Flyfoto fra skredet i Breie i Ål. Bildet er delt av Forsvaret.

Hilde (36) mistet gården i skredet: − Surrealistisk

Barndomshjemmet til Hilde Breie er jevnet med jorden. Men hun er fast bestemt på at det skal bygges opp igjen.

Kortversjonen Tirsdag kveld gikk det et skred i Breie i Ål. Hilde Breie (36) mistet hjemmet sitt som følge av skredet.

Til tross for ødeleggelsene er Hilde fast bestemt på å gjenoppbygge gården, som var hennes barndomshjem.

Hilde er takknemlig for at ingen mistet livet i skredet.

Ål er en av flere kommuner i Sør-Norge som har blitt rammet av ekstremværet «Hans». Vis mer

Tirsdag kveld gikk det et skred i Breie i Ål. Det tok med seg to hus.

Hilde Breie (36) mistet hjemmet sitt – gården som har vært i slekten gjennom flere generasjoner.

Stabburet og huset med fire boenheter er jevnet med jorden. Fire garasjer er fulle av jord. Steiner ligger strødd utover.

– Det er ingen planker som står oppreist. Alt er utslettet, sier Hilde til VG.

Se bildegalleri som viser ødeleggelsene på gården:

1 / 4 Låven er det eneste som står igjen på gården. Hilde Breie anslår at restene fra gården har sklidd rundt 250 meter nedover. forrige neste fullskjerm Låven er det eneste som står igjen på gården.

– Tenkte ikke logisk

Tirsdag forberedte Hilde, med hjelp fra en barndomsvenninne og hennes kjæreste, seg til regnet som var meldt. De prøvde å grave en vannvei for å forhindre at vann skulle komme inn på gården.

Før de var ferdig å grave gikk det et ras hos naboen, men Hilde ble værende på gården. Imens suste helikoptrene over dem.

– Jeg var fast bestemt på å bli ferdig med arbeidet, og tenkte ikke logisk, sier Hilde.

Litt under en time etter at de var ferdig med å grave, ble de evakuert i en båt, som hentet dem ved Strandafjorden.

Rett før klokken ni tirsdag kveld, omtrent en time etter at de ble hentet i båt, gikk skredet.

Slik er flomsituasjonen i de rammede områdene lørdag - se oversikt

Aktiver kart

Stiller ikke kommunen til ansvar

Ål, med sine rundt 5000 innbyggere, har blitt hardt rammet av ekstremværet «Hans». Uværet har herjet i Sør-Norge denne uken.

Ål kulturhus ble gjort om til et evakueringssenter og flere sov på gulvet og i kinostoler. Nettet var nede og veiene stengt.

I tillegg til skredet i Breie ble et hus smadret ved Kleivi.

VG har tidligere omtalt at området har vært merket med potensiell fare for skred, men at det har aldri blitt undersøkt.

Hilde stiller ikke kommunen til ansvar.

– Undersøkelsene skulle blitt gjort, men det er en prosess. Hadde man hatt penger og ressurser til å prioritere det, hadde det blitt gjort, sier hun.

Hilde Breie.

– Takk Gud

For tiden bor Hilde hos moren sin, øst for Breie. På sikt må hun finne seg et midlertidig sted å bo.

Sønnene hennes var i Hellas da det smalt, noe hun er glad for den dag i dag. Hilde er svært takknemlig for at ingen liv gikk tapt.

– Jeg hadde ikke trodd at dette kunne skje. Takk Gud for at alle er i live.

Hun er fast bestemt på at gården skal gjenoppbygges.

– Jeg har så mange minner derfra, og er veldig knyttet til plassen. Det har vært et samlingspunkt for familien. Det er surrealistisk at det er borte.