UNDER ETTERFORSKNING: Ålesund fengsel skal etterforskes av politiet etter et selvmordsforsøk i september i fjor.

Andreas prøvde å ta livet sitt i fengsel – betjentene grep ikke inn

Fengselsbetjentene oppdaget at Andreas forsøkte å ta livet sitt på cellen, men ble stående utenfor og vente. Først etter åtte minutter fikk han hjelp.

Klokken er kvart på elleve om kvelden da betjentene går for å se til Andreas på cellen. Det er nå de oppdager det:

Andreas forsøker å begå selvmord, og ligger livløs inne på rommet sitt. Men betjentene går ikke inn på cellen.







De tilkaller i stedet politiet.

Det tar åtte minutter før politipatruljen er på plass, ifølge et vedtak fra Spesialenheten.

Først nå starter den livreddende førstehjelpen.

Da er det politiet som går inn på cellen og hjelper Andreas. Ambulansepersonellet som ankommer fengselet, bistår i arbeidet.

Så blir Andreas fraktet til sykehus. Her blir han lagt i kunstig koma.

Nå etterforskes det om fengselsbetjentene kan ha brutt hjelpeplikten, som handler om å unnlate å hjelpe etter evne dersom noen står i fare for å miste livet.

– Vi etterforsker omstendighetene rundt et forsøk på selvdrap i Ålesund fengsel, sier politiadvokat Alf Rune Nilsen i Trøndelag politidistrikt, til VG.

Lå i kunstig koma

I januar har det gått fire måneder siden Andreas prøvde å ta sitt eget liv på cellen. Selv husker han lite fra denne perioden av livet.

– Det er to-tre uker med null hukommelse. Jeg fant nylig ut at jeg ikke lå på sykehus i to dager, slik jeg først trodde, men at jeg lå i koma i nesten én uke, sier han til VG.

Andreas sier han er heldig fordi han ikke fikk varige mén etter selvmordsforsøket. Men han reagerer på at ingen fra fengselet har tatt kontakt med ham om hendelsen, sier han.

Andreas har hele tiden trodd at det var fengselsbetjentene som reddet livet hans, forteller han.

Først flere måneder senere har han fått mer informasjon om hva som har skjedd.

– Saken er mye mer alvorlig enn hva jeg har skjønt, sier han.

Nå sitter Andreas igjen med et stort spørsmål:

Hvorfor gikk ikke fengselsbetjentene inn på cellen og hjalp ham?

– KREVENDE: På generelt grunnlag er det krevende å håndtere veldig psykisk syke personer som sitter i fengsel, sier fengselsleder Frode M. Johansen.

Det svarer ikke Ålesund fengsel på.

– Av hensyn til lovpålagt taushetsplikt og til den pågående etterforskningen kan vi ikke gi noen ytterligere kommentarer nå, skriver fengselsleder Frode M. Johansen i en e-post til VG.

Johansen er forelagt kritikken som fremkommer i denne saken. Han har ikke svart på denne, men viser til at politiet skal foreta rutinemessige etterforskninger av alvorlige selvmordsforsøk.

– På generell basis så opplever Kriminalomsorgen det som svært krevende å håndtere veldig psykisk syke innenfor våre rammer.

Johansen skriver videre at fengselet har sendt en rapport til kriminalomsorgens region vest om hendelsen, som igjen sender saken videre til Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI).

– Denne prosessen er fortsatt pågående, skriver Johansen.

Han legger til at dette er en tragisk sak, som fengselet tar på største alvor.

Kom direkte fra psykiatrisk

VG har fått tilgang på en rekke dokumenter i Andreas sin sak. Disse viser at Andreas har alvorlige psykiske lidelser og rusproblemer.

Nå er han i begynnelsen av 20-årene. Selv sier Andreas at det ikke har vært så lett opp gjennom. Rusen begynte han med i 18-årsalderen, forteller han.

Da hadde Andreas vært i barnevernets omsorg i nesten 10 år, ifølge en dom.

I dag er han domfelt flere ganger, blant annet for oppbevaring av narkotika, kjøring i ruspåvirket tilstand og vold.

9. september 2022 blir Andreas pågrepet av politiet, siktet for å ha fremsatt trusler.

Samme dag legges han inn på psykiatrisk avdeling ved Ålesund sykehus fordi han er i selvmordsfare, ifølge en journal.

Til en lege sier Andreas at han vil ta livet sitt om han blir låst inn på en celle:

«Han skal ha gjort reelle forsøk på dette tidligere», står det i journalen.

