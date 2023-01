SJUSJØEN: Det var klart og fint på Sjusjøen mandag. Og mer enn nok snø.

Mildere og ruskete i nord, kaldt og klart på Østlandet

Det går mot en kald og klar helg på Østlandet mens nordlendingene kan vente seg vind, nedbør og ruskevær.

Men med det kommende værskiftet, blir det mandag også mildere sørpå. Så du bør benytte lørdagen eller søndagen hvis du har tenkt deg på ski. Men kle godt på deg.

– Det går mot en ganske kald og klar helg på Østlandet. Typiske skisteder som Geilo kan få ned mot 15–20 minus mens det på Sjusjøen kan være snakk om minus 10–15, sier statsmeteorolog Magnus Haukeland ved Meteorologisk institutt.

Også Lillehammer kan vente seg 10–15 kalde. Men mandag ser temperaturen ut til å svinge mellom en pluss og 8 minus på Geilo.

På Sjusjøen er det for øvrig 120 cm snø.

KALDT: Også i desember var det kaldt og klart på Sjusjøen.

Lenger nord blir det vind, nedbør og ruskevær.

– Fra Trøndelag og nordover vil det komme vindøkning ut over lørdagen, og opp i liten storm i Vestfjorden. Nedbøren trekker inn mot Nordland og etter hvert Troms og Finnmark fra og med lørdag kveld, sier Haukeland.

Dermed blir det ruskete i Nordland lørdag kveld og Troms og Finnmark ut over søndagen. Det kan komme opp mot 30 millimeter nedbør i løpet av et døgn i ytre strøk i Nord-Norge.

– Det blir mildt og vindfullt og kan bli glatt siden det ligger snø her fra før, sier meteorologen.

Med andre ord; kjør forsiktig.

I Tromsø er det torsdag kveld ca. en plussgrad.

– Her vil det være bygevær og sludd- og snøbyger i dag og i morgen, men så går det over til regn, spesielt søndag. Da vil det være seks-syv plussgrader i Tromsø, sier Haukeland.

Det vil være mildest i ytre strøk, lenger inn i landet blir det noe kaldere. Men også Bardufoss, hvor det ifølge Yr sine sider er minus 10 torsdag kveld, vil det være plussgrader søndag.

Vestlendingene har hatt det fint og vinterlig torsdag og også fredagen blir ganske så fin.

– Lørdag og søndag blir det mer sørlig vind og opp i stiv til sterk kuling på kysten. Men etter hvert blir det litt mildere og mer skyer, sier Haukeland.

Sjekk været her.

Han forteller at det er et par minusgrader i Bergen torsdag kveld og at det ser ut til å bli litt av det samme fredag men kanskje opp mot en plussgrad midt på dagen.

– Lørdag og søndag blir det litt varmere, kanskje opp mot pluss fem på søndag men ikke noe særlig nedbør.