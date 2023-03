TIL MINNE: Fevziye Kaya Sørebø (50) ble skutt og drept på åpen gate på Frogner, vest i Oslo.

Frogner-drapet: − Som søster har man skyldfølelse

OSLO TINGHUS (VG) Dagen broren skulle fikse en vannlekkasje hjemme hos henne, fikk lillesøsteren telefonen: «Han har drept en kvinne».

– Jeg sto der helt frossen, fortalte lillesøsteren i tingretten tirsdag.

Det skulle vært en helt vanlig onsdag.

Morgenen 28. april 2021 hadde lillesøsteren hjemmekontor. Hun slo på datamaskinen i påvente av at broren skulle komme og hjelpe henne med å fikse en vannlekkasje.

Klokken 09 ringte telefonen, fortalte hun retten. På tråden var en annen søster:

– Hun sier bare, «Han har drept en dame». Da bare kjente jeg at blodsukkeret forsvant ut av kroppen, gjenfortalte lillesøsteren.

– Så løp jeg opp og sa til mannen min «du må kjøre meg til mamma».

Info Dette er saken 28. april 2021 ble Fevziye Kaya Sørebø (50) skutt og drept.

En mann er tiltalt for drapet. Han har erkjent straffskyld både i avhør og i retten.

Før drapet, var Sørebø og den drapstiltalte i en pengekonflikt som hadde pågått over tid.

Konflikten var knyttet til flere byggeprosjekter, blant annet oppføringen av en luksusbolig på Oslo vest.

Den tiltalte tapte erstatningssaken Sørebø hadde mot ham, og saken skulle opp for lagmannsretten da Sørebø ble drept.

Sørebø og hennes avdøde ektemann etterlot seg to døtrene tenårene som begge var til stede da rettssaken mot tiltalte startet i mandag 6. mars. Vis mer

– Har skyldfølelse

Sist hun hadde snakket med storebroren, var to dager tidligere, mandag 26. april, forklarte hun.

Samtalen deres fikk ingen alarmbjeller til å ringe. Storebroren hadde spurt om hun trengte hjelp med lekkasjen, og om han skulle komme innom dagen etter.

– Jeg sa at tirsdag kan jeg ikke, onsdag passer bedre, da skal jeg være hjemme. Dere kan komme på onsdag, forklarte søsteren i retten.

Onsdagen ble tobarnsmoren Fevziye Kaya Sørebø (50) skutt ni ganger i hodet på åpen gate på Frogner i Oslo.

DREPT: Fevziye Kaya Sørebø (50) ble skutt i bilen sin på Frogner, vest i Oslo, 28. april 2021.

Den 41 år gamle mannen har erkjent drapet, både i tingretten og i politiavhør tidlig i etterforskningen.

– Som søster har man skyldfølelse. Jeg har tenkt at, «Søren, jeg skulle bedt ham komme på tirsdagen», sa lillesøsteren.

Storebroren og Sørebø hadde over lengre tid vært i en pengekonflikt. Flere måneder tidligere, julen 2020, ble mannen dømt til å betale Sørebø nesten 12 millioner kroner.

Han anket. Før saken ble behandlet på nytt, ble Sørebø drept.

Hør Krimpoddens episode fra første uke i drapsrettssaken:

Broren satt taus med armene i kors under lillesøsterens vitnemål. Han så ned i bordet foran seg heller enn på henne.

Søsteren fortalte at det hadde vært vanskelig å få kontakt med broren etter drapet, og at hun tror han hadde uttrykt ønske om å begrense familiekontakten.

– Han har seks søstre og to foreldre, og vi er alle kjempeglade i ham, sa lillesøsteren.

Den drapstiltalte 41-åringen har sagt at drapet på Sørebø skjedde i affekt.

– Jeg klarer ikke beskrive det på noen måte. De bare rant over for meg, der og da. Det var som om det brant inni kroppen, svarte mannen forrige uke på aktors spørsmål om hvorfor han skjøt.

I RETTEN: Forsvarer Ole Petter Drevland diskuterer med aktor Aud Kinsarvik Gravås i Oslo tinghus.

Påtalemyndigheten mener en rekke meldinger fra blant annet mannens nærstående, tyder på at drapet på tobarnsmoren kan ha vært planlagt.

Under rettssaken har forsvarerne beskrevet hvordan familiefarens privatliv skal ha raknet etter dommen mot ham.

– Han har ikke fungert som far for barna, ikke som ektemann, han har vært sykemeldt og firmaet har gått til grunne. Så det har vært et menneskelig forfall siden den gang, sa advokat Ole Petter Drevland til VG forrige uke.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med sms

Del med e-post

Del med e-post

Del på Facebook Messenger