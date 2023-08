«DREAMTEAM»: Jonas Gahr Støre, Tonje Brenna og Jan Christian Vestre er godt i gang med valgkampen.

UTØYA (VG) Ap-ledelsen kaster seg inn i velferds-valgkampen, og mener Høyre ikke tør å snakke om konsekvensene av egen politikk.

Kortversjonen Arbeiderpartiet kaller seg garantisten for offentlig velferd i årets kommunevalg.

De kritiserer private for å ha dårligere lønns- og arbeidsvilkår. Samtidig sier de ikke blant nei til private.

De stiller også spørsmål om hvordan Høyre skal finansiere kommuneøkonomien dersom de kutter i eiendomsskatt og lar være å øke andre avgifter. Vis mer

Statsminister og Ap-leder Jonas Gahr Støres «dreamteam» er samlet på Utøya under AUFs sommerleir. Sola steker og det er 37 dager til valget.

– Kommunevalg handler om de viktigste spørsmålene i livet, sier statsministeren og ramser opp: barnehage, skole, helse og eldreomsorg.

– Vi kan velge om vi skal styrke dette sammen, eller skal vi splitte opp og sette ut på anbud. Det er et linjevalg, sier han.

Støre og de to nestlederne er tydelig på hvilken linje de står for:

– Arbeiderpartifolk er garantisten for offentlig velferd, sier nestleder og næringsminister Jan Christian Vestre.

TEAM OFFENTLIG: Ap-ledelsen vil ikke lukke døren til de private, men er tydelig på at det først og fremst er offentlig som er teller.

Storby-kamp

Krise-målinger, tre habilitetssaker i regjeringen som har ført til at to statsråder trakk seg. Arbeiderpartiet har gått en brokete vei inn i valgkampen.

Det er heller ikke bare på regjeringskontorene i hovedstaden det har vært motbakke. Partiet står også i fare for å miste makten i landets fem største byer. Til og med i trønderhovedstaden kan det bli blått etter 20 år med rødgrønn dominans.

– Vi har en ambisjon om å kjempe for alle storbyene, sier Støre.

KAPTEIN-JONAS: Statsministeren styrte MS Thorbjørn trygt i land på Utøya. Vil han styre valgkampen like trygt i land?

– Dersom dere mister dem, hva vil den største politiske forskjellen være med en Høyre-ordfører?

– Synet på at fellesskapet har et ansvar og står sammen om velferd, eller om vi skal splitte opp og la store deler av det vi putter inn av ressurser gå ut igjen som store overskudd som ikke kommer oppvekst og eldreomsorg til gode.

– Med en Høyre-ordfører får du også høyrepolitikk, sier nestleder og kunnskapsminister Tonje Brenna og legger til:

– Erna Solberg er så forsiktig når hun beskriver hva hun vil, at det kan virke som det ikke er forskjell på Høyre og Arbeiderpartiet, men det er det.

Smeller ikke igjen privat-døren

Hun mener en av de store forskjellene på de to partiene er nettopp hvem som skal drifte velferdstjenestene. Og med stadig flere eldre, blir spørsmålet enda viktigere, mener Brenna.

– Det er kommunene som skal ta ansvar for eldreomsorg. Det står i stor kontrast til å bruke krefter på å splitte opp, legge ut på anbud og si at det er opp til private å løse det, sier Brenna

FANKLUBB: Støre på vei til AUFs sommerleir og alle de lange selfie-køene som venter.

– Går dere til valg på å rekommunalisere tjenester?

– Kommunene tar sine valg om hvordan de løser oppgavene. Og så ser vi at der det tidligere var satt ut til kommersielle, så har de som jobber nå fått bedre lønn og pensjon, og økt grunnbemanning, sier Støre og legger til:

– De eldre har fått flere kjente fjes og mindre oppsplitting. Det er bra for de ansatte, men først og fremst bra for de eldre.

– Dere lukker ikke døren helt for private?

