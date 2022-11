Fetteren til Birgitte Tengs er kvitt erstatningsdommen

En 24 år lang kamp er omsider over for fetteren til Birgitte Tengs og hans familie.

I dag avsa Agder lagmannsrett en frifinnende dom over fetteren til Birgitte Tengs (17).

Dermed er han ikke lenger dømt til erstatning for drapet på kusinen, og en 24 år lang kamp for å bli kvitt dommen er over.

Det var på tide, mener hans advokat, Arvid Sjødin.

– Her har domstolen sviktet familien. Det har vært en forferdelig situasjon oppigjennom årene, sier Sjødin til VG.

FIKK BESKJEDEN: Jakob har kjempet i mange år for sønnen. Her er han hjemme i huset på Karmøy da han i oktober fikk vite at en ny mann er tiltalt for drapet på niesen.

Omgikk foreldelsesfristen

Fetteren ble strafferettslig frifunnet for selve drapet i lagmannsretten i 1998, men ble samtidig dømt til å betale 100.000 kroner i erstatning.

Fordi erstatningsdommen er en sivil dom, er det en Tiårsfrist i tvisteloven som gjelder for gjenåpning. Det betyr at fristen for å gjenåpne dommen egentlig gikk ut i 2008.

Den nye dommen legger vekt på fetterens krav om å renvaskes er så tungtveiende at man må se bort fra denne fristen:

Tiårsfristen gjelder i utgangspunktet uavhengig av at en ny mann, Johny Vassbakk (52), i oktober ble tiltalt for drapet som fetteren er dømt til å betale erstatning for.

Nå har likevel Agder lagmannsrett klart å gjenåpne dommen og dermed omgå fristen.

Vassbakk nekter straffskyld og rettssaken mot ham starter mandag 7. november.

Info Fetterens erstatningsdom I 1998 ble fetteren frikjent i lagmannsretten for drapet på Birgitte Tengs, men likevel dømt til å betale 100.000 kroner i erstatning til Tengs sine foreldre.

Erstatningsdommen er en sivilrettslig sak. Slike saker har et lavere beviskrav enn straffesaker. Det behøves kun sannsynlighetsovervekt for å kunne dømme i sivile saker.

Erstatningskravet har senere blitt ettergitt, og fetteren har ikke måttet betale. Dommen har blitt stående. Vis mer

Mange forsøk

Fetteren har en rekke ganger tidligere forsøkt å få gjenåpnet erstatningsdommen.

I 2003 ga menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg fetteren medhold i at erstatningsdommen gikk for langt i å antyde skyld og da fikk han tilkjent erstatning.

Likevel ble erstatningsdommen stående. Også Høyesterett har tidligere avvist fetterens ønske om å kvitte seg med dommen.

Med tiltalen av Vassbakk, har det endelig løst seg for fetteren.

Info Dette er saken Dette er Tengs-saken: 17 år gamle Birgitte Tengs ble funnet drept nær hjemmet sitt på Karmøy 6. mai 1995. To år senere ble Tengs' da 19 år gamle fetter dømt for drapet på sin kusine, men han ble senere frikjent.

Derfor er den viktig: Siden fetteren ble frikjent, har saken vært uoppklart.

Dette er nytt: I fjor ble en Johny Vassbakk (52) pågrepet og siktet for drapet på Birgitte. Han nekter for å ha noe med det å gjøre. Det er denne mannen som nå er tiltalt for drapet, og må møte i retten. Vis mer

Dommerne vektlegger erstatningsdommen «vesentlig krenker uskyldspresumsjonen ved å så tvil om frifinnelsen var riktig».

Videre skriver dommerne:

«Når situasjonen nå er at man i praksis kan se bort fra at han har begått drapet, og en annen person er tiltalt for handlingen, finner lagmannsretten at

hensynet til hans behov for å bli renvasket veier så tungt at det ville stride mot hans rett til effektivt nasjonalt rettsmiddel mot krenkelsen å avvise begjæringen om gjenåpning».

«Dommen i erstatningssaken som utpeker ham som drapsmann, kan ikke bli stående», konkluderer dommen.

FORSVARER: Arvid Sjødin har vært fetterens advokat helt siden sakens start på 1990-tallet.

– Hvordan blir det for fetteren?

– Det blir veldig bra, sier forsvarer Sjødin.

– Dette har vi ventet på i mange år. Han har vært forhindret i å bo i Norge på grunn av dette, og han har vært utsatt for sjikane og trusler. Og så er det kilovis med skuffelser fra domstolene.

– Kommer han til å flytte hjem til Norge?

– Det vet jeg ikke. Det finnes grenser der også.

Kan føre til lovendring

Etter at det ble klart at en ny mann var siktet, og senere tiltalt for drapet på Tengs, har flere tatt til orde for at det burde komme en lovendring som gjelder 10-årsfristen.

Da drapstiltalen på Vassbakk var et faktum, kunne justisministeren bekrefte at hun nå ser på om loven kan endres.

– Jeg mener det er grunn til å se på lovverket som gjør at fetteren er låst til erstatningsdommen, sa justisministeren til VG den gang.

Varsler søksmål

Forsvarer Sjødin varsler at de kommer til å fremme krav om at fetteren selv skal få erstatning.

– Ja, det kommer vi til å gjøre, bekrefter hans advokat Arvid Sjødin til VG.

– Kan du si noe om beløp?

– Nei, det kan jeg si noe om. Vi har ikke gått igjennom dette, det har ikke vært det viktigste nå, det viktigste har vært å bli kvitt dommen.

