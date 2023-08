VÅPENSTRID: LO-leder Peggy Hessen Følsvik pekte på valgurnen med Riksvåpenet på, da hun viste frem bussen til VG på Notodden forrige helg.

LO får buss-kjeft: Måtte fjerne Riksvåpenet

Kommunikasjonsrådgiver Henrik Hoel i Utenriksdepartementet bekrefter overfor VG at LO må male over Riksvåpenet fordi det bare er Staten som kan bruke Riksvåpenet.

– Utenriksdepartementet har tatt kontakt med LO og orientert om at bruken av riksvåpenet er i strid med regelverket. LO har nå meldt til oss at dette skal fjernes, sier han.

Årsaken er denne:

– Regelverket for bruk av riksvåpenet er veldig strengt, sier Bernt Boldvik, avdelingsleder for Design og varemerke i Patentstyret.

På deres hjemmesider fastslås det at det bare er Staten som kan bruke riksvåpenet:

«Bruken av riksvåpenet er fastsett i kongeleg resolusjon av 20. mai 1927, som bl.a. fastset: «Riksvåbenet må kun benyttes av Statens myndigheter i utøvelsen av deres offentlige virksomhet.»

ARENDAL (VG) LO må fjerne riksvåpenet fra valgkampbussen sin. – Heldigvis hadde vi gaffateip, svarer de. Nå er Riksvåpenet fjernet.

VÅPEN TIL BESVÆR: Statsminister Jonas Gahr Støre la dette bildet ut på sin Instagramkonto, med Riksvåpenet i bakgrunnen. Det skal nå males over.

Det strenge regelverket bekreftes også på regjeringens nettside om bruk av flagg og riksvåpen.

Boldvik sier at alle private eller organisasjoner som vurderer å bruke riksvåpenet, må sørge for at bruken ikke er i strid med regelverket.

– Hvis de er i tvil, bør de undersøke dette med Utenriksdepartementet (UD) først, siden bruk av riksvåpenet ligger til deres myndighetsområde.

– Hadde gaffateip

Andre Nerheim, leder for politisk avdeling i LO, bekrefter overfor VG at tar UDs vurdering til etterretning og at de vil fjerne Riksvåpenet fra bussen.

– Nå skal jeg ikke ta en Anne Lindboe og skylde på mine ansatte. Dette er helt og holdent min feil, sier Nerheim.

NYMALT: LO ble tvunget til å ta frem malerkosten og fjerne Riksvåpenet.

Han sier at LO jobber for at flest mulig skal bruke stemmeretten.

– Vi vet at om flere stemmer så synker oppslutningen om høyresiden og deres iver etter å ta fra folk lønn, fritid og pensjon. Derfor hadde vi en illustrasjon på bussen av en glad dame som puttet en stemmeseddel i en valgurne. På urnen var det et riksvåpen.

Han legger til:

– Jeg vil takke Utenriksdepartementet for en hyggelig prat og for at de gjorde oss oppmerksomme på at dette rett og slett ikke er lov.

– Fra de tok kontakt til problemet var løst, tok det mindre enn fem minutter. Heldigvis hadde vi gaffateip på bussen. Nå ruller vi videre for å folk til å stemme i dette helt avgjørende valget.

Når vi forstørrer bildet, ser vi at det er gaffateip som er bruke; det er litt gulere der