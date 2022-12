FORESLÅR LOVENDRING: Frp-leder Sylvi Listhaug og kommunalpolitisk talsperson, Helge André Njåstad, vil endre inndelingsloven.

Frp-forslag: Åpner for Ålesunds «billig-løsning»

Regjeringen sa i vår nei til Ålesunds «billig-løsning» for kommune-skilsmisse. Frp vil endre loven, og kommunalministeren sier han er åpen for «alle gode forslag».

Når Ålesund blir delt opp må det nå opprettes to helt nye kommuner: nye Ålesund kommune og nye Haram kommune.

Kommunen mener oppløsningsjobben kunne vært betydelig billigere og enklere med et kreativt grep, men regjeringen sa nei da Ålesund foreslo en «billig-løsning» tidligere i år:

I stedet for å opprette to helt nye kommuner, «Nye Ålesund» og «Nye Haram», kunne man beholdt dagens Ålesund som en juridisk enhet.

Det ville gjort at man «bare» trengte å skille ut det som skulle til Haram, mens alt annet kunne blitt med videre i den nye og mindre Ålesund kommune.

– Dette er byråkrati av verste sort, sier Frps kommunalpolitiske talsperson, Helge André Njåstad.

Info Ny inndelingslov Inndelingsloven bestemmer hvordan kommuner og fylker opprettes og deles. Frp foreslår å legge til en ny definisjon av hvordan man kan dele en kommune. I dag kan en kommune ifølge inndelingsloven deles hvis «ein kommune eller eit fylke blir delt i to eller fleire nye einingar» eller «ein kommune eller fylke blir delt, og dei einskilde delane blir lagde til andre kommunar eller fylke». Frp vil legge til et tredje punkt som er at «ein kommune blir delt slik at den største delen beheld status som juridisk eining medan den minste delen blir ein ny ening». Representantforslaget kommer fra Frps Helge André Njåstad, Erlend Wiborg, Sylvi Listhaug og Himanshu Gulati. Vis mer

– Må le av oss

Kommunaldepartementet sa tidligere i år at Ålesunds løsning var umulig, fordi inndelingsloven ikke åpnet for det.

Frp foreslår derfor å endre loven. Hvis Frp får flertall vil det være mulig å beholde den største delen av en kommune som den er under en kommuneoppløsning.

– De må le av oss i resten av verden når de ser at vi bruker millioner av kroner på å endre dokumenter fra der det står Ålesund til å lage et nytt dokument der det står Ålesund, bare med et nytt organisasjonsnummer, sier Njåstad.

Njåstad foreslår at loven «trer i kraft straks» og han tror loven kan kan komme tidsnok til å hjelpe Ålesund.

KOMMUNAL: Helge André Njåstad sitter i kommunalkomiteen på Stortinget for Frp.

– Lovprosesser tar tid, ting må på høring og det må utredes. Kan dette gjøres fort nok til at det får betydning for Ålesund?

– Ja, Stortinget er ikke bundet av utredningsinstruksen. Stortinget er lovgiver og kan gjøre akkurat som vi vil. Vi inviterer til å praktisere sunn fornuft, sier Njåstad og legger til:

– Det er meningsløst å bruke penger på dette i en tid hvor vi snakker om å bruke mindre penger for å unngå press i økonomien. Det er rent byråkrati og tull, som ingen har bedt om. Ingen står på barrikadene for inndelingsloven, sier Njåstad.

KOMITÉLEDER: Aps Lene Vågslid leder kommunalkomiteen på Stortinget. Her med statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) ved en tidligere anledning.

– Få ned kostnadene

Sps Heidi Greni sier at de vil vurdere forslaget.

– Vi er interesserte i alle forslag som har med forenkling å gjøre for å få mindre byråkrati, sier hun.

Greni understreker samtidig at hun ikke vet hvordan forslaget vil slå ut eller om det er praktisk gjennomførbart før Ålesunds-prosessen er kommet for langt.

Aps Lene Vågslid svarer følgende:

– Vi må gjøre det vi kan for å få ned kostnadene. Vi kan ikke ha unødvendige byråkratiske regler som gir store unødvendige kostnader for folk. Arbeiderpartiet har ikke behandlet Frps forslag, men vil se om det kan være en del av løsningen, sier Aps Lene Vågslid.

Også kommunalminister Sigbjørn Gjelsvik sier hans «dør er åpen for alle som måtte ha gode forslag» for å få ned kostnadene.

Og han viser til at Ålesund slipper å måtte omregistrere alle biler som skal bli med videre i nye Ålesund kommune, slik at man i alle fall unngår et ekstra millionbeløp der.

På Njåstads kritikk om at kommune-splittingen er blitt mer byråkratisk enn nødvendig, svarer Gjelsvik slik:

– Dagens løsning er den samme som ble brukt ved et stort antall kommunesammenslåinger under Høyre og Frp. Også den gangen ble det opprettet helt nye kommuner med nye kommunenummer, for eksempel «nye Ålesund». Men vi har gjerne dialog med Ålesund om hvilke løsninger som kan være aktuelle for å holde kostnadene nede, sier kommunalministeren.