Ulike selvmordsvurderinger

Neste dag blir det gjort en ny vurdering av Andreas’ selvmordsrisiko. Nå er konklusjonen en annen:

Andreas har ikke lenger «suicidale tanker eller planer», ifølge en journal. Han skrives ut fra sykehuset. Deretter blir han fraktet til Ålesund fengsel.

ÅLESUND SYKEHUS: Statsforvalteren i Møre og Romsdal har opprettet tilsynssak mot voksenpsykiatrisk avdeling. Andreas forsøkte å ta livet sitt i fengsel samme dag som han ble skrevet ut fra sykehuset.

Her foretar fengselet en egen selvmordskartlegging av Andreas. Denne gangen er resultatet igjen at Andreas er i selvmordsfare. Også på spørsmål om Andreas har prøvd å ta livet sitt tidligere, svarer han «ja».

Antall ganger: Syv til åtte, ifølge dokumentet.

Da resultatet blir klart, kontakter fengselet politiet, ifølge et brev fra kriminalomsorgen til Statsforvalteren, som VG har fått innsyn i.

Den ansatte vil at Andreas skal få tilsyn av lege, men beskjeden fra politiet er at Andreas ble utskrevet fra helsevesenet samme dag.

Noen timer senere får fengselet et notat fra en overlege ved sykehuset:

«I dette kommer det frem at (Andreas) er vurdert som ikke suicidal, ikke psykotisk. (...) Fengselet godtok under tvil at journalnotatet kunne frita dem fra plikt til å fremstille ham for legen», står det i et vedtak fra Spesialenheten.

Da Andreas blir låst inn på cellen sin denne kvelden, får han både beroligende og abstinensdempende medisin.

Kort tid senere er selvmordsforsøket et faktum.

– Hva tenker du om at de ikke gikk inn og hjalp deg?

– Jeg vet rett og slett ikke hva jeg skal tenke. Det er umenneskelig, sier han.

– Legene fortalte meg at jeg var kort tid unna total hjerneskade eller funksjonshemning.

– Varslet katastrofe

– Fra et mellommenneskelig synspunkt er det vanskelig å forstå at man ikke iler til og bistår, sier Andreas’ advokat, John Marius Dybvik til VG.

Andreas tilhører en gruppe som ofte blir kasteballer mellom fengselsvesenet og psykiatrien, mener advokaten.

ADVOKAT: John Marius Dybvik

– Den gruppen er ofte for syk til å sitte i vanlig celle. De blir istedenfor kjørt til psykiatrisk akuttmottak, men der blir de vurdert til ikke å være syke nok. Dermed sendes de tilbake til ordinært fengsel. Den runddansen har Andreas holdt på med siden jeg ble koblet på som advokat i påsken i fjor. Det har vært frem og tilbake, og sånn har vi holdt på, sier Dybvik.

– Man har lyst til å si at det nærmest er en varslet katastrofe. Det er ikke et hjertesukk, men et formidabelt sukk, sier advokaten.

Pågående tilsynssak

Etter selvmordsforsøket ble det åpnet tilsynssak mot Ålesund sykehus. Denne er ikke avgjort.

Via sin kommunikasjonsavdeling skriver avdelingssjef for sykehuspsykiatri Sunnmøre, Perny Kristin Oksnes, følgende i en e-post til VG:

– På nåværende tidspunkt og i respekt for de involverte ønsker vi ikke å kommentere denne saken i media.

Spesialenheten, som har ansvaret for å etterforske politi- og påtalemyndigheten, opprettet sak i forbindelse med at politiet ikke hadde hjulpet Andreas til lege, selv om fengselet hadde bedt om det.

Saken ble henlagt uten etterforskning fordi det ikke var sannsynlig at politiet hadde opptrådt straffbart, ifølge vedtaket.

– Vondt

Trøndelag politidistrikt er oppnevnt som såkalt settedistrikt i saken, fordi politiet i Ålesund har følt på inhabilitet som følge av tett forbindelse til fengselet, ifølge politiadvokat Alf Rune Nilsen i Trøndelag politidistrikt.

– Derfor har det bedt oss om hjelp til å etterforske saken, sier han.

Nå er Andreas spent på hva kriminalomsorgen vil foreta seg i saken.

Han reagerer sterkt på at ingen har fortalt ham at det var politiet – og ikke fengselsbetjentene – som gikk inn på cellen.

– Sånn egentlig gjør det litt vondt at jeg ikke fikk mulighet til å vite hva som har foregått eller skjedd, sier Andreas.