– Nei, det har vi aldri sagt. Men vi mener det strider mot det vi hører at folk ønsker, å sette ut grunnleggende velferdstjenester på anbud der noen tar ut store overskudd av driften. Vi mener den grunnleggende velferden må være et fellesskaps-ansvar, sier Støre.

SELVTILITTSBOOST: Jonas Gahr Støre ble tatt imot av AUF-ungdommen med stående applaus.

Mangel på folk

Presset på helsefagarbeidere har blitt større de siste årene og mange kommuner sliter med å rekruttere nok folk.

Ap-gjengen mener spørsmålet om hvem som drifter tjenestene – om det er offentlige eller kommersielle, også får konsekvenser for rekrutteringen.

– Når vi vet fra de kommunene som har tatt tilbake tjenester som har vært drevet av kommersielle selskaper, at det har bidratt til bedre lønn og pensjon, så er det jo litt rart å gå til valg på å gjøre det verre å jobbe i tjenesten, sier Brenna.

– Hvis ambisjonen er å kutte i lønn og pensjon til de som jobber i helse, så blir det ikke lettere å rekruttere dit, sier Støre.

Høyre-løfter: – Står ikke til troende

Vestre trekker frem Oslo som et eksempel der Høyre vil ha det han kaller «storstilt kommersialisering innenfor eldreomsorg».

Erna Solberg sa tidligere i sommer at Høyre vil gjøre det lettere å slippe til private aktører, men at de samtidig vil stille strenge krav til lønns- og arbeidsforhold.

TEAM-ERNA: LO-bussen og Høyre-bussen ved siden av hverandre i Notodden.

Det budskapet beroliger ikke Ap-ledelsen:

– I Oslo vil de ha en storstilt kommersialisering i eldreomsorgen. Det vil bety lavere lønn, dårligere pensjon, mer usikkerhet. Folk skal løpe raskere og da blir det mindre omsorg, mener Vestre og legger til:

– I tillegg stiller de med 8 milliarder kroner mindre fordi de vil fjerne eiendomsskatten.

– Hva gjør det så mye bedre at kommunen står for disse tjenestene?

– Det viktigste er at de er kvalitet og trygghet i tjenesten, så mener vi at det er et offentlig ansvar å sikre alle et tilbud og det handler om at hver skattekrone vi investerer i velferden, bør gå til velferd, sier Vestre.

VALGKAMP-MOBILISERING: Bakken på Utøya er full av kandidater til valget, og ikke minst, folk som skal ut i landet og drive valgkamp for moderpartiet.

Støre mener Høyre underkommuniserer egen politikk. Og at Erna Solbergs løfte om å holde kommunale skatter og avgifter nede, ikke står til troende:

– Regnestykket går opp, men det går opp med noen konsekvenser som de ikke snakker om, sier Støre.

– Hvor har de tenkt til å kutte, hvem skal de si opp? Det må de svare på, sier Brenna.

Høyre: - Ap virker desperate

Høyres byrådslederkandidat i Oslo, Eirik Lae Solberg, sier de ikke skal spares på lønn og pensjon til ansatte.

– AP virker desperate etter å argumentere mot et annet Høyre enn det de møter til valg. Vi har vært tydelig på at det ikke skal spares på lønn og pensjon for de ansatte når vi åpner for noe mer bruk av private aktører i Oslo, sier Solberg.

DESPERATE: Oslos byrådslederkandidat Eirik Lae Solberg (H) kjenner seg ikke igjen i kritikken.

Om kutt i eiendomskatt har han dette å si:

– Folks privatøkonomi virker ikke å bekymre AP. Høyre vil tvert om holde skatter og avgifter nede. Eiendomsskatten på bolig skal gradvis fases ut. Det er det fint mulig å få til, sier Solberg.

Han peker på at Arbeiderpartiet i Oslo på sin side har brukt over 700 millioner kroner på å kjøpe opp private barnehager.