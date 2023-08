EN POSE I HVER HÅND: Britt Kristin Klyve (46) har vært og handlet i Nesbyen etter å ha vært innesperret i to døgn.

Trosser stengte veier: − Vi må ha mat

NESBYEN (VG) Innbyggerne i Rukkedalen har vært innesperret i to døgn. Sjelden har en tur på butikken smakt så godt.

Kortversjonen Nesbyen i Viken fylke er hardt rammet av ekstremværet «Hans», med store deler av tettstedet under vann.

Rukkedalen ble isolert og innbyggerne har vært innesperret i to døgn.

Flommen i Nesbyen er trolig den største på over 100 år, og kommunen evakuerte innbyggere innenfor 50-års flomsone. Vis mer

Nesbyen i Viken fylke er spesielt hardt rammet av ekstremværet «Hans». Store deler av tettstedet ligger under vann.

Tirsdag og natt til onsdag ble ekstra utfordrende for kommunen i det sentrum av bygda var delt i tre soner.

Det førte til at blant annet Rukkedalen ble isolert tirsdag ettermiddag.

Britt Kristin Klyve (46) er en av dem som har vært innesperret.

– Det har vært store krefter i sving. Man føler seg litt maktesløs, sier hun til VG.

Torsdag har hun kjørt ned til der veien er stengt, parkert bilen, blitt hentet og kjørt til Nesbyen sentrum. Nå må hun ha mat.

– De siste dagene har vært skremmende. Heldigvis har ikke vi eller huset vårt blitt skadet, sier hun sier hun til VG mens hun går langs veien med en pose i hver hånd.

1 / 2 PÅ TUR: Det har vært stengt på Rukkedalsvegen og det er derfor blant annet Britt Kristine har vært innesperret. Torsdag ettermiddag jobbes det med å rydde veien. STENGT VEI: Tom Andersen (54), Anne Synnøve Andersen (53), Tore Lislegård (56), Monica Lislegård (57). forrige neste fullskjerm PÅ TUR: Det har vært stengt på Rukkedalsvegen og det er derfor blant annet Britt Kristine har vært innesperret. Torsdag ettermiddag jobbes det med å rydde veien.

Ifølge Hallingdølen er flommen i Nesbyen trolig den største på over 100 år. Tirsdag kveld evakuerte kommunen innbyggere innenfor 50 års flomsone.

Ingeborg Torseth (90) var den første som ble evakuert i Nesbyen tirsdag. Flommen nådde langt over vinduskarmen.

Natt til torsdag er enda flere innbyggere ved Hallingdalselva evakuert.

Like etter VG har sagt ha det til Britt fra Rukkedalen, kommer en vennegjeng på fire fra samme sted gående fra butikken i Nesbyen sentrum.

Da VG treffer dem har de fått mobildekning for første gang på to dager.

De har kjørt til veisperringen, der de blir hentet av Røde Kors – både for å handle og for å hente medisiner.

– Vi må ha mat – og potetgull, sier Monica Lislegård (57).

1 / 3 LANGS VEIEN: Anne Synnøve Andersen (53), Tore Lislegård (56) og Monica Lislegård (57) venter på Røde Kors. De bor i Rukkedalen som er en sidedal til Hallingdal fra vest. HENTES AV RØDE KORS: Tom Andersen (54), Anne Synnøve Andersen (53), Tore Lislegård (56), Monica Lislegård (57). ENDELIG HANDELTUR: Posene er fulle etter en tur til Nesbyen sentrum. forrige neste fullskjerm LANGS VEIEN: Anne Synnøve Andersen (53), Tore Lislegård (56) og Monica Lislegård (57) venter på Røde Kors. De bor i Rukkedalen som er en sidedal til Hallingdal fra vest.

Mistet kontakt med omverdenen

Venninnen Anne Synnøve Andersen (53) forteller at det har vært skremmende å være innesperret.

– Vi har ikke hatt kontakt med omverdenen, så vi har følt oss litt forlatt. Hvis noen hadde blitt syke hadde det ikke vært mulighet til å komme seg inn. Gudskjelov har vi holdt oss friske. Og huset har ikke fått noen skader, heldigvis, forteller hun.

Synnøve forteller at det har vært utfordrende å ikke ha mobildekning.

– Vi har familie i Nesbyen sentrum og i Ål. Det har vært en forferdelig følelse å ikke vite hva som skjer med dem. Jeg gråt da jeg fikk tak i dem på telefonen, sier hun.

Nesbyen kommune skriver på sine nettsider at flommen nå heldigvis er på god vei ned.

– Det er vi veldig glade for, men samtidig må vi minne om at vi fortsatt har risiko for skred de neste døgnene, skriver de.

FLOM: Vannmassene skaper store utfordringer i Nesbyen.