ETT STEG OPP: 31. oktober i fjor kunngjorde forsvarsminister Bjørn Arild Gram (til venstre), statsminister Jonas Gahr Støre og forsvarssjef Eirik Kristoffersen at Forsvaret skulle skjerpe beredskapen. Dette var kort tid etter sabotasjen mot gassrørledninger i Østersjøen.

Forsvaret skal øve mindre i 2023

Forsvaret nedjusterer sin øvingsaktivitet i år for å prioritere beredskap i Norge og støtte til Ukraina. Bakgrunnen er regjeringens beslutning i oktober om å skjerpe forsvarets beredskap.

Forsvarets egen vurdering er at øvingsprogrammet kan reduseres noe, fordi faren for russiske angrep mot Nato-land er lavere. Bakgrunnen er at Russland har det meste av sine konvensjonelle styrker bundet opp i invasjonen av Ukraina.

Tidlig i november bestemte regjeringen at beredskapen i Forsvaret skulle skjerpes, og forsvarssjef Eirik Kristoffersen fikk fullmakter til å prioritere dette innenfor forsvarsbudsjettet.

– Forsvaret har gjort interne justeringer for å være bedre rustet til å håndtere den sikkerhetssituasjonen vi står overfor, skriver oberstløytnant Vegard Finberg i en e-post til VG, på vegne av forsvarssjefen.

Fra «beretløpet» i 2019 ved 2. Bataljon på Skjold militær leir.

Flytter penger

Finberg vil ikke kommentere beløp som er flyttet, men bekrefter retningen på de interne justeringene:

– Oppdraget ble gitt til Forsvarets avdelinger i november, og det er nå konkretisert til å gjelde justert øvingsaktivitet, forsyning, IKT, kompetanse og personell, svarer Finberg.

– Det er naturlig at vi gjør slike justeringer når sikkerhetsbildet både er sammensatt og i endring, der vi gjør mer av det som er viktigst for oss i den situasjonen vi står i, legger han til.

Dette blir prioritert

Forsvarssjefens talsperson opplyser dette om hva slags øvelser som likevel blir prioritert og skal gjennomføres i 2023:

– Forsvaret kommer til å ha fokus på fellesoperative treningsarenaer, øvelser med NATO og andre partnernasjoner, totalforsvarsøvelser og øvelser for sertifisering av personell, skriver Vegard Finberg i en e-post.

Blant større planlagte øvelser i 2023 er «Joint Viking», med hovedaktivitet i Troms mellom 4. og 16. mars. Planen som ble kommunisert i fjor høst var å øve mellom 12.000 og 15.000 norske og allierte soldater i å forsvare Norge.

Forsvarsledelsen vil ikke uttale seg nå om hvorvidt omfanget av «Joint Viking» blir redusert.

Styrker troverdigheten

Hva slags type beredskap som får større budsjettrammer nå, vil heller ikke forsvarsledelsen gå i detaljer om:

– Det er viktig å understreke at støtte til Ukraina er støtte til nasjonal beredskap. Russland har angrepet et fredelig naboland. Vår aktive støtte til Ukraina styrker troverdigheten av vår egen evne og vilje til å forsvare oss, skriver Finberg.

Nato-støtte

Nato har gitt støtte til at medlemslandene nå prioriterer bidrag til Ukraina – også dersom det kortsiktig har betydning for deres nasjonale beredskap:

– Det er viktigere nå å hjelpe Ukraina, enn å nå alle Natos retningslinjer og styrkemål. Noen må gå under de styrkemålene for å hjelpe Ukraina, sa Stoltenberg til norsk presse i Oslo mandag.