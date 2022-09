OMFATTENDE SAK: 70 personer har varslet om den overgrepssiktede kommuneoverlegen. VG har snakket med to av dem.

Varslet om kommuneoverlegen: − Du stoler på en lege

TRØNDELAG (VG) To av kvinnene som har varslet om kommuneoverlegen forteller om sine opplevelser. – Det er det første jeg tenker på når jeg våkner, sier en av dem.

70 personer har varslet om kommuneoverlegen i en kommune i Trøndelag.

Mannen er siktet for å ha misbrukt sin stilling til å skaffe seg seksuell omgang. Han nekter straffskyld og avviser å ha overskredet grensene for legers virksomhet.

Politiet har vært i kontakt med over 50 kvinner og gjør fortløpende avhør. Rundt 25 av dem vil anmelde legen, har politiet opplyst.

Den yngste kvinnen politiet har snakket med, forteller at hun var 17 år da hun hadde en ubehagelig opplevelse med legen. Den eldste forteller at hun var over 60 år.

VG har snakket med to av kvinnene som har varslet.

– Du stoler på en lege

Det var etter å ha lest om saken i avisen, at kvinnen i 60-årene bestemte seg for å si ifra. VG møter henne etter at hun har vært i avhør hos politiet.

– Jeg føler meg veldig dum. Det er mye jeg tenker på som jeg kunne gjort annerledes, sier kvinnen og legger til:

– Men du vet, det er en lege, og du stoler på og har respekt for en lege.

Kvinnen ønsker å være anonym, men VG kjenner hennes identitet.

Hun forteller om to episoder med legen, som var bakgrunnen for at hun varslet:

Den første episoden ligger to til tre år tilbake i tid. Kvinnen forteller at legen skal ha trykket seg helt inntil henne under en synsundersøkelse, og sagt: «nå blir jeg nærgående altså».

AVHØRT: Opplevelsen på legekontoret har ført til store konsekvenser for kvinnen. Hun er avhørt av politiet og vil anmelde legen.

Den andre episoden kvinnen forteller om skjedde i fjor sommer. Hun sier at legen hadde «maset mye» om en celleprøve fordi det var lenge siden sist.

Hun sier at legen tok henne med inn på et rom i tilknytning til legekontoret for å gjennomføre den gynekologiske undersøkelsen, og at han låste døren.

– Jeg hadde små røde utslett, og spurte om det med det samme, sier kvinnen.

Han tok celleprøven, og så fant legen frem en tube med krem som lå på et bord ved veggen, forteller kvinnen.

– Den var ikke ny, og det reagerte jeg på. Han hentet frem tuben og begynte å masere fordi han skulle lære meg hvordan jeg skulle smøre meg selv, sier hun og forteller videre:

– Han masserte og masserte, og jeg bare lå der og var anspent. Han gikk altfor langt, sier hun.

Legen bestrider å ha vært nærgående under øyeundersøkelsen og hendelsen under den gynekologiske undersøkelsen. Hele tilsvaret kan leses lenger nede i saken.

Turte ikke å bytte lege

Kvinnen sier at hun deretter ble bedt om å kle på seg og komme inn på legekontoret.

– Jeg kledde på meg og satt meg på en stol rett imot ham, og han latet som ingenting hadde skjedd.

Etter denne opplevelsen tok kvinnen med seg ektemannen på legetimer.

– Jeg føler at det er min skyld, man er så dum at man ligger i ro. Jeg skammer meg skikkelig over dette og føler at jeg har vært utro. Det er ingen som får ta på meg. Det har blitt avsky, jeg klarer det ikke, sier hun og legger til:

– Det er det første jeg tenker på når jeg våkner. Jeg føler rett og slett at han har ødelagt meg for livet.

SKAMFØLELSE: Kvinnen sitter igjen med en følelse av skyld etter episoden hun forteller om i gynekologstolen.

Kritikken er forelagt kommuneoverlegen via hans forsvarer Erlend Hjulstad Nilsen.

– Når det gjelder øyeundersøkelse, så gjennomføres denne sittende. Forut for undersøkelsen informerer legen om at han kommer tett opp mot ansiktet til pasienten for å bruke det aktuelle undersøkelsesutstyret. Det er kun en nærhet av hodene, ikke resten av kroppen, skriver han i en e-post til VG og legger til:

– Påstander om masturbering avvises, og kan uansett ikke kommenteres uten tilgang til journal.

Siden saken ble kjent, har advokaten sagt at legen ikke kan kommentere detaljer på grunn av lovpålagt taushetsplikt. Legen er ikke avhørt i saken.

Flere beskriver lignende episoder

VG har fått innsyn i varsler som er sendt til Statsforvalteren.

Flere av dem beskriver lignende episoder med legen, der han skal ha oppfordret til en gynekologisk undersøkelse og «massert» kvinnenes underliv:

«Jeg ble henvist til GU-stolen og måtte gjøre knipeøvelser mens legen skulle prøve å massere opp kjertlene. Jeg gir etter hvert beskjed om at det begynner å bli ubehagelig men han sier: «litt til», skriver en kvinne.

«Ved undersøkelse fant legen visstnok en cyste som han skulle behandle. Behandlingen viste seg å bestå i langvarig massering for å få cysten til å tømme seg», skriver en annen kvinne.

«En gang var jeg nødt til å ha en gynekologisk undersøkelse av han, og jeg følte meg misbrukt etterpå på grunn av «teknikkene» han brukte som jeg aldri har vært borti med noen andre gynekologer før», skriver en annen.

Trønder-Avisa har kartlagt at legen har gjennomført 1522 gynekologiske undersøkelser siden 2014. Det er flere enn noen annen lege i området.

