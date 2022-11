SVAK JULEHANDEL I VENTE: Høyere styringsrente slår ut for folk som vil kjøpe julegaver eller bolig, ifølge eksperter VG har snakket med.

Rentehevingen: − En del vil merke konsekvensene i desember

Styringsrenten har gått fra null til til 2,50 prosent på kort tid, og vil trolig stige enda mer før nyttår. Flere med boliglån vil merke konsekvensene ekstra godt i jula, ifølge økonomiprofessor.

– Vi setter opp renten for å dempe prisveksten, sa sentralbanksjef Ida Wolden Bache, da hun kunngjorde at styringsrenten settes opp med ytterligere 0,25 prosentpoeng fra og med torsdag.

Det er den sjette rentehevingen siden september i fjor, da styringsrenten fremdeles lå på null etter pandemien. Bache varslet også at det trolig kommer enda en renteheving allerede i desember.

Det tar litt tid før boliglånsrenten stiger i takt med styringsrenten. Dermed er det mange som går på en smell først nå, ifølge Ola Grytten, økonomiprofessor ved Norsk handelshøyskole:

– Det er en del vil merke konsekvensene i desember, ved at de får et lite hyggelig brev om at boligrenten deres stiger, sier professoren til VG.

– Man regner med en svak julehandel på grunn av innstramminger i kjøpekraften. Det er trist for handelsstanden, samtidig som man får slakket litt ned på inflasjonen, legger han til.

Butikkjedene har allerede varslet at en svak krone, høye råvarepriser, velfylte varelagre og økte levekostnader også vil føre til mindre shopping i julen.

PROFESSOR: Ola Grytten er professor i økonomi ved Norsk handelshøyskole, og har i tillegg jobbet som spesialrådgiver i Norges Bank.

Grytten understreker at økningen i renten slår forskjellig ut for ulike folk, og at mange også fikk et rentesjokk i sommer, da Norges Bank overrasket med det første doble rentehoppet på 20 år.

– Den kvarte prosenten som kom i dag har egentlig lite å si, men det er den totale renteoppgangen som betyr noe, sier professoren.

Han er ikke overrasket over styringsrenten fortsetter å øke:

– Det er en fornuftig beslutning, som også handler om at man gjør det man har signalisert. Jeg vet at de [borges Bank, red.anm.] mener de ser tegn til nedkjøling, men at de samtidig mener at inflasjonen er for høy, sier Grytten.

Konsumprisindeksen (KPI), som måler inflasjon, steg med 6,9 prosent fra september i fjor til september i år, ifølge tall fra SSB.

Info Dette er inflasjon og kjerneinflasjon Inflasjon er økning i konsumprisindeksen (KPI).

Konsumprisindeksen beskriver utviklingen i priser for varer og tjenester etterspurt av private husholdninger bosatt i Norge.

Kjerneinflasjon (KPI-JAE), som også kalles underliggende inflasjon, er justert for avgiftsendringer og uten energivarer. Dette er også Norges Banks foretrukne indikator for prisvekst.

Norges Bank har et inflasjonsmål som tilsier at de skal fastsette sine styringsrenter slik at inflasjonen skal holde seg så nær 2 prosent som mulig over tid. Hvis inflasjonen overstiger dette, taler det for at renten settes opp. (Kilde: E24) Vis mer

Kan koste 88.000 kr mer i året

Da VG snakket med Grytten i juni, regnet han med at styringsrenten ville nå 3 prosent innen utgangen av 2023.

Nå har imidlertid styringsrenten økt raskere enn det som var ventet.

– Nå kan vi nå 3 prosent allerede våren neste år, som tilsvarer ca. 5 prosent i boliglånsrente, sier han.

Det kan få store konsekvenser for en familie med tre millioner i boliglån, ifølge beregninger Gryttens tidligere har gjort for VG:

– Hvis du er i begynnelsen av et annuitetslån (det vanligste, red.anm.), og du går fra en rentesats på 2,05 til 5,04, da vil ditt årlige beløp før skatt øke med 88.000 kroner.

Det utgjør 148.000 i året i renteutgifter, i stedet for cirka 60.000 med en rente på to prosent.

På den andre siden får boligeiere i Norge en skattefordel, og kan trekke rundt 22 prosent i skattemeldingen.

«Bankers» med flere rentehevinger

Makroøkonom Olav Chen, leder for allokering og globale renter i Storebrand Asset Management, er enig med Grytten:

– Det er det du ser denne måneden og den neste som er de virkelige effektene av de doble rentehevingene, sier han til VG.

Chen mener det er «bankers» at vi får enda en renteheving på 0,25 prosentpoeng i desember, og forventer også at det kommer to runder til i løpet av neste vår.

– Hva fører dette til for folk flest?

– Det reduserer kjøpekraften til folk, som gjør at man kanskje dropper en julegave, en ferie eller en tur på byen – noe som igjen kanskje fører til at enkelte bedrifter må justere ned prisene sine eller permittere ansatte, sier han.

– Du får ikke lenger i pose og sekk med lav inflasjon og lave renter. Inflasjonen er på et nivå man ikke har sett på 40 år, samtidig som arbeidsledigheten er rekordlav. Norges Bank frykter vel at man fortsetter i den spiralen.

Kun én time etter rentehevingen kom Eiendom Norge med de ferskeste tallene fra boligmarkedet. Boligprisene har hatt sitt største fall i oktober siden finanskrisen, med 1,9 prosent.

Her har økte renter og mindre kjøpekraft spilt en sentral rolle, ifølge Chen:

– Finansieringsbevisene du får nå er helt annerledes og lavere enn folk fikk i fjor, eller bare for et halvt år tilbake. Det betyr at færre har mulighet til å strekke seg høyt i budrundene.

– I tillegg er psykologien viktig. I trange og usikre tider er det mer vanlig at folk selger boligen før de kjøper, og at de er mer forsiktige. Det er ofte en indikator på at bunnen ikke er nådd, sier han.