FORTALTE HISTORIEN: Lars fortalte historien sin i VG i november i fjor.

Høyesterett opphever Lars’ drapsdom

Lars ble dømt for drap i Borgarting lagmannsrett. Nå har Høyesterett opphevet dommen.

I november fortalte VG historien om Lars, som i fjor vinter ble dømt for å ha drept ekskjæresten med viten og vilje, selv om haglen gikk av automatisk da han ladet det gamle våpenet med to patroner.

Drapet skjedde i Oslo i 2018.







Flere juseksperter uttalte i artikkelen at drapsdommen mot Lars fra Borgarting lagmannsrett kunne være feil, fordi den bygger på uriktig juridisk forståelse.

HØYESTERETT: Dommerne som behandlet saken i Høyesterett var Cecilie Østensen Berglund, Henrik Bull, Wilhelm Matheson, Borgar Høgetveit Berg og Per Erik Bergsjø

I etterkant av artikkelen og en ny begjæring fra Lars’ advokat, valgte Høyesterett å vurdere drapsdommen på nytt.

Nå har Høyesterett opphevet drapsdommen fra Borgarting lagmannsrett.

Det innebærer at Lars får en ny sjanse i lagmannsretten, med nye dommere.

Les også Lars ble dømt for hagledrap: – Jeg er ikke en morder Lars trykker aldri på avtrekkeren. Han klapper den gamle hagla sammen. Så går våpenet plutselig av. Ekskjæresten blir truffet og dør.

Høyesterett har kommet fram til at for å kunne dømme noen for forsettlig drap, må det såkalte forsettet til gjerningspersonen dekke det virksomme elementet i drapshandlingen.

Hevdet han kun ville true kjæresten

Det var under en krangel i september 2018 at mannen skjøt kvinnen med hagle i en blokkleilighet i Oslo.

Han ringte selv etter ambulanse og fortalte at han hadde skutt samboeren, en 49 år gammel kvinne, ved et uhell. Politiet trodde ikke på forklaringen, men ifølge en rapport var hagla defekt og gikk av ved sammenklapping.

Mannen har hevdet selv at han kun ville true kvinnen, men påtalemyndigheten mener at mannen drepte kjæresten sin med vilje.

PARTENE: Forsvarer Thomas Horn (til høyre og nærmest) og førstestatsadvokat Esben Kyhring.

Høyesterett: – Mangelfull dom

Høyesterett peker på at lagmannsretten kun har lagt til grunn at mannen ville drepe kjæresten da han hentet hagla og puttet patroner i begge løpene.

Men i og med at det var sammenklappingen av hagla som førte til at kvinnen ble drept, mener Høyesterett at lagmannsretten ikke har tatt stilling til om mannen ville drepe ved å klappe sammen hagla.

– Det er således uklart om lagmannsretten i denne saken har forstått og vurdert hensiktsforsettet for fullbyrdet drap på korrekt måte. Domsgrunnene knyttet til lovbruken er mangelfulle på dette punktet, skriver Høyesterett.

Lagmannsretten må derfor behandle saken på nytt.