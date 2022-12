LØSLATT: Etter å ha sonet over 20 år av Baneheia-dommen ble Viggo Kristiansen sluppet fri fra Ila fengsel i fjor sommer. Nå er han frifunnet – og vil kreve erstatning for å ha sonet en feilaktig forvaringsdom.

Baneheia-saken: Etterforskere vil møte i retten

I over halvannet år har flere etterforskere i Oslo politidistrikt jaktet nye spor i Baneheia-saken. Nå vil de sitte på tilhørerbenken når Viggo Kristiansen skal frifinnes.

Førstkommende tirsdag avholdes rettsmøtet i Borgarting lagmannsrett i Baneheia-saken. Der vil påtalemyndigheten legge ned påstand om frifinnelse av Viggo Kristiansen.

VG kan nå gi et innblikk i hvordan Oslo statsadvokatembeter har lagt opp dagen i lagmannsretten:

Statsadvokatene Andreas Schei og Johan Øverberg har forberedt et faktisk og juridisk utdrag som er felles for aktørene i salen.

Det faktiske utdraget inneholder dokumentbevis. I dette tilfellet vil det blant annet dreie seg om tiltalen som ble tatt ut mot Viggo Kristiansen i februar 2001 og dommen mot ham i Kristiansand byrett samme år.

Der ble Viggo Kristiansen dømt for drapene og overgrepene i Baneheia, men også for gjentatte overgrep med en mindreårig jente i perioden mellom mai 1994 og desember 1996 – samt for hensynsløs atferd mot en kvinne i Kristiansand i tidsrommet fra mai 1998 til januar 1999.

Det juridiske utdraget vil inneholde rettskilder som statsadvokatene vil vise til i forbindelse med straffutmålingen for disse postene i den gamle tiltalen mot Kristiansen. Disse rettskildene kan blant annet være lover og andre dommer.

VG er kjent med at statsadvokatene trolig vil vise til følgende lover og dommer i løpet av rettsmøtet på tirsdag:

** Historisk versjon av relevante paragrafer i straffeloven fra 1. mai 2000.

** Fire dommer og en kjennelse fra Høyesterett.

** To dommer fra Borgarting lagmannsrett og en dom fra Agder lagmannsrett.

I forbindelse med fremleggelsen av denne dokumentasjonen, så vil statsadvokatene også belyse betydningen av at det er strengere straffer i dag – for lovbruddene Kristiansen skal dømmes for – enn det var i 2001 og betydningen av at Kristiansen var under 18 år da overgrepene ble begått, får VG opplyst.

Statsadvokatene vil også trekke frem betydningen av at straffen mot Kristiansen skal fastsettes etter at Baneheia-saken ble gjenåpnet og etterforsket på nytt.

Viggo Kristiansen kommer ikke til å møte i retten tirsdag. Han har hverken behov for å være der eller for å ytre seg, ifølge advokat Arvid Sjødin.

Kristiansen kommer sannsynligvis til å møte til domsavsigelsen to dager senere.

VG har vært i kontakt med Oslo statsadvokatembeter, som ikke ønsker å kommentere saken.