Etter opplevelsen med legen, sier kvinnen at hun har ønsket hjelp, men at det var vanskelig å skaffe fordi hun da måtte gå gjennom fastlegen.

Legen blir beskrevet av flere VG har snakket med som en mann med stor tillit i lokalsamfunnet. Kvinnen sier det nå går rykter om hvem det er som har varslet.

– Folk sier de bare gjør det for å få erstatning. Jeg vil bare at han aldri skal få jobbe som lege igjen.

Info Dette er kommuneoverlege-saken: I februar 2006 sendte den pensjonerte avdelingsoverlegen og gynekologen Ivar Haarstad en bekymringsmelding på vegne av tre kvinner som hadde ubehagelige opplevelser med legen. Saken ender med at legen mottar en advarsel 5. mars 2007.

I 2017 mottar Statsforvalteren enda et varsel, denne gangen fra en 17 år gammel pasient. Dette ble håndtert med dialog mellom pasient og lege, og saken ble avsluttet.

13. november 2021 mottar Statsforvalteren et nytt varsel mot legen.

2. desember 2021 oppretter Statsforvalteren tilsynssak mot legen.

11. februar 2022 kommenterer legen tilsynssaken.

9. mai orienterer Statsforvalteren kommunen om at de har behandlet tilsynssak mot legen, og at den videresendes til Statens helsetilsyn «for vurdering av administrativ reaksjon». Dette er første gang kommunedirektøren blir informert om saken, ifølge kommunedirektøren.

10. mai oversender Statsforvalteren saken til Statens helsetilsyn.

12. juni 2022 mottar Statsforvalteren enda et varsel mot legen.

18. juli suspenderer Statens helsetilsyn legens autorisasjon.

29. juli anmelder Helsetilsynet legen, men Anmeldelsen blir ikke mottatt av politiet før 17. august.

1. august blir kommuneoverlegen suspendert fra sin stilling i kommunen.

8. august melder også kommunen ifra til politiet om saken.

9. august begynner politiet å jobbe med saken.

24. august blir legen siktet etter straffelovens paragraf 295 a, for å ha misbrukt sin stilling for å skaffe seg seksuell omgang.

Etter at saken har blitt omtalt av flere aviser, deriblant Trønder-Avisa og Adresseavisen og NRK Trøndelag, tikker det inn stadig flere varsler. 9. september har kommunen mottatt 70 varsler mot legen. Vis mer

Varslet om legen i 2017

For fem år siden varslet en da 17 år gammel jente om den samme legen.

Jenta oppsøkte legen på grunn av en kul i håndleddet. I varselet til Statsforvalteren, som VG har tilgang på, beskriver hun at legen tok henne nedover ryggen, på rumpe og lår, og at han kommenterte at hun er godt trent.

«Jeg følte meg krenket og trakassert under denne legetimen», skrev jenta i klagen.

– Jeg har tenkt mye på at jeg var 17 år, og at han var en godt voksen mann, sier den unge kvinnen som nå er 22 år til VG.

Hun ønsker å være anonym, men VG kjenner hennes identitet.

I dag sier hun at beskrivelsen i varselet var «mildt», og forteller at hun også måtte kle av seg på underkroppen og at hun kun hadde på seg underbukse og overdel som var brettet opp.

VARSLET I 2017: Den unge kvinnen oppfordrer andre til å varsle dersom de har ubehagelige opplevelser med legen.

Varselet ble håndtert med at jenta, sammen med sin mor, møtte legen til et dialogmøte. Legen begrunnet undersøkelsen medisinsk, og saken ble avsluttet.

– Jeg syntes det var veldig ukomfortabelt å snakke direkte med ham. Jeg hadde jo ikke lyst på en sånn konfrontasjon til, så jeg valgte å ikke ta klagen videre, sier hun i dag.

Hverken kommunen eller Statens helsetilsyn ble informert om klagen fra 2017, selv om legen hadde fått en advarsel fra Helsetilsynet i 2007.

Bakgrunnen var en bekymringsmelding fra den pensjonerte avdelingsoverlegen og gynekologen Ivar Haarstad, som hadde hørt fra flere kvinner at legen masserte dem i underlivet og på klitoris.

Fylkeslege Jan Vaage har sagt at klagen fra 2017 skulle vært håndtert annerledes, og at kommunen burde blitt informert.

VANSKELIG Å VARSLE: Den unge kvinnen sier hun ikke tok saken videre fordi hun var redd for en ny konfrontasjon med legen.

Kritikken fra saken i 2017 er også forelagt kommuneoverlegen via hans forsvarer Erlend Hjulstad Nilsen.

Nilsen viser til saksgangen i 2017 og møtet der legen forklarte hva han hadde gjort under legebesøket, og at det ble understreket at pasienten måtte ta kontakt med Fylkeslegen på nytt dersom hun ville ta saken videre.

– Legen bestrider fortsatt at han ikke forholdt seg til de normer og regler som gjelder og holder fast på at undersøkelser som ble gjort var faglig begrunnet, skriver Nilsen i en e-post til VG.

FORSVARSADVOKAT: Legens forsvarer Erlend Hjulstad Nilsen sier at legen bestrider at han ikke har forholdt seg gjeldende normer og regler.

22-åringen sier at hun ikke følte varselet hennes ble tatt på alvor, og at det som 17 åring var vanskelig å motsi hans forklaring.

Siden da har 70 personer kontaktet kommunen og varslet om legen.

– At det er så mange, men at ingen har turt å si ifra, er ganske sykt, sier hun og legger til:

– Det tror jeg handler om at du skal være «den ene lille» som klager på en person som har veldig mye makt og status i samfunnet.