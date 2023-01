SKUDD PÅ ÅPEN GATE: To menn i 30- og 40-årene ble skadet da det ble løsnet skudd ved Nationaltheatret natt til søndag.

Gjengskytingen i Oslo: Håper på avhør av den andre fornærmede i kveld

Det avhøret er sentralt i etterforskningen, mener politiet. Fortsatt er to siktede på rømmen.

– Helsesituasjonen har gjort at vi ikke har fått det til i dag. Så får vi se om det lar seg gjøre i løpet av kvelden, eller om det blir i morgen. Det er sentralt, sier politiinspektør Grete Metlid til VG.

Den andre fornærmede – som også ble skutt på – har blitt avhørt.

Natt til søndag ble to menn funnet skutt. De ble alvorlig, men ikke livstruende skadet. Mandag lå de fremdeles på sykehus.

Begge to er kjent for politiet fra før. Ifølge VGs opplysninger knyttes de til den kriminelle gjengen Young Guns, og har vært lederskikkelser i gjengen.

OSLO-POLITIET: Grete Metlid.

– Smart å melde seg til politiet

Politiet jakter nå intenst på de to siktede som er på rømmen. De er etterlyst nasjonalt og internasjonalt. Begge er straffedømte menn i 20-årene.

Til dem har Metlid en klar oppfordring.

– Jeg synes det hadde vært smart å melde seg til politiet, det mener jeg fortsatt. Det er slitsomt å være på flukt, og det pleier som regel å ende opp med at de blir tatt.

Metlid mener de ikke er til fare for folk flest.

– Dette er to personer som nok nå søker å holde seg skjult, enten om de ligger lavt, eller har dratt videre. Så vi har ikke noe grunn til å tro at det nå skal være fare for folk generelt.

Tirsdag ble det også klart at den tredje siktede ble løslatt. Metlid sier det ikke er gjort noen endringer på siktelsen per nå.

Hun sier det er opp til påtalemyndighetene å vurdere hva som skjer videre med siktelsen.

– Hva kan dere si om de kriminelle miljøene som er involvert i denne hendelsen?

– Vi har selvfølgelig god kunnskap om kriminelle miljøer og ulike konflikter, men vi kan ikke si så mye mer om det. Det er en del av etterforskning i hvilken grad det har hatt en rolle i denne saken.

Politiet undersøker også om knivstikkingen i Lillestrøm i starten av desember har sammenheng med Oslo-skyting.

– I denne konkrete saken ser vi selvfølgelig også på det, men det er ikke dermed sagt at det er en sammenheng. Per nå setter vi ikke saken i direkte sammenheng. Så vi kan ikke konkludere. Men vi har ulike hypoteser vi jobber ut fra.

– Er det en sterk hypotese?

– Nei det vil jeg ikke si det er, per nå.