Men nå støtter de to togforbundene i LO kompromissforslaget som Flyforbundet har fremmet, som VG omtalte tirsdag morgen, hvor de ber om at Flytogets driftsperiode utvides fra 2027 til 2033.

Nøkkelen i forslaget er at hvor folk som tar Flytoget kan gå av på stasjonene mellom eksempelvis Asker og Lillestrøm. I dag kan de ikke gå av før de kommer til Gardermoen.

Flytoget mener det kan bidra til å avlaste kapasitetskrisen gjennom Oslo.

– Vi har stor forståelse for Flytogets ønske om å sikre videre drift. Vi vil derfor støtte en søknad om konsesjon fram til 2033. Vi håper også at Vy og Flytoget kan innlede et mer konstruktivt samarbeid fremover, til det beste for kundene som fortjener et best mulig togtilbud. Flytoget er en merkevare vi alle er stolte over, og kundene setter stor pris på, skriver forbundsleder Jane B. Sæthre i Norsk Jernbaneforbund (LO) i et brev VG har fått tilgang til.

Også Norsk Lokomotivmannsforbund (LO) skriver i et brev at de støtter at frafikkavtalen med Flytoget videreføres til 2033, men forutsetter at de ikke skaper konkurranse mellom de to selskapene og at de reisende må tilbys et felles billettsystem for kollektivtrafikken på Østlandet.

Samferdselsministeren har tidligere avvist å ha gjort noen feil å behandlingen av denne saken.

Og Flytogets kompromissforslag sa han til VG tidligere i dag at han ikke ville følge opp.