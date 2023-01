TRAGISK: Nerid Høiness (30) ble funnet død i jungelen i Laos den 22. januar 2020. Hennes kjæreste ble raskt mistenkt i saken, og rømte.

Hiroyuki Ogo er tiltalt for drapet på Nerid Høiness i Laos

Nerid Høiness (30) fra Nøtterøy ble funnet drept 22. januar 2020 i jungelen i Laos. Nå er kjæresten tiltalt.

Det bekrefter Sør-Øst politidistrikt til VG.

Kjæresten hennes, japaneren Hiroyuki Ogu ble raskt mistenkt i saken, og var internasjonalt etterlyst gjennom Interpol frem til han ble pågrepet i Laos den 20. november i fjor.

Laos ligger mellom Vietnam og Thailand.

Først lille julaften fikk familien og norske myndigheter beskjed om at han var tatt.

– Det fremkommer at påtalemyndigheten i Laos har tiltalt Hiroyuki Ogo for drap. Saken ligger nå i det laotiske rettssystemet i påvente av å komme for retten, bekrefter politiførstebetjent Jørgen Haave i Sør-Øst politidistrikt.

SAVN: Forrige søndag var det tre år siden datteren ble drept. Ellen Høiness forventer at Ogo blir stilt til ansvar.

Mor Ellen Høiness er glad for at saken beveger seg videre i systemet:

– Det er en lettelse for meg og hele familien. Jeg har full tillit til at det laotiske systemet fungerer, sier hun til VG.

Familien Høiness har hyret en advokat i Laos som representerer Nerid i straffesaken.

– Vi har aldri vært i tvil om skyldsspørsmålet her. Mitt ønske er at han får en lang og god fengselsstraff, slik at han ikke kan gjøre dette flere ganger.

I august 2019 dro Nerid Høiness til øya Koh Phangan i Thailand for å jobbe som hjelpelærer på en yogaskole, men det arbeidet ble aldri noe av. VG har tidligere fortalt historien om hvordan Bærums-kvinnen endret seg de siste ukene hun var i live.

Politiet sier videre at Hiroyuki Ogo i tiden etter drapet kun har oppholdt seg i Laos, men da et annet sted i landet hvor han har levd fra hånd til munn. Han valgte selv å melde seg til politiet.

Ogu Hiroyuki sitter fortsatt i varetekt i påvente av rettssaken. Det er per nå ukjent når saken vil komme opp i retten.

I forbindelse med pågripelsen i november 2021, sa mor Ellen Høiness følgende til VG:

– Det var århundrets julegave. Jeg får ikke Nerid tilbake, men nå forventer jeg at det blir en rettssak og at han blir stilt til ansvar for det han har gjort.

