ANGREP: Elgen var svært nær de tre ungdommene, men den ga seg etter noen sekunder.

Så personer bli jaget av elg: − Ble et litt dramatisk bilde

Tre personer ble jaget av elg utenfor Trondheim søndag. – De løp for livet, men det gikk bra, sier Ellinoora Nogueira, som tok bildet av hendelsen.

– Vi hadde vært på Estenstadhytta lørdag, hvor en vennegjeng var samlet til juleselskap. Da vi var kommet nesten ned til parkeringsplassen, så vi tre ungdommer og en elg foran oss, sier Nogueira.

Hun sier at elgen var helt rolig og gikk og beitet. Men ungdommene ble litt for innpåslitne.

– Elgen var så rolig, at de nok ble lurt til å tro at det var mulig å gå veldig nær den. Det kunne se ut som om de ville ta selfie sammen med elgen.

Det var Adressa som først omtalte saken.

Nogueira sier at avstanden etter hvert ble veldig kort.

– Da de kom 2–3 meter fra elgen, trampet den med forbeina og ble sint. Ungdommene ble kjemperedde og snudde og løp. Elgen kom helt opp i ryggen til den bakerste av dem, men da de kom ut på stien, stanset elgen.

– Ikke trå elg for nær

Hun sier det hele bare varte noen sekunder.

– Jeg tror de var svært glade for det, for det så farlig ut. Jeg tror nok lærdommen for oss alle er at vi ikke skal trå elg for nær.

Nogueira var åndsnærværende nok til at hun fikk opp kameraet og skjøt et blinkskudd.

– Jeg hadde tatt det opp da elgen var rolig og tenkte at jeg skulle ta bilde av den. Men så ble det et litt mer dramatisk bilde, sier hun og legger til:

– Etter angrepet roet den seg men begynte å komme rolig mot oss. Da trakk vi oss tilbake og gikk en omvei ned til parkeringsplassen.

– Ikke veldig vanlig

Seniorforsker Erling Johan Solberg i Norsk institutt for naturforskning (Nina) sier til Adressa at det ikke er veldig vanlig at elg jager mennesker.

– Når det først skjer, så er det gjerne i områder nettopp som Trondheim. Det er fordi det både er en god del elg og mye folk som bruker skogen på samme sted, sier han.